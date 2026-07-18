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    Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Бабушки в парках превратились в национальный проект

    Демография – не только рождаемость,но и доля дееспособных лет внутри жизни. Можно не наращивать количество людей, а удлинять эффективный срок уже живущих: сжимать болезнь к концу, отодвигать немощь, держать человека в силе дольше.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук США открыли против Кубы «дело врачей»

    Деятельность кубинских медиков всегда вызывала у Вашингтона серьезное недовольство. Согласно оценке экономиста Рикардо Торреса, врачи ежегодно приносят Кубе около пяти миллиардов долларов, что составляет половину всего экспорта Кубы. Эти поступления остаются эффективным средством в борьбе против американской блокады.

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    18 июля 2026, 09:21 • Новости дня

    Глава комиссии США назвал визит на ПМЭФ разворотом к России

    Родни Кук: Поездка на ПМЭФ стала разворотом США к России

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук заявил, что его недавний визит на Петербургский международный экономический форум стал шагом к сближению двух стран.

    Председатель независимой федеральной Комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук – младший назвал свою поездку на ПМЭФ фактическим разворотом Вашингтона к Москве, передает ТАСС. Он подчеркнул, что действовал с ведома руководства американской администрации.

    «Я был самым высокопоставленным американцем в России за ряд лет. Это разворот. И это прошло хорошо», – рассказал Кук-младший, комментируя стремление президента США Дональда Трампа к нормализации отношений.

    Чиновник подтвердил, что получил одобрение на взаимодействие с российскими должностными лицами. По его словам, все подобные шаги согласовываются с Госдепартаментом США.

    Кук-младший был назначен в комиссию еще во время первого срока Трампа и переназначен после его возвращения к власти. Ранее он уже бывал в России, читал лекции по архитектуре и участвовал в реставрации Воскресенского собора Ново-Иерусалимского монастыря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил визит официальной американской делегации на Петербургский международный экономический форум.

    Глава американской делегации Родни Кук сообщил о желании получать новые знания.

    Вице-премьер Александр Новак на полях мероприятия подтвердил готовность Москвы к новым отношениям с Вашингтоном.

    15 июля 2026, 14:30 • Новости дня
    Дробницкий назвал последствия «санкций Грэма» против России

    Американист Дробницкий: «Санкции Грэма» против России станут провалом политики США

    Дробницкий назвал последствия «санкций Грэма» против России
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Законопроект покойного сенатора Линдси Грэма о санкциях США против России, вероятно, все же будет принят. Однако такое решение не только станет самым заметным за последние десятилетия провалом санкционной политики Вашингтона, но и подтолкнет нынешнюю западную систему к развалу, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) был брокерской фигурой в США, поскольку брал деньги у обеих групп влияния: и у израильской, и у евроатлантической. Некоторые ошибочно, на мой взгляд, указывают на то, что у него сложилась «персональная химия» с Дональдом Трампом. На деле покойного сенатора не любили даже однопартийцы», – говорит американист Дмитрий Дробницкий.

    По его мнению, законопроект об усилении санкций США против России, составленный Грэмом, в конце концов будет принят. «Многие в Штатах говорят, что это сделают в память о законодателе. Но на деле еще сам Грэм и его коллега-демократ Ричард Блюменталь сообщали, что достигли договоренности с Трампом о прохождении билля», – указал собеседник.

    Высокую вероятность принятия проекта эксперт объясняет тем, что евроатлантическое лобби и антироссийские «ястребы» «нашли дорожку в Белый дом», и политическая система, которую Трамп не смог ни сломать, ни реформировать, сыграла против американского лидера. «Кроме того, очевиден дрейф президента США. Еще весной 2025 года стало понятно, что он не способен в приказном порядке заставить Киев и Европу договориться о мире на приемлемых для России условиях», – добавил Дробницкий.

    С того момента европейцы продолжали применять в отношении Трампа целую серию приемов с лестью и заискиванием. «Параллельно последовали заявления и призывы вроде гарантий для Украины в духе пятой статьи Устава НАТО, присоединения к переговорам Евросоюза – вплоть до присутствия так называемых миротворческих частей после урегулирования украинского кризиса. Американская администрация все это слушала, но почти не возражала», – отметил политолог.

