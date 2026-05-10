Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.
Иранские беспилотники атаковали американское судно в Персидском заливе
В акватории Персидского залива иранские ударные беспилотники атаковали коммерческое судно, принадлежащее транспортной компании из Соединенных Штатов.
Коммерческое судно Neha, принадлежащее американской транспортной компании Safesea Group, подверглось атаке иранских беспилотников в Персидском заливе, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News. Инцидент произошел недалеко от Дохи.
«Один беспилотник попал в судно, в то время как второй промахнулся. На момент атаки судно было без груза и стояло на якоре недалеко от Дохи», – сообщил глава компании в комментарии телеканалу. На борту находились 23 члена экипажа, никто из моряков не пострадал.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в конце февраля, когда США и Израиль нанесли серию ударов по иранской территории, что привело к гибели более трех тыс. человек. В начале апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, однако последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов. В ответ на это американская сторона начала блокаду портов Ирана.
