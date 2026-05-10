Министр обороны Латвии ушел в отставку после падения двух дронов

Министр обороны Латвии Спрудс заявил об уходе в отставку после падения дронов

Tекст: Мария Иванова

Решение покинуть должность Андрис Спрудс принял после падения двух беспилотных аппаратов под Резекне и последующего повреждения местной нефтебазы, передает РИА «Новости». Ранее политик отмечал, что рухнувшие дроны могли принадлежать украинской стороне.

По информации портала LSM, ссылающегося на правоохранительные органы, инцидент произошел на объекте хранения нефтепродуктов. Латвийская полиция подтвердила, что на территорию предприятия упали два аппарата.

Свое заявление об уходе министр сделал в ходе транслировавшейся пресс-конференции: «Я принял решение уйти в отставку с поста министра обороны... В последние дни и недели мы столкнулись с серьезными инцидентами с дронами. Дроны, иностранные дроны, не должны угрожать безопасности нашего народа».

МИД Латвии выразил протест временному поверенному в делах России Дмитрию Касаткину из-за пролета украинских беспилотников над территорией республики.

Ранее беспилотный летательный аппарат упал на территорию нефтебазы в городе Резекне на востоке Латвии и повредил четыре пустых резервуара.