Публицист Колясников высмеял рассказы туристов из Дубая

Российский публицист Сергей Колясников высмеял в своем Telegram-канале рассказы туристов, вернувшихся из Дубая во время операции США и Израиля против Ирана. В своем сообщении он с иронией отозвался о переживаниях соотечественников, которые жаловались на «страдания» в пятизвездочных отелях.
Колясников привел в пример слова одной из туристок, которая рассказала о страхе за свою жизнь и том, что в условиях напряженности алкоголь «не лез в горло».
Общественник язвительно добавил, что за «оборону Дубая» россиян стоило бы наградить орденами. Он подчеркнул, что жители таких городов, как Белгород, Донецк и Новороссийск, могли бы с удивлением наблюдать за этим «цирком».
Военкор Дмитрий Стешин поддержал мнение Колясникова и заметил, что российские СМИ выставляют туристов едва ли не героями.
В понедельник первый за трое суток рейс из Абу-Даби прибыл в московский аэропорт Шереметьево.
С Ближнего Востока вернули 1,5 тыс. российских граждан.
Туристка из Казани сообщила, что информацию о трансфере до аэропорта они получили за десять минут до выезда.
Житель Дубая заявил о спокойной обстановке в городе во время обстрелов.