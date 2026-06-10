  • Новость часаAxios: США начали вторую волну атак на системы ПВО и радары Ирана
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    Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Пора дать засохнуть антирусским корням ленинизма

    В ленинской трактовке идеи коммунизма есть одна бросающаяся в глаза черта – его антирусский характер. Ленин задолго до современных американских демократов продвигал фактически идею «позитивной дискриминации» (дискриминации, направленной против большинства).

    124 комментария
    Алексей Вагин Алексей Вагин Израиль подогревает междоусобный конфликт консерваторов в США

    Соцопросы в США неизменно фиксируют снижение уровня поддержки Израиля. И это становится для Америки не внешне-, а внутриполитическим фактором, бьющим прежде всего по Трампу.

    12 комментариев
    10 июня 2026, 02:45 • Новости дня

    Постпред Ульянов указал на сигнал для США в ситуации с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Потеря военного вертолета Apache вряд ли стала для США поводом к жестокому ответу, а вот сигналом точно стала, который в Вашингтоне снова не распознали, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Он отметил, что в СМИ сообщали, как иранский военно-морской флот сбил американский боевой вертолет Apache вблизи Ормузского пролива, оба члена экипажа были спасены.

    «Действительно, потеря одного из самых современных американских вертолетов не была большой проблемой. Но это был еще один сигнал Вашингтону о том, что пришло время положить конец этой авантюре», – написал дипломат в серии постов в соцсети Х

    Он добавил, что намеренно воздержался от каких-либо оценок и определений в ситуации.

    «По сообщениям СМИ, США начали авиаудары по Ирану в ответ на иранские авиаудары. Прекратит ли кто-нибудь подобные столкновения при нормальных обстоятельствах?» – задался Ульянов риторическим вопросом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache. Американские военные выжили при крушении вертолета Apache в Ормузском проливе.

    CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache. Арагчи пообещал  атакующим Иран США ответ на угрозу и нападения. Axiosузнал, что США начали вторую волну атак на системы ПВО и радары Ирана.

    9 июня 2026, 20:17 • Новости дня
    Трамп подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache
    Трамп подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache
    @ Public Domain

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп подтвердил уничтожение американского военного вертолета у побережья Омана Ираном и пообещал ответные меры.

    Американский лидер заявил, что вертолет Apache AH-64 был сбит иранскими силами, передает РИА «Новости». Инцидент произошел во время патрулирования Ормузского пролива.

    «Наши военные только что сообщили мне, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших современных вертолетов Apache, пока он патрулировал Ормузский пролив. Оба пилота, находившиеся в нем, живы и невредимы. Тем не менее Соединенные Штаты просто обязаны ответить на это нападение», – подчеркнул Трамп в социальной сети Truth Social.

    Напомним, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник, 9 июня.

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    10 июня 2026, 00:11 • Новости дня
    CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США сообщило в соцсети Х о начавшейся операции по нанесению оборонительных ударов по Ирану за ранее сбитый американский вертолет Apache.

    «Сегодня в 17.00 по восточному времени силы Центрального командования США (CENTCOM) по указанию главнокомандующего начали нанесение ударов в целях самообороны по Ирану в ответ на вчерашний удар по вертолету Apache армии США. Эта миссия является соразмерным ответом на неоправданную иранскую агрессию», – сказано в посте .

    Напомним, 9 июня американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache. Американские военные выжили при крушении вертолета Apache в Ормузском проливе.

    Позже американский президент заявил WSJ о необходимости отреагировать на сбитый Apache. Глава МИД Ирана Арагчи призвал иностранные силы покинуть Ормузский пролив.


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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    9 июня 2026, 07:33 • Новости дня
    ВМС Омана спасли 24 моряка с атакованного индийского танкера

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    У оманского побережья военно-морские силы страны провели операцию по эвакуации экипажа танкера MT Marivex, который подвергся ракетному обстрелу и загорелся, сообщила индийская береговая охрана.

    Морской координационный центр спасения (MRCC) в Мумбаи оперативно отреагировал на ракетный удар по танкеру MT Marivex в зоне ответственности Омана, указали в береговой охране, передает ТАСС.

    «Получив информацию, MRCC незамедлительно скоординировал действия с Морским поисково-спасательным центром Омана, обеспечив безопасное спасение 24 членов экипажа – граждан Индии – силами вертолетов ВМС Омана», – добавили там.

