Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.3 комментария
СК завел дела о терактах после атак дронов ВСУ в Котовске и Электростали
Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждены уголовные дела по фактам террористических атак, совершенных вооруженными формированиями Украины на объекты гражданской инфраструктуры в городе Котовске Тамбовской области и городе Электростали Московской области, сообщает СК.
Главное следственное управление Следственного комитета России начало расследование фактов террористических атак на гражданскую инфраструктуру, сообщает СК в MAX. Удары пришлись на объекты в Котовске и Электростали.
По версии следствия, в ночь на 18 июля 2026 года украинские вооруженные формирования атаковали логистические центры одного из маркетплейсов с помощью дронов. Точное число жертв и раненых сейчас устанавливается.
На местах происшествий работают следователи и криминалисты. Специалисты собирают фрагменты беспилотников и другие вещественные доказательства для проведения судебных экспертиз.
Ведомство пообещало дать жесткую уголовно-правовую оценку действиям украинских военных, причастных к совершению преступлений против мирных граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ предотвратили атаку украинских беспилотников на стратегическое предприятие в Подмосковье.
Несколькими днями ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте из-за удара по автобусной остановке в Энергодаре.
В прошлом месяце ведомство начало расследование террористического акта после ракетного обстрела гражданской инфраструктуры Воронежа.