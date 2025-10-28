Правительство предложило законопроект об однократном получении жилья военными

Правительство предложило закрепить однократное получение жилья военными

Tекст: Ирма Каплан

документу, размещенному в электронной базе Госдумы, военнослужащие имеют право получить жилье или денежные средства на его покупку и строительство однократно. За исключением случаев улучшения жилищных условий.

Законопроект призван способствовать исполнению постановления Конституционного суда России и устранять правовую неопределенность в вопросах предоставления жилья военнослужащим, которые уже получали жилье от государства в составе семьи других граждан, поясняет ТАСС.

Документ также уточняет порядок и условия улучшения жилищных условий во время военной службы. Теперь такими основаниями могут быть вступление в брак, рождение или усыновление ребенка. В пояснительной записке подчеркивается, что эта мера призвана поддержать институт семьи, улучшить демографическую ситуацию и повысить уровень социальных гарантий, а также сделать военную службу привлекательнее.

Еще один параграф касается определения учетной нормы площади жилого помещения для признания военнослужащего нуждающимся – теперь она составит 15 кв. м на человека. До этого размер нормы определялся органом местного самоуправления в выбранном населенном пункте. По мнению авторов документа, это позволит создать одинаковые условия доступа к жилью независимо от региона.

