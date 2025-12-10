Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.6 комментариев
Путин и президент Индонезии Субианто начали переговоры в Кремле
В Кремле стартовали переговоры между президентом Владимиром Путиным и президентом Индонезии Прабово Субианто, где обсуждается развитие стратегического партнерства и текущие международные вопросы, сообщили в Кремле.
Переговоры между Владимиром Путиным и президентом Индонезии Прабово Субианто проходят в Кремле, передает ТАСС.
В рамках встречи планируется рассмотрение вопросов дальнейшего развития стратегического партнерства, а также обсуждение актуальной международной и региональной повестки.
К основным участникам переговоров присоединились глава МИД России Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента Юрий Ушаков, министр сельского хозяйства Оксана Лут, замминистра обороны Василий Осьмаков, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.
Последняя личная встреча Путина и Субианто состоялась 3 сентября в Пекине на торжествах по случаю окончания Второй мировой войны.
Ранее, в июне этого года, индонезийский лидер уже посещал Россию, где встречался с Путиным в Константиновском дворце в Петербурге, а оба президента принимали участие в Петербургском международном экономическом форуме.