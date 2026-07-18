  • Новость часаАтаковавшие склад Wildberries в Котовске дроны имели поражающие элементы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мадьяр нашел предлог поторговаться с Россией за АЭС «Пакш-II»
    Минобороны сообщило о создании цифровой вертикали в армии
    Мерц допустил появление новой ядерной доктрины в Европе
    Эксперт назвала съедобные растения, которые дачники зря считают сорняками
    Беспилотники «Герань-4 сикер» поразили судно с военным грузом под Одессой
    Жертвами удара БПЛА стали семь сотрудников Wildberries в Котовске
    В результате атаки БПЛА на Подмосковье пострадали 26 человек
    Захарова объяснила отказ пожать руку послу Германии
    На месте взрыва в Монако задержали помощницу пережившего покушение Ермолаева
    Мнения
    Никита Куликов Никита Куликов Как мошенники включают нам таймер

    Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Бабушки в парках превратились в национальный проект

    Демография – не только рождаемость,но и доля дееспособных лет внутри жизни. Можно не наращивать количество людей, а удлинять эффективный срок уже живущих: сжимать болезнь к концу, отодвигать немощь, держать человека в силе дольше.

    8 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук США открыли против Кубы «дело врачей»

    Деятельность кубинских медиков всегда вызывала у Вашингтона серьезное недовольство. Согласно оценке экономиста Рикардо Торреса, врачи ежегодно приносят Кубе около пяти миллиардов долларов, что составляет половину всего экспорта Кубы. Эти поступления остаются эффективным средством в борьбе против американской блокады.

    2 комментария
    18 июля 2026, 10:18 • Новости дня

    СК завел дела о терактах после атак дронов ВСУ в Котовске и Электростали

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждены уголовные дела по фактам террористических атак, совершенных вооруженными формированиями Украины на объекты гражданской инфраструктуры в городе Котовске Тамбовской области и городе Электростали Московской области, сообщает СК.

    Главное следственное управление Следственного комитета России начало расследование фактов террористических атак на гражданскую инфраструктуру, сообщает СК в MAX. Удары пришлись на объекты в Котовске и Электростали.

    По версии следствия, в ночь на 18 июля 2026 года украинские вооруженные формирования атаковали логистические центры одного из маркетплейсов с помощью дронов. Точное число жертв и раненых сейчас устанавливается.

    На местах происшествий работают следователи и криминалисты. Специалисты собирают фрагменты беспилотников и другие вещественные доказательства для проведения судебных экспертиз.

    Ведомство пообещало дать жесткую уголовно-правовую оценку действиям украинских военных, причастных к совершению преступлений против мирных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ предотвратили атаку украинских беспилотников на стратегическое предприятие в Подмосковье.

    Несколькими днями ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте из-за удара по автобусной остановке в Энергодаре.

    В прошлом месяце ведомство начало расследование террористического акта после ракетного обстрела гражданской инфраструктуры Воронежа.

    17 июля 2026, 21:40 • Новости дня
    Военкор Стешин: Россия изменила тактику воздушных ударов по Украине
    Военкор Стешин: Россия изменила тактику воздушных ударов по Украине
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска изменили тактику воздушных ударов по Украине, сделав ставку на массовое поражение логистической инфраструктуры и комбинированные атаки с применением большого количества ложных целей. По оценке военкора «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина, такой подход уже осложняет снабжение ВСУ и снижает эффективность украинской системы ПВО.

    В последние недели Воздушно-космические силы России и подразделения беспилотных систем существенно скорректировали приоритеты. Основной задачей стало последовательное нарушение цепочек снабжения украинской армии, а также снижение возможностей по производству и применению беспилотников, указал Стешин в материале для «Комсомольской правды».

    По его словам, одним из новых направлений стали удары по автозаправочным станциям в прифронтовых районах. Он пишет, что за полтора месяца на Украине были уничтожены или повреждены около 300 АЗС, а наиболее интенсивный удар пришелся на ночь 30 июня, когда были поражены сразу три десятка объектов в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

    По словам автора, подобные объекты представляют собой важные элементы военной логистики. «Любая АЗС на удалении от фронта в 30-50 километров - важный снабженческий и логистический узел», – говорится в материале.

    Еще одним направлением кампании стали удары по железнодорожной инфраструктуре. По данным Стешина, повреждения получили около 200 локомотивов, а также свыше тысячи объектов железнодорожной сети, включая тяговые подстанции, депо, сортировочные станции и стрелочные узлы. Это постепенно осложняет как военные перевозки, так и экспорт украинской продукции.

