Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.4 комментария
Меры поддержки ветеранам СВО предложено расширить на действующих военных с инвалидностью
Ветераны СВО, получившие тяжелые ранения, но продолжающие службу в контуре Минобороны, смогут получать поддержку фонда «Защитники Отечества» наравне с уволенными ветеранами, с такой инициативой выступила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева на заседании Наблюдательного совета государственного фонда.
Об инициативе расширения мер поддержки рассказала председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева на заседании Наблюдательного совета. Теперь помощь будет охватывать и тех ветеранов СВО, которые несмотря на инвалидность, продолжают службу в структурах Министерства обороны России, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Среди новых мер поддержки для таких военнослужащих предусмотрены технические средства реабилитации, в том числе современные спортивные протезы, автомобили с ручным управлением, адаптивная одежда, а также адаптация жилья, доплата к электронному сертификату Социального фонда России, обеспечение медицинскими изделиями и лекарствами.
Анна Цивилева подчеркнула: «Девиз фонда «Защитники Отечества» – забота, уважение, справедливость. Это ключевые ценности, которыми мы руководствуемся в своей деятельности. Фонд помогает всем, кто встал на защиту Родины: добровольцам, контрактникам, сотрудникам ЧВК, участникам народных ополчений ЛНР и ДНР. И эту работу мы обязательно продолжим».
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что ветераны СВО и их близкие отмечают эффективность работы фонда: «Согласно проведенным «Народным фронтом» опросам, улучшилась ситуация с охватом ветеранов СВО социальными координаторами. В 2025 году доля таких ветеранов, которые сообщили, что за ними закреплен социальный координатор, увеличилась на 11 пунктов и достигла 87%. Около 80% опрошенных ветеранов оценивают работу координаторов стабильно высоко».
Он также поддержал инициативу по изменению структуры филиалов фонда «Защитники Отечества».
«Полностью поддерживаю инициативу по созданию в муниципалитетах трех пилотных регионов – Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Московской области – дополнительных отделений фонда «Защитники Отечества». Часть ветеранов проживают в отдаленных населенных пунктах, селах, малых городах. Кроме того, правильно создать выездные офисы на базе филиалов в Краснодарском крае и республике Северная Осетия – Алания, чтобы сотрудники могли выезжать для работы с ветеранами СВО в республиках Абхазия и Южная Осетия. Эти решения позволят максимально приблизить социальных координаторов к ветеранам СВО и членам их семей», – отметил Сергей Кириенко.
По данным фонда, за два с половиной года работы создана система индивидуального сопровождения ветеранов и их семей. В филиалы поступило более двух миллионов обращений, из которых свыше 96% были решены положительно. Среди приоритетов остаются диспансеризация, содействие в оформлении документов, трудоустройстве и оказание психологической помощи.