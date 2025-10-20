Меры поддержки ветеранам СВО предложено расширить на действующих военных с инвалидностью

Tекст: Елизавета Шишкова

Об инициативе расширения мер поддержки рассказала председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева на заседании Наблюдательного совета. Теперь помощь будет охватывать и тех ветеранов СВО, которые несмотря на инвалидность, продолжают службу в структурах Министерства обороны России, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Среди новых мер поддержки для таких военнослужащих предусмотрены технические средства реабилитации, в том числе современные спортивные протезы, автомобили с ручным управлением, адаптивная одежда, а также адаптация жилья, доплата к электронному сертификату Социального фонда России, обеспечение медицинскими изделиями и лекарствами.

Анна Цивилева подчеркнула: «Девиз фонда «Защитники Отечества» – забота, уважение, справедливость. Это ключевые ценности, которыми мы руководствуемся в своей деятельности. Фонд помогает всем, кто встал на защиту Родины: добровольцам, контрактникам, сотрудникам ЧВК, участникам народных ополчений ЛНР и ДНР. И эту работу мы обязательно продолжим».

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что ветераны СВО и их близкие отмечают эффективность работы фонда: «Согласно проведенным «Народным фронтом» опросам, улучшилась ситуация с охватом ветеранов СВО социальными координаторами. В 2025 году доля таких ветеранов, которые сообщили, что за ними закреплен социальный координатор, увеличилась на 11 пунктов и достигла 87%. Около 80% опрошенных ветеранов оценивают работу координаторов стабильно высоко».

Он также поддержал инициативу по изменению структуры филиалов фонда «Защитники Отечества».

«Полностью поддерживаю инициативу по созданию в муниципалитетах трех пилотных регионов – Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Московской области – дополнительных отделений фонда «Защитники Отечества». Часть ветеранов проживают в отдаленных населенных пунктах, селах, малых городах. Кроме того, правильно создать выездные офисы на базе филиалов в Краснодарском крае и республике Северная Осетия – Алания, чтобы сотрудники могли выезжать для работы с ветеранами СВО в республиках Абхазия и Южная Осетия. Эти решения позволят максимально приблизить социальных координаторов к ветеранам СВО и членам их семей», – отметил Сергей Кириенко.

По данным фонда, за два с половиной года работы создана система индивидуального сопровождения ветеранов и их семей. В филиалы поступило более двух миллионов обращений, из которых свыше 96% были решены положительно. Среди приоритетов остаются диспансеризация, содействие в оформлении документов, трудоустройстве и оказание психологической помощи.