    Следующий «накат» произошел после начала противостояния США и Израиля с Ираном, продолжил аналитик. «Было очевидно, что слишком много матчасти, переданной еврейскому государству, потребуют от евроатлантического лобби немедленного действия. И оно последовало: зазвучали требования направить ресурсы на восточный фланг НАТО», – детализировал американист. По его мнению, проект санкций имени Грэма – часть разворота Трампа в сторону интересов Евроатлантики.

    «Речь фактически идет о введении ограничений против России в пользу Украины, поскольку удовлетворяются требования Европы и Киева по давлению на Москву. Причем предполагается применение инструмента вторичных санкций, а глава Белого дома, как известно, любит развязывать тарифные войны», – уточнил Дробницкий. Он напомнил, что ранее президент США неоднократно грозил Китаю и Индии пошлинами за покупку российских энергоресурсов. «Сложно представить, что после введения новых санкций Пекин «прогнется», а Индия не найдет лазеек», – заметил спикер.

    Как бы то ни было, после принятия билля разница между администрациями Трампа и Джо Байдена сведется лишь к тому, что в бюджете США не предусмотрены деньги на производство оружия для прямой передачи его Украине, указал американист. Впрочем, оговорился он, впереди бюджетный процесс, и Конгресс настроен в этом вопросе решительно.

    Как напомнил Дробницкий, объективные процессы требовали от Штатов найти такого лидера, который смог бы обеспечить относительно мягкий выход страны из финансово-экономической системы Запада. «Принятие законопроекта о санкциях против России серьезно повлияет на возможность США выйти из этого пике. Другими словами, билль не только станет самым заметным за последние десятилетия провалом санкционной политики Америки, но и подтолкнет нынешнюю систему к развалу», – допустил собеседник.

    Что касается требования Трампа о праве приостанавливать или отменять ограничения, то это вовсе не попытка противостоять санкционной кампании, а «обычное дело», считает американист. «Всегда исполнительная власть настаивала на том, чтобы президент мог давать послабления, ссылаясь на соображения национальной безопасности и экономических интересов. Кроме того, текущая администрация всегда стремится оставлять максимальную свободу действий. Их тактика сводится к тому, что сегодня они говорят одно, завтра – другое, а в результате, по задумке, должна быть сделка», – уточнил аналитик.

    Рассуждая о перспективах переговоров между Москвой и Вашингтоном по ключевым вопросам в случае принятия «санкций Грэма», Дробницкий высказал мнение, что диалог «находится в коме». «Единственный действительно серьезный вопрос, который страны могли бы обсуждать, – это разграничение зон влияния. Но для западного мира это означало бы признание права России быть великой державой, а также того, что порядок, построенный на правилах, официально демонтирован. А признавать этого они не хотят», – указал спикер.

    Однако поддержание контактов между Москвой и Вашингтоном с дипломатической точки зрения необходимо и правильно, добавил эксперт. «Одобрение в Штатах недружественного по отношению к нам закона, на мой взгляд, не повлияет на переговоры, но, возможно, скажется на осознании и оценках того, в каком состоянии находятся российско-американские взаимоотношения», – заключил Дробницкий.

    Ранее сообщалось, что новый американский законопроект о санкциях против России предусматривает введение ограничений против Банка России, а также Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ. По информации агентства, инициатива предполагает запрет для физических и юридических лиц США на любые операции с этими банками.

    Банкам могут закрыть доступ к американской финансовой системе, в том числе открывать и использовать корреспондентские счета в Штатах. Также планируется заморозка активов под юрисдикцией Вашингтона, ограничение кредитования, инвестиций и выдачи экспортных лицензий. При этом министерство финансов США может освободить от санкций иностранный банк, проводящий крупные операции с подсанкционными организациями, если это отвечает экономическим или внешнеполитическим интересам Америки.

