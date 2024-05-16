  • Новость часаРазведка США назвала Россию «самой активной иностранной угрозой» выборам
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Глобальная экономика разваливается на части

    Жить в новом блоковом мире станет дороже, но интереснее и безопаснее. Наибольшую выгоду получат государства – лидеры блоков, контролирующие транспортную и финансовую инфраструктуру, задающие тон технологической кооперации. У России есть шанс стать лидером такого блока.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Выдаст ли Польша Зеленскому украинских мужчин

    Варшава понимает, что в случае, если из Польши начнут депортировать украинских мужчин, то не только потенциальные призывники, но и их жены побегут из Польши в более безопасные страны, а это ударит по экономике страны и вызовет новые протесты фермеров и других работодателей, которые потеряют своих батраков.

    2 комментария
    Александр Тимохин Александр Тимохин Ради чего Белоусов готов жертвовать собой

    Правильно ли то, что министром обороны назначается человек, не имевший отношения к военной службе? Да, правильно. На этой должности и нужен человек не из «системы», смотрящий на нее независимым взглядом. Тот факт, что Андрей Белоусов не военный – не минус для этой должности, это его преимущество.

    10 комментариев
    16 мая 2024, 05:54 • Новости дня

    Разведка США назвала Россию «самой активной иностранной угрозой» выборам

    Директор национальной разведки США Хайнс назвала Россию «самой активной иностранной угрозой» американским выборам

    Разведка США назвала Россию «самой активной иностранной угрозой» выборам
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для американских выборов «самой активной иностранной угрозой» является Россия, также в список входят Китай и Иран, заявила директор национальной разведки США Аврил Хайнс.

    В комитете Сената Хайнс заявила об увеличении числа иностранных акторов, которые, по версии американских спецслужб, желают повлиять на выборы в США. Россия, Китай и Иран, как заявила Хайнс, являются «наиболее значимыми» из них, передает РИА «Новости».

    Напомним, выборы президента США должны состояться 5 ноября 2024 года. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что документ, составленный американской разведкой, в котором утверждается, что Россия якобы пыталась подорвать доверие к выборам в США и других странах, является компиляцией сплетен и русофобских выпадов.


    13 мая 2024, 22:41 • Новости дня
    США предрекли финансовую катастрофу из-за госдолга

    Экс-глава Всемирного банка Малпасс: США ждет финансовая катастрофа из-за госдолга

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший глава Всемирного банка Дэвид Малпасс считает, что в следующем году США ждет финансовая катастрофа из-за госдолга.

    По его мнению, это произойдет, когда будет введен лимит госдолга, что приведет к увеличению расходов и налоговых ставок, сообщает RT.

    По прогнозу МВФ, в 2024 году государственный долг США превысит 123% ВВП и достигнет почти 134% в 2029-м.

    Ранее Илон Маск предупредил об обесценивании доллара из-за госдолга США

    Между тем, директор департамента Международного валютного фонда по бюджетным вопросам Витор Гаспар предупредил, что рост госдолга США «вызвал побочные эффекты в мире».

    Глава американского Минфина Джаннет Йеллен заявила, что внешний долг США свыше 34 трлн долларов «пугает».

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    14 мая 2024, 02:25 • Новости дня
    Байден подписал указ о запрете импорта урана из России с оговорками

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий ввоз в страну урана российского происхождения. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

    В документе вводится запрет на «импорт необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации или российской компанией», сообщает ТАСС

    Отмечается, что запрет на импорт обогащенного урана из России утвердил Сенат Конгресса США 30 апреля, одобрив соответствующий законопроект.

    Документ обязывает Минэнерго США найти и предоставить Конгрессу способы замещения поставок урана из России. Однако, при отсутствии альтернативных источников урана, чтобы поддерживать работу реакторов в США и для удовлетворения национальных интересов закупка российского урана в исключительных случаях может быть продолжена до января 2028 года.

