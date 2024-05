Разведка США назвала Россию «самой активной иностранной угрозой» выборам

Блинкен выступил на сцене в Киеве с музыкальным номером

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев спел песню в местном клубе

Tекст: Денис Тельманов

Блинкен исполнил на гитаре песню канадско-американского музыканта Нила Янга Rockin' in the Free World вместе с одной из киевских групп, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.



Отмечается, что перед выступлением госсекретарь США обратился к публике, заявив о «трудных временах» и «невероятных страданиях», которые испытывают украинские военные.

При этом американский госсекретарь заявил о поддержке Украины со стороны США.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит Блинкена на Украину связан с нервозностью Киева, Европы и Вашингтона из-за проведения Россией СВО.

Он подчеркнул, что Москве известно об испытываемой на Западе нервозности от продолжения спецоперации, однако Россия будет добиваться поставленных целей.