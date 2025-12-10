Путин заявил о серьезных планах развития отношений с Индонезией

Путин заявил о готовности России участвовать в атомной энергетике Индонезии

Tекст: Вера Басилая

«Я помню, у нас есть определенные серьезные планы развития наших отношений», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Путин на встрече с президентом Индонезии Прабово Субианто также сообщил, что Россия готова принять участие в развитии атомной энергетики Индонезии, если эта инициатива будет поддержана Джакартой. По его словам, у двух стран сложились хорошие отношения в сфере энергетики, включая атомную генерацию.

«Если вы посчитаете возможным привлечь наших специалистов, всегда в вашем распоряжении», – сказал Путин.

Президент России особо отметил поступательное развитие отношений между двумя странами, подчеркнув положительную динамику торгово-экономических связей. По словам Путина, за первые девять месяцев текущего года объем торговли между Россией и Индонезией вырос на 17%. В этом году страны отметили 75-летие установления дипломатических отношений, активно работают межправительственные комиссии с обеих сторон, отметил президент России.

В Кремле начались переговоры между Владимиром Путиным и президентом Индонезии Прабово Субианто. Главы государств обсуждают развитие стратегического партнерства.