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    15 мая 2024, 02:25 • Новости дня
    Блинкен выступил на сцене в Киеве с музыкальным номером

    Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев спел песню в местном клубе

    Блинкен выступил на сцене в Киеве с музыкальным номером
    @ Brendan Smialowski/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Киеве, вечером во вторник посетил один из местных музыкальных клубов и выступил на сцене с музыкальным номером.

    Блинкен исполнил на гитаре песню канадско-американского музыканта Нила Янга Rockin' in the Free World вместе с одной из киевских групп, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

    Отмечается, что перед выступлением госсекретарь США обратился к публике, заявив о «трудных временах» и «невероятных страданиях», которые испытывают украинские военные.

    При этом американский госсекретарь заявил о поддержке Украины со стороны США.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит Блинкена на Украину связан с нервозностью Киева, Европы и Вашингтона из-за проведения Россией СВО.

    Он подчеркнул, что Москве известно об испытываемой на Западе нервозности от продолжения спецоперации, однако Россия будет добиваться поставленных целей.

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    13 мая 2024, 19:44 • Новости дня
    Грузинский эксперт: Тбилиси не сдастся под напором США и ЕС

    Аналитик Мамрадзе: Грузинскому руководству удалось избежать развития протестов по украинскому сценарию

    Грузинский эксперт: Тбилиси не сдастся под напором США и ЕС
    @ Shakh Aivazov/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров

    Западу не удастся «умаслить» почетного председателя партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили. Он понимет всю важность законопроекта об иноагентах для республики, а потому не отступит перед лицом шантажа со стороны Вашингтона и Брюсселя, сказал газете ВЗГЛЯД авторитетный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе. Ранее в ЕС заявили о возможности остановки диалога с Тбилиси по вопросу членства в объединении.

    «Сравнивать Иванишвили с экс-президентом Украины Януковичем в корне неверно. Ему не нужны никакие гарантии безопасности, ровно как и обещания об отсутствии санкций в отношении Тбилиси. Его этим не напугать. Он и сам де-факто находится под воздействием западных ограничений», – сказал грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    Собеседник напоминает, что экс-премьер страны в настоящий момент не может пользоваться собственными финансами, находящимися в иностранных банках. Несмотря на то, что Иванишвили неоднократно выигрывал судебные процессы, оспаривающие данное решение европейских и американских инстанций, каких-либо послаблений в его отношении до сих пор не было сделано.

    «Основатель правящей партии Грузии является, не побоюсь этого слова, величайшим благотворителем в истории нашей страны. Именно он возглавил движение против авторитарной клептократии экс-президента Михаила Саакашвили, в фундаменте которой находился садистский полицейский режим», – говорит он.

    «К тому же, ситуация в Грузии кардинально отличается от событий, происходивших на Украине в 2014 году. Безусловно, в государстве до сих пор организовываются протестные акции, однако масштабов времен Майдана не прогнозируется. При этом сам Бидзина Иванишвили не намерен никуда бежать», – отмечает аналитик.

    «Напомню, 29 апреля на митинг сторонников «Грузинской мечты» за принятие закона об иноагентах собралось 200 тыс. человек, но Запад на это внимания не обратил. Надеюсь, что партии удастся проявить чудеса дипломатии и убедить западных политиков в необходимости принятия инициативы», – резюмирует Мамрадзе.

    Ранее в ЕС допустили отказ от переговоров с Грузией по вопросу ее членства в объединении. Об этом сообщил глава комитета по внешним связям немецкого парламента Михаэль Рот. По его словам, данная ситуация сложилась на фоне возможности принятия Тбилиси закона «О прозрачности иностранного влияния».

    Член Бундестага прибыл в столицу кавказской республики в понедельник. Вместе с ним страну посетили его коллеги из Польши, Эстонии, Литвы и Чехии. Гостей заранее предупредили о несвоевременности визита, однако представители ЕС все же провели встречу с местными оппозиционерами.

    Рот призвал грузинское руководство не допустить принятия инициативы. Он подчеркнул, что у государства нет шанса на светлое будущее в том случае, если проект все же будет реализован. Член Бундестага заявил, что место Тбилиси должно быть в Европе: силы многих политиков ЕС направлены на то, чтобы приблизить момент членства этой страны.