    Особое внимание теперь уделяется черноморским портам. С середины июля российские удары по портовой инфраструктуре приобрели системный характер. В результате были поражены терминалы для военных грузов, склады горюче-смазочных материалов, а также производственные площадки, связанные со сборкой беспилотников и морских дронов.

    Кроме того, автор сообщает о серии ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, где велись сборка и хранение беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним. В числе таких объектов названы предприятия «Киев-1», «Маяк», «Буревестник», «Укр Армо Тех», «Киевский агрегатный завод» и другие.

    Отдельно Стешин обращает внимание на изменение самой тактики применения средств воздушного нападения. По его словам, российская сторона перешла к массированным комбинированным ударам с использованием большого количества ложных целей.

    «Удары перестали размазывать по времени, ставку сделали на одновременный массированный удар с обилием ложных целей, и она сработала!» – пишет военкор. По его оценке, применение дронов-приманок совместно с баллистическими ракетами и ударными беспилотниками позволяет перегружать украинскую систему противовоздушной обороны и повышать эффективность поражения намеченных целей.

    Двумя днями ранее Министерство обороны сообщило о поражении резервуаров с топливом и цехов по сборке беспилотников в порту Одессы. Также российские военные высокоточным оружием уничтожили киевские мощности по выпуску тяжелых дронов.

    За 12 дней украинская сторона лишилась минимум 37 автозаправочных станций.

    Комментарии (17)
    17 июля 2026, 20:07 • Новости дня
    Российские ударные дроны начали бить по Славянску

    Боец Ворчун сообщил о расширении зоны поражения российских дронов до Славянска

    Российские ударные дроны начали бить по Славянску
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские расчеты беспилотников получили возможность наносить удары по объектам в районе Славянска в Донецкой Народной Республике после продвижения линии фронта, сообщил начальник расчета БПЛА «Молния-2» группировки войск «Запад» с позывным Ворчун. По его словам, расширение зоны применения дронов позволяет контролировать подходящие к городу трассы и вести более глубокую разведку.

    Российские беспилотники теперь способны наносить удары по целям в районе Славянска, сообщает РИА «Новости». Начальник расчета беспилотного летательного аппарата «Молния-2» группировки войск «Запад» с позывным Ворчун заявил: «Одна из задач – это контроль трасс, которые подходят к населенному пункту Славянск. Уже есть возможность долетать до Славянска из-за того, что фронт двинулся, соответственно, мы сместились ближе, чем были раньше, и уже достаем до Славянска».

    Военнослужащий добавил, что дальность полета беспилотников значительно увеличилась, что позволяет вести более глубокую разведку и наносить точные удары. В связи с этим он рекомендовал украинским военным сложить оружие, отметив, что давление российской армии будет постоянно усиливаться.

    Славянск находится на севере ДНР и вместе с соседними городами образует крупную агломерацию. Эта территория является важным транспортным и логистическим узлом, а также серьезным укрепленным районом украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные достигли окрестностей Славянска. Ранее штурмовые подразделения начали наступление к соседней Дружковке.

    За месяц до этого украинские власти ускорили эвакуацию стратегически важных производств из этих городов.

    Комментарии (2)
    17 июля 2026, 21:15 • Видео
    Протесты против Зеленского: главное

    На Украине проходят митинги против Владимира Зеленского и в защиту министра обороны Михаила Федорова, уволенного вместе со всем правительством. В то же время украинскую власть начали ругать в западных СМИ. Что происходит?

    Комментарии (0)
    17 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Пленный: ВСУ уничтожали дронами окруженных в Константиновке украинских солдат
    Пленный: ВСУ уничтожали дронами окруженных в Константиновке украинских солдат
    @ Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Командование ВСУ не только отказалось эвакуировать окруженных в Константиновке военнослужащих, но и, по словам пленного украинского бойца, нанесло удар по их позиции с помощью дронов, включая тяжелый беспилотник «Баба-яга».

    Командование Вооруженных сил Украины бросило окруженных военнослужащих в Константиновке, а затем попыталось уничтожить их позиции. Об этом рассказал украинский солдат, взятый в плен в этом населенном пункте, пишет РИА «Новости».

    По словам военного, бойцы находились в тихом месте на окраине города и не владели информацией о происходящем в центре. Пленный предположил, что основные силы уже отступили, но руководство об этом не сообщило. На запросы об эвакуации солдатам отвечали отказом, приказывая оставаться на позициях.

