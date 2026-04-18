Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.5 комментариев
КСИР нанес удар беспилотниками по иранской оппозиции в Ираке
Иранские военные атаковали позиции оппозиционеров в Иракском Курдистане
Иранские военные атаковали с помощью беспилотников расположения оппозиционной группировки в Иракском Курдистане, ликвидировав трех человек.
В заявлении КСИР, которое опубликовало иранское государственное телевидение, отмечается, что удар нанесли «по убежищу террористической группировки „Демократическая партия Курдистана“ в районах, расположенных в провинции Эрбиль автономного региона».
По утверждениям Корпуса стражей исламской революции, в результате проведенной атаки были ликвидированы три человека. Еще пятеро оппозиционеров получили ранения различной степени тяжести.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран в марте провел операцию против сепаратистских группировок на иракской территории. Иранские спецслужбы и КСИР нанесли превентивный удар по позициям боевиков.