    Все спасенные члены экипажа находятся в безопасности. Жертв и пострадавших удалось избежать. Судно сейчас стоит на якоре недалеко от побережья острова Масира.

    Накануне у берегов Омана после атаки американских войск загорелось индийское торговое судно. Истребитель США выпустил ракету по этому танкеру из-за попытки экипажа проследовать в Иран.

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    9 июня 2026, 09:09 • Новости дня
    Американские военные выжили при крушении вертолета Apache в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Боевой вертолет Apache потерпел крушение в районе Ормузского пролива, однако оба члена экипажа остались живы.

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил отсутствие жертв в результате инцидента с военной авиацией, передает РИА «Новости».

    По данным газеты The New York Times, ударный вертолет Apache упал в районе Ормузского пролива.

    Глава государства уточнил, что спасателям удалось благополучно эвакуировать двух членов экипажа. Телеканал Fox опубликовал видеозапись общения американского лидера с прессой.

    «Пилоты в порядке. Никто не пострадал. Мы опубликуем отчет завтра», – заявил политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива.

    В мае специалисты обнаружили опасный дефект трансмиссии у машин этой серии.

    До этого данные вертолеты уничтожили шесть иранских катеров в этом регионе.

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    9 июня 2026, 23:57 • Новости дня
    Глава МИД Ирана Арагчи призвал иностранные силы покинуть Ормузский пролив

    Глава МИД Ирана призвал иностранные силы покинуть Ормузский пролив

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи призвал иностранные войска покинуть Ормузский пролив, иначе они будут «подвергаться постоянной опасности», после того как президент США Дональд Трамп обвинил Иран в ударе по армейскому вертолету Apache у берегов Омана.

    «Иностранные силы, находящиеся вблизи нашей территории, постоянно подвергаются риску из-за собственных человеческих ошибок, случайных происшествий или потенциального попадания под перекрестный огонь», – заявил Арагчи в соцсети X.

    Он уточнил, что для снижения риска наилучшим решением является скорейший уход иностранных войск из среды, которая никогда не будет благоприятной для враждебного присутствия.

    Глава МИД Ирана добавил, что хотя Тегеран предпочитает «язык дипломатии… как показали миру наши храбрые воины, мы умеем говорить и на других языках», повторив аналогичное заявление, сделанное ранее главным переговорщиком Ирана Мохаммедом Багером Галибафом, напоминает телеканал CNN.

    По словам Арагчи, Ормузский пролив не считается международными водами, а находится на территории Ирана и Омана. Он поклялся, что иранские военные находятся в состоянии постоянной готовности к «любому нарушению воздушного пространства, территории или территориальных вод Ирана».

    Хотя пролив находится в территориальных водах Ирана и Омана, он, тем не менее, считается международным проливом в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS), что означает, что иностранные суда, включая военные корабли, имеют право на беспрепятственный «транзитный проход» через него.

    Ни Иран, ни Соединенные Штаты не ратифицировали UNCLOS, и Тегеран отвергает положение о транзитном проходе.

    Арагчи сделал это заявление после того, как Трамп сказал, что США «по необходимости должны ответить на это нападение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache.

    Американские военные выжили при крушении вертолета Apache в Ормузском проливе.

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    9 июня 2026, 06:22 • Новости дня
    Черничук: ЗАЭС уязвимее, чем иранская АЭС «Бушер»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Запорожская атомная электростанция находится в более опасном военном положении по сравнению с иранской АЭС «Бушер» из-за малого расстояния до линии фронта, заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

    «С точки зрения войны, естественно, мы в более худшем, проигрышном положении по сравнению с «Бушером», потому что у нас до противника километры считаные», – пояснил Черничук ТАСС.

    Он добавил, что АЭС «Бушер» могут угрожать только с воздуха.

    Иранская станция несет большую радиационную угрозу. Это связано с тем, что энергоблоки этого объекта продолжают работать, тогда как на российской территории они находятся в холодном режиме.

    В начале июня украинские беспилотники совершили массированную атаку вблизи Запорожской электростанции. До этого директор ЗАЭС Юрий Черничук предупреждал о риске потери шестого энергоблока из-за удара дрона ВСУ.

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    9 июня 2026, 20:30 • Новости дня
    ФИФА лишила квоты иранских болельщиков на ЧМ-2026

    ФИФА отменила квоту в 8% билетов для иранских болельщиков на ЧМ-2026

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международная федерация футбола (ФИФА) аннулировала выделенные для Ирана места на стадионах североамериканского мундиаля, несмотря на уже стартовавшую продажу билетов.