    «Ну, ждите, ждите. Подождали, пока ТМ-ку на нас не скинули. Рацию отключили. Я не знаю, как это работает. Или прослушали, или что. Рацию отключили, перелетела FPV-шка, потом «Баба- Яга» с ТМ-кой и дом сложила полностью. Как бы нас уже похоронили», – рассказал пленный в видеоролике Министерства обороны России.

    Мужчина уточнил, что был мобилизован и направлен в 156-ю бригаду украинской армии. В Константиновке он провел 80 дней до момента пленения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование категорически запрещало личному составу отступать из Константиновки.

    Ранее окруженные в городе подразделения противника полностью лишились централизованного управления. Позже, в начале июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении этого населенного пункта российскими войсками.

    Комментарии (6)
    18 июля 2026, 06:04 • Новости дня
    Жертвами удара БПЛА стали семь сотрудников Wildberries в Котовске
    Жертвами удара БПЛА стали семь сотрудников Wildberries в Котовске
    @ Официальная страница Министерства здравоохранения Тамбовской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате удара украинских беспилотников по логистическому центру Wildberries в Котовске погибли семь работников, сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов.

    «В ночь на 18 июля украинский неофашистский режим осуществил террористическую атаку на Котовск», – сообщил Первышов в «Максе».

    БПЛА попали в логистический центр Wildberries. Жертвами удара стали семь сотрудников ночной смены Wildberries. По предварительной информации, ранения получили 24 человека. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в больницах Котовска и Тамбова.

    На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, включая скорую помощь, пожарных и сотрудников правоохранительных органов. Открытое горение на территории склада было ликвидировано, однако тушение пожара продолжается.

    Первышов также напомнил жителям о запрете на публикацию в интернете фото и видео с последствиями атак дронов и работой систем ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники.

    Российские силы противовоздушной обороны сбили БПЛА над территорией Ленинградской области.

    Комментарии (7)
    17 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Армия России поразила пять сухогрузов с грузами для ВСУ в Николаеве и Одессе
    Армия России поразила пять сухогрузов с грузами для ВСУ в Николаеве и Одессе
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Удары беспилотников пришлись по морским целям в Николаеве и Одесской области в момент выгрузки снабжения, предназначенного для украинских войск.

    Российские войска успешно атаковали объекты противника, передает ТАСС. В военном ведомстве отметили результативность налетов на портовую инфраструктуру.

    «Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Николаев (государственное предприятие «Николаевский морской торговый порт») в момент выгрузки четыре сухогруза, осуществлявших доставку грузов для ВСУ», – заявили в министерстве.

    Кроме того, атаке подверглось еще одно судно в Одесской области. Военные уточнили, что на территории порта Южный был поражен сухогруз, который также перевозил необходимые для украинской армии материалы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за неделю российские военные поразили 24 используемых в интересах ВСУ морских судна. Ночью Вооруженные силы России атаковали портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске.

    Накануне беспилотник «Герань-2» ударил по направлявшемуся в Черноморск с партией вооружения кораблю.

    Комментарии (7)
    17 июля 2026, 14:33 • Новости дня
    Зеленский заявил о повреждениях объектов «Нафтогаза» в результате взрывов

    Зеленский: Объекты «Нафтогаза» получили ощутимые повреждения после взрывов

    Зеленский заявил о повреждениях объектов «Нафтогаза» в результате взрывов
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объекты компании «Нафтогаз» получили серьезный ущерб в результате взрывов, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «К сожалению, есть ощутимые повреждения», – написал украинский лидер в своем Telegram-канале. При этом он не стал уточнять, где именно находятся пострадавшие объекты.

    В начале июля масштабные пожары вспыхнули на добывающих площадках компании в Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

    В конце июня производственные мощности предприятия пострадали в центральной части и на востоке страны.

    В мае нефтегазовые объекты на северо-востоке Украины загорелись из-за существенных повреждений.

    Комментарии (2)
    18 июля 2026, 07:58 • Новости дня
    При падении БПЛА на территории склада WB в Электростали пострадали 24 человека
    При падении БПЛА на территории склада WB в Электростали пострадали 24 человека
    @ Официальная страница Министерства здравоохранения Московской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали пострадали 24 человека, еще двое пострадали в Ногинске, произошло возгорание на территории нефтебазы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    «Ночью Московская область подверглась атаке БПЛА», – сообщил губернатор в «Максе».

    По предварительным данным, ранения получили 26 взрослых. Два человека пострадали в Ногинске, еще 24 получили травмы при падении дрона на склад Wildberries в Электростали. Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, на местах работают 40 бригад скорой помощи.