    Законопроект предусматривает санкции против российского руководства, военного командования и российского энергетического сектора. Одной из центральных мер считается возможность введения пошлин размером до 100% для крупнейших покупателей российских нефти (Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан) и природного газа (Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия).

    Впрочем, как выяснило агентство Reuters, предусмотрено исключение для стран, импортирующих менее 15% экспорта природного газа из России и предпринимающих значительные шаги по сокращению таких закупок, что может освободить от действия закона Японию, Францию, Венгрию и Бельгию. Таким образом, основное давление будет направлено на Китай и Индию.

    Инициатива предполагает возможность отмены действия санкций президентом США Дональдом Трампом в случае, если он сочтет, что это отвечает национальным интересам. Как отмечает The Wall Street Journal, если законопроект примут, это станет первым случаем, когда Конгресс разрешит использовать пошлины в качестве геополитического оружия. Издание указывает, что прежде они использовались в качестве инструмента борьбы с недобросовестной торговой практикой.

    На этом фоне примечательно, что бизнес США за четыре года потерял 200 млрд долларов из-за санкций против Москвы. Такую оценку в разговоре с РИА «Новости» высказал главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи. Он признал, что западный бизнес не желал уходить с российского рынка, который был и остается для него привлекательным, стабильным и быстрорастущим.

    Напомним, законопроект представила в начале апреля 2025 года двухпартийная группа членов Сената. Авторами выступили покойный Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов), а также демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь, демократ от Нью-Гэмпшира Джинн Шахин и республиканец от Миссисипи Роджер Уикер.

    Сенаторы более года дорабатывали документ. По информации источника The New York Times, Трамп может проявить готовность поддержать законопроект, если его текст будет предусматривать исключительное право президента приостанавливать или отменять ограничения. Глава Белого дома считает, что эта опция станет для него важным инструментом при проведении переговоров.

    Накануне американский лидер назвал высокими шансы на принятие дорабатываемого в Конгрессе законопроекта об ужесточении санкций в отношении России. «Грэм очень хотел, чтобы этот законопроект был принят. Возможно, в него также будут включены санкции против Ирана и «Хезболлы», – сказал Трамп.

    Китай уже выступил против законопроекта США. Как заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, Пекин примет все необходимые меры, чтобы защитить своих граждан и предприятия. «Применение двойных стандартов и принуждения в конечном итоге приведет только к обратным результатам», – добавил он.

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    15 июля 2026, 10:31 • Новости дня
    Трамп выдвинул условие для поддержки санкций Грэма против России

    NYT: Смерть Грэма поставила под угрозу новые санкции против России

    Трамп выдвинул условие для поддержки санкций Грэма против России
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Дальнейшая судьба масштабного законопроекта о санкциях против покупателей российских энергоносителей оказалась в подвешенном состоянии из-за внезапной кончины его главного автора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) .

    Смерть американского сенатора Линдси Грэма поставила под вопрос судьбу законопроекта о санкциях против России, сообщает The New York Times.

    За несколько часов до кончины политик был уверен, что достиг прорыва и убедил президента Дональда Трампа поддержать инициативу.

    «Это в честь Линдси. Это было его делом, он хотел этого больше, чем чего-либо другого. Вы знаете, как он к этому относился», – заявил Трамп во вторник в Овальном кабинете. По словам президента, есть хорошие шансы на принятие документа, при этом законодатели хотят добавить в него Иран и «Хезболлу».

    Коллеги Грэма из обеих партий намерены продвигать законопроект в его память, однако неясно, придаст ли утрата импульс документу или лишит его поддержки. Ранее инициатива, направленная против покупателей российских нефти и газа, неоднократно стопорилась из-за позиции Белого дома.

    Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что Трамп готов поддержать санкции только при условии получения единоличного права на их приостановку. При этом для американского лидера данный вопрос не является приоритетным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский сенатор Линдси Грэм скоропостижно скончался от остановки сердца на 72-м году жизни.

    Члены Сената США объединились вокруг обновленного пакета антироссийских санкций ради памяти покойного политика.

    Президент США допустил скорое принятие данного документа.