    На этом фоне парламент Грузии намерен 14 мая принять закон об иноагентах в третьем и окончательном чтении. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала протесты в Грузии, вызванных принятием скандального законопроекта.

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    15 мая 2024, 15:35 • Новости дня
    Блинкен: США и Украина обсудили размещение Patriot в Харькове

    Госсекретарь США Блинкен: США и Украина обсудили размещение Patriot в Харькове

    Tекст: Александра Юдина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом возможность размещения комплексов противовоздушной обороны Patriot в Харькове.

    Отмечается, что данное заявление является первым официальным подтверждением переговоров о размещении Patriot на территории Украины, передает ТАСС.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном попросил две системы Patriot для защиты Харькова и Харьковской области.

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    14 мая 2024, 23:12 • Новости дня
    США собрались утроить выпуск самой большой неядерной бомбы GBU-57
    США собрались утроить выпуск самой большой неядерной бомбы GBU-57
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Армейский завод в штате Оклахома готовится увеличить производство самой большой неядерной бомбы США, известной как Massive Ordnance Penetrator, как минимум втрое.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

    Отмечается, что бомбы этого типа часто упоминаются в контексте возможных атак на находящиеся глубоко под землей ядерные объекты Ирана или КНДР.

    GBU-57 предназначены для поражения сильно укреплённых подземных объектов.

    Ожидается, что завод выйдет на повышенную мощность к осени текущего года.

    Ранее сообщалось, что Пентагон может отказаться от программы американской межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, ее реализация сильно задерживается.

    Замминистра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант заявил, что программу можно «ресертифицировать» почти без изменений, можно внести в нее изменения, а можно и «отменить».

    До июля Пентагон собирается определиться по «фундаментальным вопросам», в том числе о возможных «альтернативах». Также требуется провести независимую оценку потолка стоимости реализации программы.

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    14 мая 2024, 13:12 • Новости дня
    Зеленский попросил у Блинкена две системы Patriot

    УНИАН: Зеленский попросил у Блинкена две системы Patriot для Харькова и области

    Зеленский попросил у Блинкена две системы Patriot
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном попросил две системы Patriot для защиты Харькова и Харьковской области, пишет украинское агентство УНИАН.

    По информации издания, Украине важно получить военную помощь от США как можно скорее, передает ТАСС.

    Также СМИ сообщает, что президент обратил внимание на насущную потребность усиления противовоздушной обороны Украины, так как системы и средства ПВО являются «самым большим дефицитом для ВСУ».

    Ранее газета The Wall Street Journal писала, что инициатива США по оказанию помощи Киеву с целью перехвата инициативы на поле боя и укрепления обороны кажется недосягаемой.

    Американские СМИ писали ранее, что Блинкен «на фоне военных успехов России» прибыл на Украину.

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    13 мая 2024, 17:28 • Новости дня
    Экс-глава Пентагона назвал интересным шагом назначение Белоусова

    Tекст: Ольга Иванова

    Назначение Андрея Белоусова новым министром обороны России станет значимым событием, заявил бывший глава Пентагона Марк Эспер.

    Он отметил, что «это важный и интересный шаг», а также предположил, что смена министра обозначена движением Москвы к «военной экономике», передает РИА «Новости».

    Президент Владимир Путин предложил назначить Белоусова главой Минобороны. Также президент назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России.

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    15 мая 2024, 13:44 • Новости дня
    Эксперт: Российские системы ПВО успешно адаптируются к отражению ракет ATACMS

    Военный эксперт Леонков: Российские системы ПВО демонстрируют растущую эффективность в отражении ударов ATACMS

    Эксперт: Российские системы ПВО успешно адаптируются к отражению ракет ATACMS
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Обстрел полуострова Крым с применением ракет ATACMS в очередной раз продемонстрировал слаженность и эффективность российских систем ПВО. Несмотря на грозную репутацию боеприпаса, российские военные успешно адаптируются к противостоянию с этой угрозой, сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее российские системы ПВО РФ отразили атаку ВСУ по территории Крыма.

