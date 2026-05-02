Иран передал США новое предложение об окончании войны
WSJ: Тегеран предложил Вашингтону обсудить условия открытия Ормузского пролива
Тегеран направил Вашингтону инициативу по завершению войны, включающую предложение обсудить условия разблокировки Ормузского пролива, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным Wall Street Journal, «Иран передал Вашингтону новое предложение об окончании войны», передает РИА «Новости».
Инициатива подразумевает начало дискуссии об открытии Ормузского пролива. Взамен Тегеран требует от Соединенных Штатов гарантий прекращения ударов и снятия блокады со своих морских гаваней.
Кроме того, план включает обсуждение иранской ядерной программы ради возможного смягчения американских санкций. Представители Ирана уже уведомили посредников о готовности провести переговоры в Пакистане в начале следующей недели, если Вашингтон продемонстрирует заинтересованность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом направил официальное послание спикеру Палаты представителей Майку Джонсону о полном прекращении вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. IRNA сообщает, что Иран передал Пакистану, который выступает посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном, текст нового предложения для обсуждения долгосрочного перемирия.