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    17 июля 2026, 21:15 • Видео
    Протесты против Зеленского: главное

    На Украине проходят митинги против Владимира Зеленского и в защиту министра обороны Михаила Федорова, уволенного вместе со всем правительством. В то же время украинскую власть начали ругать в западных СМИ. Что происходит?

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    15 июля 2026, 12:34 • Новости дня
    Американист оценил перспективы «санкций Грэма» против России

    Американист Дудаков: Эффект «санкций Грэма» против России будет смазанным

    Американист оценил перспективы «санкций Грэма» против России
    @ Igor Kralj/PIXSELL/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Весной–летом 2025 года, на пике торговых войн, у законопроекта покойного Линдси Грэма* о санкциях против России могли быть реальные последствия. Сейчас же многие страны научились обходить американские ограничения. Поэтому даже если «ястребы» продвинут билль, это вряд ли поможет внешней политике США, а также попыткам Вашингтона давить на Россию, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «Законопроект имени Линдси Грэма (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) почти полтора года обсуждается в США. Покойный сенатор пытался его всячески продвинуть, но ему так и не удалось утвердить инициативу на уровне Конгресса», – напомнил американист Малек Дудаков. По его мнению, во-первых, причина в том, что реализация законопроекта изначально выглядела чем-то из области фэнтези.

    «Проект радикален. В изначальной версии предусматривалось введение тарифов в размере 500% в отношении покупателей российских энергоресурсов. Мера затронула бы Китай, Индию и страны Юго-Восточной Азии. Можно представить, что было бы с американской экономикой в этом случае – ничем хорошим для Америки это не закончилось бы», – пояснил собеседник.

    Во-вторых, инициатива не дает никакого дополнительного инструментария исполнительной власти, продолжил политолог. «Дональд Трамп может вводить любые рестрикции и экспортные ограничения без одобрения со стороны Конгресса», – уточнил Дудаков. По его оценкам, законопроект по «санкциям Грэма» изначально рассматривался как рычаг давления на Россию и те страны, которые находятся в тесной кооперации с Москвой.

    «Целью была попытка запугать государства полномасштабными вторичными тарифами и другими мерами, сделав таким образом их более сговорчивыми. Другое дело, что, скажем, Китай и Индия отлично понимают: Вашингтон блефует. Поэтому эффект введения ограничений в итоге окажется смазанным», – считает собеседник.

    Он допускает, что весной–летом 2025 года, на пике торговых войн, у законопроекта могли быть реальные последствия. «Сейчас же многие страны научились обходить американские санкции, – добавил американист. – Таким образом, «ястребы» могут продвинуть билль, но вряд ли это серьезно поможет внешней политике США и попыткам давить на Россию и на наших ближайших контрагентов».

    Ранее сообщалось, что новый американский законопроект о санкциях против России предусматривает введение ограничений против Банка России, а также Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ. По информации агентства, инициатива предполагает запрет для физических и юридических лиц США на любые операции с этими банками.

    Банкам могут закрыть доступ к американской финансовой системе, в том числе открывать и использовать корреспондентские счета в Штатах. Также планируется заморозка активов под юрисдикцией Вашингтона, ограничение кредитования, инвестиций и выдачи экспортных лицензий. При этом министерство финансов США может освободить от санкций иностранный банк, проводящий крупные операции с подсанкционными организациями, если это отвечает экономическим или внешнеполитическим интересам Америки.

    Законопроект предусматривает санкции против российского руководства, военного командования и российского энергетического сектора. Одной из центральных мер считается возможность введения пошлин размером до 100% для крупнейших покупателей российских нефти (Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан) и природного газа (Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия).

    Впрочем, как выяснило агентство Reuters, предусмотрено исключение для стран, импортирующих менее 15% экспорта природного газа из России и предпринимающих значительные шаги по сокращению таких закупок, что может освободить от действия закона Японию, Францию, Венгрию и Бельгию. Таким образом, основное давление будет направлено на Китай и Индию.

