Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.9 комментариев
Правительство предложило законопроект об однократном получении жилья военными
Правительство предложило закрепить однократное получение жилья военными
Военнослужащие смогут претендовать на жилье или средства для его приобретения только один раз, за исключением случаев, связанных с улучшением жилищных условий, говорится в законопроекте правительства России, внесенном на рассмотрение в Госдуму.
Согласно
документу, размещенному в электронной базе Госдумы, военнослужащие имеют право получить жилье или денежные средства на его покупку и строительство однократно. За исключением случаев улучшения жилищных условий.
Законопроект призван способствовать исполнению постановления Конституционного суда России и устранять правовую неопределенность в вопросах предоставления жилья военнослужащим, которые уже получали жилье от государства в составе семьи других граждан, поясняет ТАСС.
Документ также уточняет порядок и условия улучшения жилищных условий во время военной службы. Теперь такими основаниями могут быть вступление в брак, рождение или усыновление ребенка. В пояснительной записке подчеркивается, что эта мера призвана поддержать институт семьи, улучшить демографическую ситуацию и повысить уровень социальных гарантий, а также сделать военную службу привлекательнее.
Еще один параграф касается определения учетной нормы площади жилого помещения для признания военнослужащего нуждающимся – теперь она составит 15 кв. м на человека. До этого размер нормы определялся органом местного самоуправления в выбранном населенном пункте. По мнению авторов документа, это позволит создать одинаковые условия доступа к жилью независимо от региона.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению армии исключительно российской формой и вещевым имуществом. В октябре меры поддержки ветеранам СВО предложено расширить на действующих военных с инвалидностью.