    «Атака по Крыму, предпринятая противником в ночь на среду, оказалась достаточно масштабной. Скорее всего, наземные комплексы, с которых и запускались ракеты ATACMS, были расположены в районе между Одессой и Николаевым. Судя по всему, удары планировались долго, а в выборе целей ВСУ помогали их западные союзники», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Не исключаю, что в рамках атаки были задействованы системы искусственного интеллекта. Скорее всего, с их помощью и осуществлялось наведение боеприпасов на интересующие Украину объекты. Все это в совокупности сделало процесс противодействия обстрелу невероятно сложным», – подчеркивает он.

    «Тем не менее, ВС РФ в очередной раз продемонстрировали поразительную слаженность и эффективность. Несмотря на то, что ракеты ATACMS имеют весьма грозную репутацию, мы в кратчайшие сроки сумели приспособиться к противостоянию с ними. Как показала практика, в настоящий момент мы способны выдерживать натиск даже десяти этих боеприпасов», – отмечает собеседник.

    «Добиться этого удалось за счет использования комплексов ПВО, имеющих возможность достаточно быстро менять позицию. Таким образом, наши военные при необходимости могут усилить направление, по которому приходится основная сила удара. Данная тактика получила название инициативной эшелонированной системы противовоздушной обороны», – акцентирует эксперт.

    «Однако, несмотря на безусловные успехи российской армии, важно помнить, что ПВО не может обеспечить стопроцентную безопасность той или иной территории. В конфликте всегда присутствует определенный элемент неожиданности. Поэтому нам необходимо всегда сохранять бдительность и неустанно работать по совершенствованию средств обороны», – резюмирует Леонков.

    Ранее российские системы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ по территории Крыма. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны. По данным ведомства, над территорией полуострова было уничтожено десять американских оперативно-тактических боеприпасов ATACMS.

    После обстрела в Севастополе были обнаружены несдетонировавшие части ликвидированных ракет. Губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале призвал жителей города проявить максимальную осторожность и не прикасаться к подозрительным предметам, лежащим на улице.

    Речь идет о подзарядных боеприпасах М74, представляющих собой стальную оболочку, наполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью они также выпускают стальные детали, содержащиеся внутри конструкции. Радиус поражения модели составляет приблизительно 15 метров.

    Помимо Крыма, атака ВСУ затронула и другие регионы России. Так, над территорией Белгородской области были уничтожены две противорадиолокационные ракеты  HARM, две управляемые авиабомбы «Hammer», два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и девять БПЛА. В Курской области ликвидировали пять беспилотников, а в Брянской перехваченными оказались три дрона.

    Ранее британский министр обороны Грант Шаппе подтвердил, что у Украины имеется разрешение Лондона на использование оружия королевства для нанесения ударов по территории Крыма.

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    15 мая 2024, 12:24 • Новости дня
    В Совфеде призвали Грузию противостоять угрозам Вашингтона

    Сенатор Климов: США жестко пресекают попытки Грузии укрепить собственный суверенитет

    В Совфеде призвали Грузию противостоять угрозам Вашингтона
    @ Александр Имедашвили/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Грузинский вариант закона об иноагентах является очень слабой репликой американской версии, однако, по логике Вашингтона, Тбилиси не имеет права принимать подобный документ. Поэтому Штаты продолжают попытки давления на власти кавказской республики, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее США пригрозили Грузии фундаментальным пересмотром отношений.

    «Методы давления Вашингтона на суверенные страны уже не вызывают удивления. Они используют их постоянно, просто в какой-то момент США перестали «пользоваться пудрой и макияжем», и их звериное лицо наблюдает любой, у кого есть глаза», – говорит Андрей Климов, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России. Он отметил, что новую колониальную политику американские власти проводят в отношении как своих так называемых партнеров – Франции, Германии и Японии, так и других стран, в том числе Грузии.