    Инициатива предполагает возможность отмены действия санкций президентом США Дональдом Трампом в случае, если он сочтет, что это отвечает национальным интересам. Как отмечает The Wall Street Journal, если законопроект примут, это станет первым случаем, когда Конгресс разрешит использовать пошлины в качестве геополитического оружия. Издание указывает, что прежде они использовались в качестве инструмента борьбы с недобросовестной торговой практикой.

    На этом фоне примечательно, что бизнес США за четыре года потерял 200 млрд долларов из-за санкций против Москвы. Такую оценку в разговоре с РИА «Новости» высказал главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи. Он признал, что западный бизнес не желал уходить с российского рынка, который был и остается для него привлекательным, стабильным и быстрорастущим.

    Напомним, законопроект представила в начале апреля 2025 года двухпартийная группа членов Сената. Авторами выступили покойный Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов), а также демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь, демократ от Нью-Гэмпшира Джинн Шахин и республиканец от Миссисипи Роджер Уикер.

    Сенаторы более года дорабатывали документ. По информации источника The New York Times, Трамп может проявить готовность поддержать законопроект, если его текст будет предусматривать исключительное право президента приостанавливать или отменять ограничения. Глава Белого дома считает, что эта опция станет для него важным инструментом при проведении переговоров.

    Накануне американский лидер назвал высокими шансы на принятие дорабатываемого в Конгрессе законопроекта об ужесточении санкций в отношении России. «Грэм очень хотел, чтобы этот законопроект был принят. Возможно, в него также будут включены санкции против Ирана и «Хезболлы», – сказал Трамп.

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    15 июля 2026, 15:59 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности России к миру на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп уверен, что Москва готова в краткосрочной перспективе подписать мирный договор.

    Своим мнением о путях урегулирования украинского конфликта хозяин Белого дома поделился в телевизионном интервью, передает ТАСС.

    «Я полагаю, что он готов заключить сделку. Скоро. Для танго нужны двое, но он готов заключить сделку», – заявил политик в эфире телеканала Fox News, комментируя настрой президента России Владимира Путина.

    В начале июля президенты России и США обсудили по телефону украинское урегулирование.

    На следующий день американский лидер выразил уверенность в стремлении Москвы и Киева к скорейшему завершению противостояния.

    Еще весной Трамп заявлял о близости мирной сделки.

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    17 июля 2026, 08:12 • Новости дня
    США увеличили импорт сыра из России до исторического максимума

    США нарастили закупки российского сыра до рекордных 134 тыс. долларов

    Tекст: Дарья Григоренко

    За первые пять месяцев текущего года объем поставок российской молочной продукции на американский рынок достиг рекордных 134 тыс. долларов, следует из данных американской статслужбы.

    С января по май Штаты ввезли российской продукции на 133,8 тыс. долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма закупок выросла в 1,4 раза. Тогда этот показатель составлял 96,3 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

    Текущий объем импорта стал максимальным за всю историю ведения американской статистики с 1992 года. При этом доля отечественных поставщиков на рынке Соединенных Штатов по-прежнему составляет менее 1%.

    Лидерами по продаже сыра американцам за отчетный период признаны три европейские страны. Первое место занимает Италия с объемом 210,8 млн долларов, за ней следуют Франция и Испания, заработавшие 121 млн и 47,8 млн долларов соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной российские переработчики столкнулись с масштабным затовариванием складов нераспроданным сыром.

    В прошлом году выручка России от зарубежных поставок этого продукта достигла исторического максимума.

    В марте Грузия также увеличила закупки российского сыра до рекордных значений.

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    17 июля 2026, 13:23 • Новости дня
    Кремль отверг обвинения во вмешательстве в американские выборы

    Песков: Россия отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в США

    Кремль отверг обвинения во вмешательстве в американские выборы
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва категорически отрицает любые заявления о попытках влияния на политические процессы внутри США на фоне новых заявлений президента США, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия не приемлет претензий касательно участия во внутренних делах Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «Россия никоим образом не оказывала влияния на выборы Соединенных Штатов... Мы любые обвинения отвергаем, отвергаем их решительно», – сказал представитель Кремля.

    Он также добавил, что Москва никогда не вмешивалась в чужую политику и ожидает аналогичного отношения к себе. Ранее президент США назвал несколько стран, включая Китай и Иран, потенциальными угрозами для избирательной системы государства.

    США обвинили Россию, Иран и Китай в «кибератаках» на избиркомы.

    В мае текущего года президент США назвал обвинения во вмешательстве Москвы в американские выборы величайшим обманом.

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    16 июля 2026, 12:45 • Новости дня
    МИД Китая обвинил фонд США NED во лжи о России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Доклад американского «Национальный фонд в поддержку демократии» (National Endowment for Democracy, NED, организация признана нежелательной на территории РФ) наполнен ложью и очерняет отношения Китая и России, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Линь Цзянь раскритиковал доклад Национального фонда в поддержку демократии (NED, признан нежелательной организацией в РФ), передает РИА «Новости». Документ, затрагивающий отношения двух стран, опубликовали 15 июля.

    «Доклад Национального фонда в поддержку демократии США наполнен ложью, ошибочными утверждениями и дезинформацией», – заявил дипломат. По его словам, авторы намеренно раздувают нарратив об авторитарной экспансии.

    Представитель ведомства подчеркнул, что американская организация под видом продвижения демократических ценностей вмешивается во внутренние дела государств. Китайская сторона призвала США отказаться от высокомерия и прекратить политические манипуляции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Пекин назвал клеветой обвинения Евросоюза в военной поддержке российских сил.

    Представитель МИД КНР Линь Цзянь указал на тесные контакты Москвы и Пекина для противодействия мировой нестабильности.

    До этого китайские дипломаты предостерегали Вашингтон от попыток очернить нормальные межгосударственные связи двух стран.

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    18 июля 2026, 00:48 • Новости дня
    Демократы в Конгрессе США выступили против закона об антироссийских санкциях

    Конгрессмены США Шнайдер и Бейер выступили против законопроекта о санкциях к РФ

    Tекст: Антон Антонов

    Законопроект о санкциях против России на деле представляет собой скрытую попытку наделить президента США Дональда Трампа правом вводить пошлины против американских торговых партнеров в обход Конгресса, заявили представители коалиции новых демократов в Конгрессе США Брэд Шнайдер и Дон Бейер, призвавшие заблокировать документ.

    «К сожалению, законопроект «О санкциях против России» – это не что иное, как скрытая попытка дать зеленый свет пошлинам в размере до 100% против наших основных торговых партнеров, попутно тайно связывая руки Конгрессу в возможности остановить Трампа от дальнейшей эскалации его глобальной торговой войны», – говорится в их совместном заявлении.

    Шнайдер и Бейер призвали коллег заблокировать этот документ. По их словам, законопроект используется как инструмент для расширения тарифных полномочий президента, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп планирует поддержать законопроект покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) о жестких вторичных пошлинах для импортеров российских нефти и газа.

    По новой редакции законопроекта, президент США получил возможность самостоятельно давать санкциям задний ход, а необходимость одобрения Конгресса заменили на обязанность только обосновывать отмену тарифов.

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    17 июля 2026, 16:38 • Новости дня
    Лавров обвинил американских журналистов в отсутствии совести

    Лавров опроверг отказ России от предложений Трампа по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава российского внешнеполитического ведомства раскритиковал западную прессу за искажение фактов о переговорах Москвы и Вашингтона по урегулированию украинского кризиса.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал бессовестными авторов публикации в американской газете The Washington Times, передает ТАСС. Издание ранее сообщило, что российская сторона якобы отвергла инициативы президента США Дональда Трампа по Украине во время встречи на Аляске.

    Поводом для резкой критики стала статья, в которой утверждалось, будто Москва упустила шанс на смягчение санкций и развитие экономического сотрудничества с Соединенными Штатами. Американские журналисты писали, что такие перспективы открывались перед Россией при условии добросовестного участия в украинском переговорном процессе и принятия предложений американского лидера.

    «Ну нет совести у журналистов», – заявил Лавров в ходе пресс-конференции. Руководитель дипломатического ведомства категорически опроверг изложенные в материале сведения, подчеркнув, что российская сторона на самом деле приняла инициативы Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона приняла компромиссные предложения Вашингтона на переговорах в Анкоридже.

    Глава МИД отметил задержку обратной связи от Соединенных Штатов по украинскому вопросу. Министр допустил вероятность организации саммита на Аляске ради довооружения Киева.

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    17 июля 2026, 08:41 • Новости дня
    Глава AmCham раскрыл долю оставшихся в России американских компаний

    Глава AmCham Эйджи: После начала СВО только 17% компаний США покинули Россию

    Tекст: Вера Басилая

    После начала спецоперации российский рынок покинули лишь 17% предприятий из США, тогда как остальные продолжили производить товары повседневного спроса, сообщил главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.

    По словам Эйджи, основная часть западного бизнеса не стала уходить из России после 2022 года, передает РИА «Новости».

    «Лишь компании некоторых западных стран полностью, с концами, как говорится, ушли из России после февраля 2022 года. Финские, допустим, и британские. Итальянские же компании, французские, немецкие по-прежнему тут», – заявил глава AmCham.

    Руководитель организации отметил, что отечественный рынок действительно покинули знаковые бренды, такие как Siemens, BMW и Mercedes. Однако основу европейского бизнеса всегда составляли представители малого и среднего предпринимательства, продолжающие трудиться в государстве. Около 17% американских предприятий ушли из-за давления правительств, санкций или необходимости передачи активов местному менеджменту.

    Оставшиеся организации США сосредоточились на производстве товаров повседневного спроса, включая продукты питания, медикаменты и косметику. На этих предприятиях работают десятки тысяч россиян, однако названия брендов не раскрываются. По словам Эйджи, западные предприниматели предпочитают вести деятельность в тихом режиме.

    Президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году подчеркивал готовность приветствовать возвращение зарубежных игроков, если они уходили без хамства. Власти неоднократно напоминали об отсутствии преференций для таких корпораций, а в мае прошлого года в Кремле анонсировали особый режим для грубо покинувших страну брендов.

    Ранее глава Американской торговой палаты Роберт Эйджи сообщил об успешной работе бизнеса США на российском рынке.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уход некоторых западных брендов «абсолютно скотским».

    Президент Ассоциации итальянских предпринимателей Витторио Торрембини заявил о сохранении присутствия многих компаний в стране.

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    15 июля 2026, 18:36 • Новости дня
    МИД назвал планы США возобновить ядерные испытания «открытым вызовом»

    Захарова назвала заявления США о ядерных испытаниях тревожным сигналом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возможный отказ Вашингтона от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний представляет собой открытую угрозу глобальной безопасности и вызывает серьезные опасения, отметили в МИД.

    Американские политики демонстрируют готовность игнорировать международные договоренности в сфере вооружений, . Подобный подход Вашингтона вызывает серьезную обеспокоенность, заявили в российском дипломатическом ведомстве.

    «Прозвучавшие ранее заявления американского лидера и высокопоставленных представителей его администрации, допускающих возобновление ядерных испытаний, – это открытый вызов всем тем, кто привержен целям ДВЗЯИ», – подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, которую цитирует РИА «Новости».

    Она добавила, что это сигнал о том, что Соединенные Штаты намерены действовать без оглядки на международные соглашения. По словам дипломата, американская сторона пытается прикрыть свой конфронтационный курс совершенно бездоказательными и ложными обвинениями в адрес других стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Глава американского военного ведомства Пит Хегсет назвал возобновление таких тестирований способом укрепления ядерного сдерживания.

    Между тем, посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев подчеркнул спокойное восприятие Москвой подобных заявлений Вашингтона.

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    15 июля 2026, 13:48 • Новости дня
    Песков заявил о готовности США продолжить посредничество по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон демонстрирует намерение возобновить дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине после того, как решит свои внутренние проблемы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Вместе с тем, судя по продолжающимся нашим каналам общения, о которых, собственно, всем хорошо известно, мы постоянно получаем сигналы о том, что американцы по-прежнему готовы, после того, как у них станет посвободнее с проблемами, продолжить оказывать посреднические усилия в плане украинского урегулирования», – цитирует представителя Кремля РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Дмитрий Песков сообщил о временной паузе в посредничестве США по Украине.

    Позже представитель Кремля назвал политико-дипломатический путь основным вариантом выхода из конфликта.

    При этом Москва рассчитывает на продолжение посреднической роли Вашингтона в урегулировании ситуации.

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    17 июля 2026, 00:59 • Новости дня
    Захарова: Россия не станет отказываться от реальных предложений США по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не откажется от реальных предложений со стороны США по украинскому урегулированию, но при этом продолжает работу над достижением поставленных целей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Цели определены, задачи поставлены. Если будут реальные предложения, от них никогда никто у нас не отказывается», – сказала дипломат в эфире Первого канала, комментируя позицию администрации президента США по Украине.

    Она отметила, что в России помнят повторенные президентом Владимиром Путиным слова «работайте, братья». Захарова добавила, что в своих выступлениях обычно расширяет формулировку, добавляя: «Еще и сестры», – передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова подтвердила готовность Москвы к результативным переговорам по Украине.

    Президенты России и США по телефону обсудили украинское урегулирование.

    В июне Путин выступил на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума. «Товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!» – заключил Путин.

    10 июля 2016 года лейтенант полиции Магомед Нурбагандов оказался перед лицом боевиков, которые требовали от него отказаться от своих убеждений и предать службу. Однако офицер сохранил верность долгу и товарищам. Его последние слова – «Работайте, братья!» – стали символом стойкости и мужества.

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    15 июля 2026, 19:52 • Новости дня
    Кандидат на пост главы Нацразведки США назвал Россию в числе главных угроз

    Кандидат на пост главы Нацразведки США Клейтон назвал РФ, КНР и Иран угрозами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Джей Клейтон, претендующий на пост директора Национальной разведки США, перечислил основные угрозы безопасности государства, в число которых. по его мнению, входят Россия, Китай и Иран.

    Кандидат на пост директора американской национальной разведки Джей Клейтон считает, что Россия, Китай и Иран входят в число главных угроз безопасности Соединенных Штатов, передает ТАСС.

    Выступая на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса, Клейтон назвал терроризм первостепенной угрозой национальной безопасности. «С моей точки зрения, терроризм – из многих источников», – отметил он.

    Помимо терроризма, кандидат выделил контрабанду наркотиков в США, особенно синтетического опиоида фентанила. Также он упомянул союз картелей и вооруженных сил в некоторых странах.

    Заместитель председателя комитета Марк Уорнер выразил разочарование тем, что Клейтон поместил Россию, Китай и Иран после контрабанды наркотиков. В ответ Клейтон пояснил, что не расставлял угрозы по степени важности. О выдвижении Клейтона на этот пост Дональд Трамп объявил 11 июня, теперь кандидатуру должен утвердить Сенат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти отнесли наркокартели и исламистов к источникам основных террористических угроз.

    Также администрация США признала Иран главной угрозой для страны на Ближнем Востоке. Ранее национальная разведка объявила Россию самой активной иностранной угрозой для американских выборов.

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    17 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    Лавров: Россия приняла предложения Трампа по Украине на саммите на Аляске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона согласилась с идеями американского лидера Дональда Трампа, выдвинутыми в ходе встречи на Аляске, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Глава российской дипломатии сделал соответствующее заявление после переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, передает ТАСС. По словам дипломата, реализации американских инициатив мешают другие участники международного процесса.

    «Мы приняли предложения Трампа на Аляске, от этих предложений Трампа пытаются оттащить его европейские союзники и, конечно же, сам господин Зеленский», – сказал министр.

    Ранее Россия исключила принятие временных решений по украинскому кризису. Глава российского МИД указал на отсутствие ответа Вашингтона по поддержанной Владимиром Путиным инициативе.

    Украинские власти полностью отвергли переданные американской стороной после саммита на Аляске предложения.

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