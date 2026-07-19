Российские войска нанесли массированный удар по военным заводам Киева

Минувшей ночью российская армия осуществила масштабную атаку высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военной промышленности, передает Минобороны. Основными целями стали предприятия в Киеве и области, а также портовая инфраструктура в Одесской области.

В украинской столице поражены заводы «Радионикс», «Спецоборонмаш» и «Меридиан». Там производились системы управления и комплектующие для крылатых ракет, включая аналоги С-300 и «Нептун-МД». Кроме того, на одном из предприятий модернизировали оборудование для истребителей МиГ-29.

Удары также пришлись по компании «Оаклайн» и сортировочному центру «Новой почты», где собирали и хранили ударные дроны и средства радиоэлектронной борьбы. В Киевской области уничтожен логистический комплекс, распределявший детали для дальнобойных беспилотников.

Помимо этого, в порту «Южный» Одесской области ликвидированы резервуары с горюче-смазочными материалами. Эти запасы предназначались для снабжения украинских войск топливом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее Вооруженные силы России поразили резервуары с топливом для украинской армии в порту Одессы. До этого военные нанесли масштабный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. В начале месяца российская армия атаковала столичные мощности по выпуску тяжелых беспилотных летательных аппаратов.