    В Богородском городском округе падение дрона вызвало пожар на нефтебазе в Ногинске. В целях безопасности из расположенного рядом родильного дома эвакуировали пациентов и персонал. Рожениц, нуждающихся в специализированной помощи, перевели в медучреждения Ногинска, Балашихи и Щелкова. Также пришлось эвакуировать жителей многоквартирного дома.

    Всего за ночь силы ПВО сбили над регионом 48 беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара украинских беспилотников по логистическому центру Wildberries в Котовске погибли семь работников.

    Эвакуация проведена на объектах Wildberries в Котовске и Электростали.

    Комментарии (0)
    18 июля 2026, 09:41 • Новости дня
    Беспилотники «Герань-4 сикер» поразили судно с военным грузом под Одессой

    Tекст: Мария Иванова

    Военные применили дроны «Герань-4 сикер» в режиме самонаведения для точного поражения морского транспорта, который доставил технику для украинской армии на побережье Черного моря.

    Российская армия нанесла два удара по контейнеровозу с военным грузом в порту Черноморск Одесской области. Для атаки применялись беспилотники «Герань-4 сикер» в режиме самонаведения, сообщает Минобороны.

    Оборонное ведомство также опубликовало соответствующие кадры с места событий.

    Кроме того, операторы дронов «Герань-3 сикер» уничтожили склад горюче-смазочных материалов в Черниговской области. Цель располагалась в районе населенного пункта Короп. Уничтоженный объект использовался для заправки техники подразделений украинских вооруженных сил.

    В субботу утром сообщалось, что российские войска нанесли удары по портам Одессы и Черноморска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую неделю российские войска нанесли 19 групповых ударов по украинским портам.

    Ранее беспилотник «Герань-2» поразил судно с военным грузом на пути в Черноморск. Ранее Министерство обороны отчиталось об уничтожении сухогрузов и контейнеровоза в этой же гавани.

    Видео ударов смотрите в канале Max газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (3)
    18 июля 2026, 09:20 • Новости дня
    Воробьев сообщил о 26 пострадавших после атаки БПЛА на Подмосковье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате беспилотной атаки на Московскую область ночью 18 июля в Московской области ранения получили 26 человек, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

    В результате ночного инцидента ранения получили 26 человек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Max сообщил: «Помощь потребовалась 26 взрослым. Двое пострадали в Ногинске. Еще 24 человека получили ранения на территории склада Wildberries в Электростали».

    Глава региона уточнил, что некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Им оказывают всю необходимую поддержку, для этого задействовали 12 бригад центра медицины катастроф и 40 бригад скорой помощи.

    На местах происшествий продолжается ликвидация последствий и тщательное обследование территорий. Там работают представители муниципалитетов, аварийные службы, полиция и МЧС. Ранее сообщалось о возгорании на нефтебазе в Ногинске после падения беспилотника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 июля в результате падения беспилотника в подмосковной Истре погибли три человека.

    В конце июня из-за атаки украинских дронов в Егорьевске скончался шестимесячный ребенок.

    Месяцем ранее при массированном налете БПЛА на регион ранения получили 17 местных жителей.

    Комментарии (3)
    18 июля 2026, 08:56 • Новости дня
    Российские войска нанесли удары по портам Одессы и Черноморска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные продолжили групповые удары высокоточным оружием и беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры и судам, обеспечивающим украинскую армию, сообщили в Минобороны.

    В ночь на 18 июля Вооруженные силы России нанесли новые удары по военным целям на Украине, передает Минобороны.

    В порту Одессы поражена инфраструктура, предназначенная для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также резервуары с топливом для ВСУ.

    В Черноморске Одесской области удар пришелся на контейнеровоз, с которого сгружали боеприпасы. Кроме того, в районе острова Змеиный на переходе морем был поражен сухогруз с военными грузами.

    В районе населенного пункта Рыбаковка, расположенного в 14 километрах западнее Очакова, уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун-2».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные атаковали портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске.

    Днем ранее беспилотник «Герань-2» поразил судно с партией вооружения для украинской армии.

    До этого высокоточные удары уничтожили сухогрузы и контейнеровоз в Днепро-Бугском морском торговом порту.

