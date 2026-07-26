NBC News: Военные США перестали сбивать часть иранских ракет

Tекст: Ольга Иванова

Вооруженные силы Соединенных Штатов избирательно подходят к уничтожению иранских воздушных целей, передает РБК со ссылкой на NBC News. По данным высокопоставленных источников в администрации США, командование предпочитает не тратить перехватчики впустую. Эта тактика применяется с первых дней конфликта: снаряд не сбивают, если он не угрожает американским силам, критически важным объектам или союзникам.

Такой подход продиктован соображениями экономии, ведь стоимость одного американского перехватчика может достигать нескольких миллионов долларов. Военные позволяют ракетам наносить удары даже по собственным базам, если там временно нет личного состава. Чиновники признают рискованность подобной стратегии, хотя о пострадавших из-за нее пока не сообщалось.

Расчеты ПВО специально обучены игнорировать цели, траектория которых ведет в воду или безлюдные районы. Всего за время боевых действий Иран выпустил от 8,5 до 8,8 тыс. ракет и беспилотников. Однако американские источники отмечают низкую точность этих атак, из-за чего снаряды часто просто не попадают в цель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер Дональд Трамп отменил масштабную операцию из-за угрозы нехватки ракет для комплексов Patriot.

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер признал финансовую нецелесообразность использования дорогих систем ПВО против дешевых беспилотников.

Массовое применение Ираном ударных дронов истощило запасы американских ракет-перехватчиков.