    По словам сенатора, с Грузией проявляется двуличие и лицемерие Белого дома. «В США с 1938 года действует закон о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA). Грузинский вариант является очень слабой репликой американской инициативы. Он предполагает лишь регистрацию тех юридических лиц, у которых значительная часть поступлений идет из-за рубежа. Ни о каких строгих мерах и наказаниях речи не идет. При этом, по логике Штатов, такой закон недопустим», – пояснил спикер.

    Парламентарий объясняет столь ревностную позицию опасениями Вашингтона потерять сферу влияния. «По версии Белого дома, те, кто попадает на орбиту Штатов, НАТО или Евросоюза, мгновенно лишаются прав, независимости, исторической перспективы. Поэтому они пресекают попытки Тбилиси укрепить свой суверенитет. В картине мира американских чиновников грузинам не положено пресекать вмешательство США в дела страны, поскольку их задача – служить интересам заморских хозяев», – указал Климов. По его мнению, угрозами со стороны Соединенных Штатов дело не ограничится. «Грузинам нужно этому противостоять», – заключил сенатор.

    Накануне парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении закон «О прозрачности иностранного влияния». Обсуждение прошло на фоне протестов и драк между депутатами. По итогам голосования 84 представителя правящей партии «Грузинская мечта» и союзной ей фракции «Сила народа» высказались за, против проголосовали лишь 30 сторонников оппозиции.

    Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, закон преследует лишь одну цель – обнародовать финансовую отчетность неправительственных организаций, получающих миллионы долларов из-за рубежа и тратящих эти средства «на подрывную политическую деятельность».

    Президент страны Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на инициативу. Однако «Грузинская мечта», которая располагает в парламенте большинством, может его обойти. При этом в Вашингтоне уже готовят ответ на случай, если проект все-таки вступит в силу. «Посмотрим, как поступит парламент Грузии. Если законопроект пройдет, то это вынудит нас фундаментально пересмотреть наши отношения с Грузией», – заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен и вовсе пригрозил персональными санкциями в отношении властей кавказской республики. «Если закон продвинется вперед без согласования с нормами ЕС и здесь будет подрыв демократии, насилие в отношении мирных протестующих, со стороны США последуют ограничения. Это будут финансовые ограничения и ограничения на поездки в отношении лиц, ответственных за эти действия, и их семей», – уточнил он.

    Как отметил О'Брайен, важно наказать виновных в случаях насилия и запугивания протестующих. Он также выразил надежду, что Тбилиси продолжит путь к евроатлантической интеграции. По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Веданта Патела, принятие парламентом Грузии закона об иноагентах «не только не соответствует ценностям США, но и не соответствует чаяниям грузинского народа». При этом он подчеркнул, что правительству страны необходимо сменить курс.

    «Хочется задать уточняющие вопросы: 1. Проблема в том, что грузинский закон намного мягче американского? 2. Почему Грузия или любая другая страна должны соответствовать чужим ценностям? 3. В «ценности» США не входит невмешательство во внутренние дела других государств?» – прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова слова Патела в своем в Telegram-канале.

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    14 мая 2024, 12:20 • Новости дня
    Эксперт: Отказом от российского урана США провоцируют рост мировых цен

    Экономист Митрахович объяснил «лазейку» в законе Байдена о запрете импорта урана из России

    Эксперт: Отказом от российского урана США провоцируют рост мировых цен
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    США, получив первые результаты от восстановления собственного производства обогащенного урана, решили ограничить импорт из России. Такая мера Вашингтона может спровоцировать рост мировых цен. При этом Россия не столкнется с серьезными последствиями. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее Байден подписал указ о запрете импорта российского урана с оговорками.

    «В мире существует достаточно много стран, где добывается уран. Это и Канада, и Австралия, и Казахстан, и западноафриканские республики. Проблема заключается именно в обогащенном сырье. Россия является крупным поставщиком. Конкуренцию нам может составить европейская транснациональная компания URENCO, но ее мощности загружены. Поэтому теперь американцы могут столкнуться с определенными трудностями», – отметил Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ. 