    Комментарии (3)
    18 июля 2026, 03:50 • Новости дня
    Пожар начался из-за попадания БПЛА в многоквартирный дом во Владимире
    Пожар начался из-за попадания БПЛА в многоквартирный дом во Владимире
    @ Официальный канал МЧС России в Max

    Tекст: Антон Антонов

    Во Владимире начался пожар в многоквартирном доме после попадания беспилотного летательного аппарата, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

    «В результате попадания одного БПЛА в одну из квартир многоквартирного жилого дома во Владимире возник пожар», – сообщил Авдеев в «Максе».

    Губернатор рассказал, что жильцов дома эвакуируют, а на месте происшествия работают оперативные службы. Он отметил, что открытое горение уже ликвидировано. Авдеев добавил, что, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Владимире после падения дрона ВСУ в одном из домов эвакуировали 39 жильцов.

    При атаке БПЛА на многоквартирный дом в Васильевке Запорожской области пострадали две женщины.

    Комментарии (0)
    18 июля 2026, 07:07 • Новости дня
    Эвакуация проведена на объектах Wildberries в Котовске и Электростали
    Эвакуация проведена на объектах Wildberries в Котовске и Электростали
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Логистические объекты RWB (Wildberries и Russ) в Тамбовской и Московской областях подверглись атаке, проведена эвакуация, сообщает компания.

    Под удар попали объекты Wildberries и Russ, расположенные в Котовске и Электростали, передает ТАСС.

    «В Котовске, к сожалению, есть жертвы и пострадавшие. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего восстановления пострадавшим. Компания окажет необходимую поддержку», – говорится в сообщении.

    В Котовске пожар локализован, в Электростали в настоящий момент продолжают работать пожарные расчеты и оперативные службы. На обоих объектах была проведена оперативная эвакуация сотрудников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара украинских беспилотников по логистическому центру Wildberries в Котовске погибли семь работников, еще 24 человека получили ранения.

    Более 370 беспилотников летело в направлении Московского региона с вечера пятницы, 64 из них уничтожены непосредственно на подлете к столице.

    Комментарии (0)
    18 июля 2026, 04:25 • Новости дня
    ПВО сбила семь летевших на Москву беспилотников
    ПВО сбила семь летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами противовоздушной обороны сбиты семь БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены семь БПЛА, летевших на Москву», – сказано в сообщении Собянина в «Максе».

    В настоящее время на местах падения обломков сбитых беспилотных аппаратов находятся профильные специалисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Владимире начался пожар в многоквартирном доме после попадания беспилотного летательного аппарата.

    Комментарии (0)
    17 июля 2026, 19:30 • Новости дня
    Российские Су-34 разгромили позиции украинской бригады под Харьковом

    Tекст: Денис Тельманов

    Экипажи отечественных бомбардировщиков успешно поразили места скопления личного состава и базы управления беспилотниками украинских войск в районе населенного пункта Колодезное.

    Пилоты Воздушно-космических сил России атаковали временную базу 159-й механизированной бригады армии противника, передает ТАСС. Для выполнения боевой задачи применялись мощные фугасные снаряды.

    «Также авиабомбами ОФАБ-250-270 с УМПК был нанесен удар по пункту временной дислокации личного состава 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в н. п. Колодезное Харьковской области», – заявили в Министерстве обороны.

    Кроме того, военное ведомство сообщило об успешном поражении командных пунктов операторов дронов. Удары пришлись по позициям четвертой бригады Нацгвардии Украины и 414-й отдельной бригады беспилотных систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее российские самолеты Су-34 разгромили позиции 159-й механизированной бригады ВСУ в Донбассе.

    В июне экипаж фронтового бомбардировщика Су-34М уничтожил крупный склад украинских беспилотников под Харьковом.

    В начале года сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик нанес удар авиабомбами по скоплению личного состава противника.

    Комментарии (0)
    17 июля 2026, 20:12 • Новости дня
    Финский военкор призвал президента страны Стубба отказаться от русофобии

    Финский военкор Хейсканен призвал Стубба отменить антироссийский курс

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Известный финский журналист Кости Хейсканен обратился к руководству своей страны с требованием изменить внешнеполитический курс и лично зафиксировать последствия агрессии украинской армии против мирных жителей Донбасса и Новороссии.

    Финский журналист и военкор Кости Хейсканен провел пикет у посольства своей страны в Москве. Он потребовал от руководства своей страны отказаться от антироссийского курса, передает ТАСС.

    «Я хочу передать послание отсюда, из посольства Финляндии в Москве, нашему президенту Александеру Стуббу. Александер, Россию не победить! И вам пора понять это. А правительству Финляндии: у вас еще есть возможность все поменять, остановить русофобию, приехать в Новороссию и Донбасс и увидеть своими глазами, как Украина убивает мирное население России, Новороссии и Донбасса», – заявил репортер.