    ФИФА отозвала квоту Ирана на 8% мест для фанатов на мировом первенстве 2026 года, передает агентство Reuters. В Федерации футбола страны отметили, что решение было принято уже после начала продаж.

    «Лишение иранских болельщиков доступа к законным и официальным билетам является действием, противоречащим духу международных соревнований и принципу равенства между странами-участницами», – заявили в спортивном ведомстве Ирана и назвали подобные ограничения политически мотивированными.

    Двумя днями ранее иранские дипломаты потребовали привлечь США к ответственности за дискриминацию национальной сборной. Американская сторона отказалась выдавать визы сопровождающим спортсменов сотрудникам. В Тегеране обвинили Вашингтон в лицемерии и недопустимом вмешательстве в спорт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне старта турнира Соединенные Штаты отказали в выдаче виз части функционеров и представителей тренерского штаба иранской сборной.

    Ранее Международная федерация футбола одобрила перенос тренировочной базы команды Ирана из США в Мексику. Перед этим официальный Тегеран получил от организаторов соревнований твердые гарантии соблюдения прав своих атлетов.

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    9 июня 2026, 04:35 • Новости дня
    Вэнс высказался о роли Израиля в готовности США заключить сделку с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Вашингтон продолжит добиваться долгосрочного соглашения с Тегераном, несмотря на возможное недовольство израильской стороны этим решением, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Президент считает, и я думаю, что он прав, что мы можем добиться долгосрочного урегулирования по ядерной сделке с Ираном. Так вот, Израилю это может нравиться или не нравиться, но мы считаем, что это в интересах США», – приводит РИА «Новости» слова вице-президента США Джей Ди Вэнса в эфире телеканала Fox News.

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обсудил по телефону новую эскалацию конфликта с американским президентом Дональдом Трампом. Он отметил, что обе конфликтующие стороны стремятся к немедленному прекращению огня, однако достижению договоренностей мешают невежество или глупость.

    Масштабные удары по иранской территории начались 28 февраля, жертвами конфликта стали более 3 тыс. человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о перемирии. Последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, и США установили блокаду портов Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США предостерег Нетаньяху от обострения отношений с Ираном. Американский лидер призвал Иран и Израиль немедленно прекратить удары. Израиль прекратил удары по Ирану по просьбе США.

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    10 июня 2026, 02:31 • Новости дня
    Axios: США начали вторую волну атак на системы ПВО и радары Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    В ответ на якобы сбитый Ираном американский вертолет Apache США нанесли удары по республике в ходе специальной операции, о которой сообщило Центральное командование ВС США во вторник в 17.00 по восточному времени.

    «Американский чиновник заявил, что войска США атаковали несколько иранских систем ПВО и радаров в районе Ормузского пролива», – пишет Axios.

    Кроме того, портал выяснил, что американские войска начали второй раунд ударов по иранским системам ПВО и радарам, заявил во вторник вечером американский чиновник.

    Американский чиновник сообщил Axios, что расследование удара по вертолету Apache показало, что иранский беспилотник сбил вертолет, в результате чего он разбился недалеко от Ормузского пролива. Расследование еще не установило, было ли это преднамеренным действием.

    Трамп заявил во вторник, что США «при необходимости должны ответить» на сбитый в понедельник вертолет. В интервью ABC News он сказал, что удары будут «очень мощными».

    Центральное командование США назвало эти удары «соразмерным ответом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache. Американские военные выжили при крушении вертолета Apache в Ормузском проливе.

    CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache. Арагчи пообещал атакующим Иран США ответ на угрозу и нападения.

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    9 июня 2026, 22:56 • Новости дня
    «Хезболла» заявила об атаке на израильский морской пункт в Ливане

    Tекст: Вера Басилая

    Бойцы «Хезболлы» нанесли удар по израильскому морскому опорному пункту Рас-эн-Накура, расположенному в пограничной зоне на юге страны.

    Представители движения нанесли удар по позициям израильских военных на юге Ливана, передает РИА «Новости».

    «Бойцы исламского сопротивления в 19.30 во вторник атаковали роем ударных беспилотников морской опорный пункт Рас-эн-Накура», – говорится в официальном сообщении пресс-службы движения.

    В организации пояснили, что эта атака стала ответом на нарушения режима прекращения огня со стороны Израиля, а также на удары по мирным населенным пунктам на юге Ливана. Всего с начала вторника представители движения заявили о десяти боевых операциях против израильской армии.

    Израильские военные продолжают наносить удары по территории Ливана, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня и продолжающиеся переговоры при посредничестве США. Ливанские власти неоднократно подчеркивали, что подобные атаки нарушают суверенитет страны и мешают стабилизации обстановки в регионе.

    Ливанское движение «Хезболла» провело 24 военные операции против израильской армии за один день.

    Израильская авиация нанесла ракетный удар по ливанскому Тиру.

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    9 июня 2026, 23:45 • Новости дня
    Трамп заявил WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что США должны отреагировать после подтверждения того, что Иран сбил их вертолет Apache, из-за чего двое членов экипажа выжили после двухчасового пребывания в открытом море.

    Тегеран не взял на себя ответственность за инцидент. При этом вертолет Apache пополнил список американских летательных аппаратов, уничтоженных в результате аварий и вражеского огня во время войны в Иране, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Во вторник президент Трамп обвинил Иран в том, что тот сбил американский вертолет Apache вблизи Ормузского пролива, что привело к беспрецедентной спасательной операции и побудило Трампа пригрозить ответными мерами.

    Удар по вертолету поздно вечером в понедельник положило начало гонке за поисками двух американских членов экипажа, которым удалось спастись из Apache, небольшого ударного вертолета без катапультных кресел. Их спас американский беспилотный катер в ходе первой в своем роде морской операции, говорится в материале газеты.

    WSJ отмечает, что Трамп при риторике воздаяния за произошедшее, все же акцентирует внимание на том, что инцидент не самый сложный и масштабный, к тому же экипаж выжил. В телефонной беседе с газетой глава Белого дома заявил, что все было совсем не так, как все думают, а он получил детальную информацию о произошедшем.

    Два американских чиновника заявили CNN, что вертолет был сбит иранским беспилотником , а другой источник добавил, что это был беспилотник «Шахед». Один из чиновников отметил, что неясно, был ли вертолет сбит преднамеренно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache. Американские военные выжили при крушении вертолета Apache в Ормузском проливе.

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    9 июня 2026, 13:15 • Новости дня
    Израильская авиация нанесла ракетный удар по ливанскому Тиру

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате массированной бомбардировки жилых кварталов ливанского Тира пострадали десятки человек, а также получили повреждения уникальные памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО.

    Военно-воздушные силы ЦАХАЛ осуществили массированную атаку на крупнейший населенный пункт южного Ливана, передает РИА «Новости». Под огнем оказался жилой район поздно вечером в понедельник.

    «Вражеская авиация атаковала район площади Джумблата, на место выехали спасатели», – заявил представитель ливанской службы скорой помощи. В настоящий момент поисково-спасательные работы на завалах продолжаются.

    В результате инцидента погибли девять местных жителей, еще 28 человек получили различные ранения. Незадолго до этого израильская армия предупреждала о готовящихся ударах и призывала население покинуть городские территории, включая христианские кварталы.

    Кроме того, 7 июня авиаудары затронули археологический комплекс древнего Тира, который признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Разрушения получили историческое здание, офисы управления древностей, а также античные колонны и капители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Армия обороны Израиля атаковала инфраструктуру шиитского движения «Хезболла» в районе ливанского города Тир.

    В начале апреля арабоговорящий представитель израильских войск призвал местных жителей немедленно покинуть свои дома.

    В конце того же месяца израильская авиация массированно ударила по жилым кварталам этого населенного пункта.

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    10 июня 2026, 00:25 • Новости дня
    Al Arabiya узнал о ненамеренном ударе Ирана по американскому вертолету

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран заверил международных посредников о том, что сбил американский Apache ненамеренно и подчеркнул приверженность к продолжению дипломатического процесса, несмотря на эскалацию в регионе.

    Высокопоставленный источник сообщил телеканалу Al Arabiya о том, что Тегеран проинформировал посредников о происшествии с американским вертолетом, которое стало результатом напряженной ситуации с безопасностью в Ормузском проливе. Он также опроверг заявления о том, что инцидент был вызвал преднамеренным решением ударить по Apache.

    Источник телеканала добавил, что иранские официальные лица в ходе контактов с посредниками переговорного процесса подчеркнули приверженность Ирана дипломатическим усилиям и недопустимости того, чтобы происшествие с вертолетом подорвало текущие переговоры.

    Позже иранские СМИ сообщили со ссылкой на военный источник заявили об отсутствии «каких-либо воздушных операций в Ормузском проливе 24 часа», что стало очередным доказательством тому, что американский вертолет не мог быть целью атаки.

    Напомним, 9 июня американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache. Глава МИД Ирана Арагчи призвал иностранные силы покинуть Ормузский пролив. CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache.

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    9 июня 2026, 13:21 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии планов телефонного разговора Путина и Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не стоит на повестке дня, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул необходимость тщательной подготовки любых контактов на высшем уровне, передает РИА «Новости».

    «В настоящий момент на повестке дня разговора нет – тем более, что каждый разговор должен быть хорошо подготовлен», – заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности прямой коммуникации глав государств.

    При этом пресс-секретарь отметил, что лидеры двух стран могут оперативно согласовать переговоры в случае возникновения такой необходимости. По его словам, контакты с американской стороной организуются достаточно быстро, если этого требует ситуация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля Владимир Путин сообщил Дональду Трампу о передаче Киеву более 20 тыс. тел погибших.

    В конце декабря прошлого года лидеры двух стран провели телефонные переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Предыдущая беседа между главами государств состоялась 16 октября.

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    10 июня 2026, 00:40 • Новости дня
    Вэнс заявил о заключении сделки с Ираном «очень скоро»

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация «очень близка» к заключению сделки с Ираном, но насколько близка она к этому, покажет время.

    «Послушайте, я думаю, что сделка может состояться на следующей неделе, но она также может состояться и через несколько месяцев», – приводит его слова CNN в интервью CBS.

    Вэнс был уверен, что соглашение будет достигнуто до промежуточных выборов в ноябре.

    «О, безусловно. Думаю, мы многое узнаем до промежуточных выборов», – сказал он.

    В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение, направленное на прекращение войны, будет достигнуто в течение следующих двух недель. Во вторник утром он сказал журналистам, что это может произойти «через два или три дня», после чего объявил, что Иран сбил вертолет Apache, и пообещал ответить.

    Вэнс выразил оптимизм по поводу достижения США соглашения, которое будет иметь долгосрочные последствия, даже несмотря на то, что для этого предстоит еще много работы.

    «Сейчас я считаю, что мы находимся в положении, позволяющем заключить сделку, выгодную для США в экономическом плане и действительно решающую проблему иранской ядерной программы, не только сейчас, не только во время президентства Дональда Трампа, но и в долгосрочной перспективе», – заявил Вэнс.

    По словам вице-президента США, в этом и заключается цель их политики: «нам еще нужно нарубить дров, мы будем продолжать это делать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США предостерег Нетаньяху от обострения отношений с Ираном. Американский лидер призвал Иран и Израиль немедленно прекратить удары. Израиль прекратил удары по Ирану по просьбе США. Вэнс высказался о роли Израиля в готовности США заключить сделку с Ираном.

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    Россия доказала технологический суверенитет в электроэнергетике

    Первая созданная полностью в России газовая турбина большой мощности наработала тысячи часов в составе ТЭС в Краснодарском крае. Ростех продолжает ее совершенствовать и удешевлять обслуживание турбины. Хотя еще несколько лет назад наличие в России вообще такого технического сооружения было под большим вопросом. Этот рынок был поделен между американцами и немцами. Подробности

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    Россия строит умный суверенитет

    В своем выступлении на ПМЭФ Владимир Путин обозначил реалистичный и вдохновляющий образ развития России, считают эксперты. По их мнению, президент конкретизировал курс на технологический суверенитет, подтвердил провал Запада изолировать Россию, а также жестко ответил на «письменную истерику» Владимира Зеленского, дав понять, что Россия будет продолжать добиваться своих целей. Подробности

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    Российские войска переходят к боям с планшета

    Уже в ближайшие месяцы Вооруженные силы получат систему, принципиальным образом улучшающую эффективность боевых действий. Речь идет об информационной сети управления войсками, которая должна действовать, по словам главы Минобороны Андрея Белоусова, «от взвода до соединения». Как она будет работать? Подробности

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    Украина обнуляет обязательства перед Трампом

    Ресурсная сделка между Украиной и США поставлена на паузу. Киев по политическим причинам отказался от планов по привлечению американских миллиардов в разработку недр. До этого Украина срывала газовые контракты с Россией, Минские соглашения и договоренности в Стамбуле. Почему ревизия любых долгосрочных обязательств стала уникальной традицией украинской политики? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Европа и Зеленский выставили России ультиматум

      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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