    По его словам, именно на такой случай в Вашингтоне сохранили лазейку. «В указе Байдена содержится оговорка о том, что до 2028 года можно продолжать закупки у России. Ситуация, при которой у США не будет хватать урана для работы атомных станций, таким образом исключается», – уточнил спикер. Как полагает Митрахович, власти Соединенных Штатов, принимая решение по российскому сырью, делают ставку на развитие собственного производства.

    «В Америке есть технология обогащения урана, они какое-то время этим даже занимались. Но на определенном этапе в силу глобализации было решено, что экономически выгоднее покупать на стороне. Сейчас же в период деглобализации, экономических и санкционных войн, каждая страна пытается вернуть себе самостоятельность в плане производства многих ключевых товаров или объектов, технологических ресурсов. Это касается и США», – детализировал эксперт.

    Он напомнил, что Штаты уже начали восстанавливать свои мощности, а Байден отчитывался о производстве 90 кг обогащенного урана. «Конечно, это на порядок меньше того, чем им нужно. Я думаю, что цель – в следующем десятилетии выйти на самостоятельное производство необходимого сырья. Пока же США продолжат его закупать в других странах, в том числе и в России», – полагает собеседник. Вопрос только в том, по какой цене удастся это делать.

    Митрахович допускает, что решение Вашингтона по российскому урану может спровоцировать рост мировых цен. «Всякие ограничения всегда так или иначе разрывают цепочки, сложившиеся экономические связи. Я не исключаю, что будет увеличиваться стоимость и урана, и атомного топлива. Рынок в целом будет дезинтегрирован», – прогнозирует специалист.

    При этом Россия не столкнется серьезными последствиями из-за запрета поставок урана в США. «Мы будем продавать тем, с кем сотрудничаем, а именно – странам Глобального Юга и Востоку. Там растет энергопотребление, и для нас – как поставщиков энергоресурсов – это хорошо. Более того, «Росатом» строит атомные станции в разных регионах мира. У нас, например, есть проекты в Китае, Индии, Турции, Египте», – заключил Митрахович.

    Ранее президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт российского урана. Речь идет о «необлученном, низкообогащенном уране, произведенном в Российской Федерации или российским предприятием».

    Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что закон поможет укрепить «энергетическую и экономическую безопасность» США за счет снижения «зависимости от России в области гражданской ядерной энергетики». По мнению Салливана, недавно одобренное выделение 2,72 млрд долларов в эту сферу «даст толчок созданию новых обогатительных мощностей в США».

    Закон вступит в силу через 90 дней после его подписания. Документ обязывает минэнерго США найти и предоставить Конгрессу способы замещения поставок урана из России. Однако при отсутствии альтернативных источников ведомство до января 2028 года сможет выдавать разрешения на импорт из РФ.

    При этом крупнейшая в Соединенных Штатах компания в области ядерного топливного цикла Centrus уже предупредила, что после введения запрета обратится к профильным ведомствам с запросом внести исключения, чтобы продолжить поставки урана своим клиентам и обеспечить интересы всей американской атомной отрасли, сообщает РИА «Новости».

    По оценкам издания The Washington Post, американские компании тратят около 1 млрд долларов в год на закупку обогащенного урана у «Росатома». Аналитики британской газеты Guardian считают, что вместо России Вашингтон может обратиться за альтернативными источниками необходимого сырья к Канаде, Франции или Японии.

    В то же время посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов убежден: подписанный Байденом закон обернется очередным потрясением в международных экономических отношениях, в том числе и для самих США. «Не имея достаточного количества национальных обогатительных мощностей, Вашингтон наносит ущерб своей экономике. Причем финансовые потери для США будут куда больше, чем для России. Однако местным стратегам главное – навредить нашей стране», – говорится в комментарии дипломата в Telegram-канале посольства.

    Антонов считает, что США пытаются «поставить на колени отечественные профильные компании». Но, по его мнению, они будут работать по другим направлениям, а «локти кусать придется вашингтонским горе-стратегам».

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    14 мая 2024, 04:32 • Новости дня
    Антонов: Запрет на импорт урана из России ударит по США

    Tекст: Денис Тельманов

    Запрет США на импорт урана из России приведет к новым потрясениям в международных экономических отношениях. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    «Нынешний выпад – не только по России, но и по мировому рынку уранового топлива для АЭС – ведет к новым потрясениям в международных экономических отношениях», – заявил посол, передает ТАСС.

    По словам Антонова, решение США нарушает хрупкий баланс между экспортерами и импортерами урановой продукции.

    При этом администрация США продолжает провальную линию нанесения стратегического экономического поражения России, подчеркнул российский посол.

    Антонов считает, что США, не имея достаточного количества национальных обогатительных мощностей, наносят ущерб собственной экономике. Финансовые потери для США будут куда больше, чем для России, уверен дипломат.

    «Санкционная политика администрации не приносит нужных результатов. Жизнь подтвердила, что экономика России готова к любым вызовам и оперативно реагирует на возникающие трудности, извлекая из ситуации даже дивиденды. Так будет и в этот раз», – отметил Антонов.

    Напомним, что в понедельник президент США Джо Байден подписал указ о запрете на импорт в США необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации.


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    13 мая 2024, 21:12 • Новости дня
    Задержанный в Москве голым американец извинился

    Задержанный в Москве голым американец извинился за свое поведение

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский гражданин Рассел Уильям Никум, задержанный в российской столице без одежды и в состоянии опьянения, принес свои извинения за такое поведение, говорится в тексте решения суда.

    В ходе заседания суда американец заявил, что согласен со вменяемым ему нарушении, и отметил, что находился в состоянии опьянения, потерял контроль над собой, передает ТАСС со ссылкой на документ. Никум заявил, что раскаивается в содеянном и приносит извинения.

    Источник в правоохранительных органах указал, что нарушитель готов загладить материальный ущерб от своих действий, если ему выдвинут требования. Также отмечается, что Никум уже отбыл срок наказания и отпущен на свободу.

    Напомним, ранее Рассела Уильяма Никума арестовали на 10 суток за мелкое хулиганство. Согласно данным прессы, он залез через окно в детскую библиотеку на улице Народного Ополчения и там заснул.

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    15 мая 2024, 09:22 • Новости дня
    Politico: Вашингтон не разрешает Киеву атаковать российские территории

    Tекст: Александра Юдина

    Из-за продвижения ВС России в Харьковской области украинские власти пытаются добиться от США разрешения на нанесение ударов по российской территории оружием НАТО, однако Вашингтон согласия не дает, пишет Politico.

    По данным газеты, Киев предпринимает попытки убедить президента США Джо Байдена дать возможность ВСУ наносить удары по российской территории, однако позиция Белого дома не изменилась – в Вашингтоне продолжают настаивать на оборонительных действиях, а не наступательных, передает РИА «Новости».

    Украинские чиновники, как отмечает издание, жалуются, что именно такая политика «удерживает ВСУ от нанесения ударов по российским позициям».

    Ранее в Генштабе ВСУ признали отвод войск с позиций около Волчанска в Харьковской области на фоне успехов ВС России.

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    14 мая 2024, 19:38 • Новости дня
    США ввели санкции против трех компаний, якобы связанных с Дерипаской

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты объявили о введении рестрикций против одного российского гражданина и трех компаний, якобы связанных с российским миллиардером Олегом Дерипаской, сообщил Госдеп.

    Санкции вводятся в отношении россиянина и трех компаний, «вовлеченных в попытки уклонения от санкций», якобы связанные с Дерипаской, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение госдепартамента США.

    Их вводят против Дмитрия Белоглазова, 1968 года рождения, АО «Илиадис», АО «Распериа трейдинг лимитед» и ООО «Титул».

    Ранее СМИ сообщали, что власти Австрии призвали банк Raiffeisen не проводить сделку с Россией по покупке доли строительной компании Strabag, принадлежащей Дерипаске.

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