    Ранее корреспондент отмечал негативное влияние киевского режима на финское общество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александер Стубб одобрил удары западным оружием вглубь территории России.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров прокомментировал слова финского лидера о необходимости сдерживания Москвы. До этого профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен осудил русофобскую политику главы государства.

    Комментарии (0)
    Главное
    Демократы в Конгрессе США выступили против закона об антироссийских санкциях
    Россия ограничила грузоперевозки для эстонских фур
    FT: Украина столкнулась с проблемами при экспорте зерна через Черное море
    На минах у Ормузского пролива подорвались и загорелись два танкера
    Глагол «махаю» стал литературной нормой
    Исполнение гимна ГДР спровоцировало скандал в Германии
    Налоговая заморозила счета компании Басты

    У российского газа в Европе нашелся новый защитник

    Европа напоследок решила скупить весь неподсанкционный российский СПГ, а Греция неожиданно встала на защиту нашего газа. Поставки выросли почти на 20% до рекордных уровней. Даже запрет на импорт по краткосрочным контрактам этому не помешал. Однако впереди полный отказ от морских поставок. Почему время для эмбарго самое неудачное для самой Европы? И почему Греция против санкций? Подробности

    Перейти в раздел

    Мадьяр нашел предлог поторговаться с Россией за АЭС «Пакш-II»

    Венгерский премьер Петер Мадьяр заявил о возможном пересмотре условий сотрудничества с Росатомом по АЭС «Пакш-II». Москва готова к диалогу, но эксперты предупреждают: смена подрядчика обернется для Будапешта многомиллиардными потерями и новыми сроками. Так что же стоит за инициативой нового венгерского главы правительства – реальный аудит или политический торг под давлением Брюсселя? Подробности

    Перейти в раздел

    Для военной пропаганды ВСУ стали использовать роботов

    В последнее время сошлось сразу несколько событий, связанных с испытаниями и ВСУ, и на Западе наземных боевых роботов. Украинские источники даже утверждают, будто впервые смогли реализовать высадку роботизированного десанта с помощью, опять же, безэкипажного катера. О чем идет речь и что это означает? Подробности

    Перейти в раздел

    Британия получила нового временного премьера

    В понедельник Британия получит нового премьера – им станет Энди Бернем, которого за время работы мэром Манчестера прозвали «Королем Севера». Он обещает самую масштабную децентрализацию власти в новейшей истории страны. Но два вопроса остаются открытыми: какой будет внешняя политика Лондона – и надолго ли Бернем задержится в кресле, где за десять лет сменилось уже семь человек? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Протесты против Зеленского: главное

      На Украине проходят митинги против Владимира Зеленского и в защиту министра обороны Михаила Федорова, уволенного вместе со всем правительством. В то же время украинскую власть начали ругать в западных СМИ. Что происходит?

    • Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

      Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

    • Новые санкции США против России: главное

      Законопроект о новых санкциях против России и тех стран, которые покупают у нее энергоресурсы, будет принят к августу, считают в Конгрессе США. Что это означает на практике?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Замена паспорта в 45 лет в 2026 году: сроки, документы, госпошлина и штраф

      В 45 лет гражданин России обязан заменить паспорт по возрасту. В 2026 году подать заявление и документы нужно в течение 90 дней после дня рождения, а госпошлина за обычную замену составляет 300 рублей. Рассказываем, куда обращаться, какие документы понадобятся, сколько делают новый паспорт и что будет, если пропустить срок.

    • Как прописать ребенка в квартире в 2026 году: документы, сроки и порядок регистрации

      Ребенка нужно зарегистрировать по месту жительства или месту пребывания родителей. В 2026 году оформить прописку можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, если услуга доступна в регионе. Для детей до 14 лет действует важное правило: их регистрируют только по адресу регистрации родителя или опекуна. Разбираемся, какие документы нужны, сколько времени занимает регистрация и когда требуется согласие второго родителя или собственника жилья.

    • Яблочный Спас в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, традиции и приметы

      В среду, 19 августа 2026 года, православные христиане отмечают Преображение Господне – один из двунадесятых праздников церковного календаря. В народной традиции этот день называют Яблочным Спасом. В храмах освящают яблоки и другие плоды нового урожая, а в семьях готовят постные блюда с яблоками, вспоминают народные приметы и стараются провести день спокойно, без ссор и суеты.

    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации