Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.3 комментария
Ученые предупредили о возможной сильной вспышке на Солнце 13 мая
Ученые ИКИ РАН спрогнозировали мощную вспышку на Солнце 13 мая
Очередной сильный взрыв на Солнце ожидается 13 мая, когда накопившая энергию активная область переместится в зону прямого влияния на Землю, сообщили ученые.
Следующая сильная вспышка на Солнце может произойти в среду, 13 мая, сообщил Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Предыдущая вспышка стала вторым сильным взрывом в этом же активном центре после события 7 мая, которое сопровождалось выбросом плазмы. По данным ученых, облако плазмы от недавнего выброса прошло мимо Земли с большим запасом.
Специалисты отмечают, что если трех дней достаточно для накопления энергии в группе пятен, то новый взрыв весьма вероятен. К 13 мая область, движущаяся от края солнечного диска к центру, окажется в зоне прямого влияния на Землю.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 мая ученые предупредили о заметном усилении геомагнитных возмущений.
Ранее в воскресенье специалисты зафиксировали на поверхности Солнца яркую вспышку класса M5.7.