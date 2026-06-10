Постпред Ульянов указал на сигнал для США в ситуации с Ираном

Tекст: Катерина Туманова

Он отметил, что в СМИ сообщали, как иранский военно-морской флот сбил американский боевой вертолет Apache вблизи Ормузского пролива, оба члена экипажа были спасены.

«Действительно, потеря одного из самых современных американских вертолетов не была большой проблемой. Но это был еще один сигнал Вашингтону о том, что пришло время положить конец этой авантюре», – написал дипломат в серии постов в соцсети Х

Он добавил, что намеренно воздержался от каких-либо оценок и определений в ситуации.

«По сообщениям СМИ, США начали авиаудары по Ирану в ответ на иранские авиаудары. Прекратит ли кто-нибудь подобные столкновения при нормальных обстоятельствах?» – задался Ульянов риторическим вопросом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache. Американские военные выжили при крушении вертолета Apache в Ормузском проливе.

CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache. Арагчи пообещал атакующим Иран США ответ на угрозу и нападения. Axiosузнал, что США начали вторую волну атак на системы ПВО и радары Ирана.