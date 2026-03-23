Кремль назвал ложью сообщения о переговорах России и США по разведданным
Песков назвал ложью статью Politico о сговоре с США по разведданным Ирану
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации о предложениях Москвы Вашингтону по Украине и Ирану не соответствуют действительности.
Сообщения газеты Politico, будто Москва предлагала Вашингтону отказаться от передачи разведданных Киеву в обмен на аналогичный шаг в отношении Тегерана, являются абсолютным вымыслом, передает ТАСС. Такую характеристику опубликованным материалам дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это сообщение, мы его видели, безусловно. Оно относится к категории неправдивых, а точнее – лживых сообщений», – прокомментировал представитель Кремля.
Напомним, газета Politico сообщила, что Москва якобы предлагала США соглашение о взаимном прекращении обмена разведданными: Россия прекращает делиться с Ираном координатами американских объектов на Ближнем Востоке, а Белый дом – перестает предоставлять Киеву данные о российских войсках.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев опроверг сообщения о якобы сделанном предложении к США отказаться от разведывательной помощи на Украине и Ирану.