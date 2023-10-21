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Россия опровергла вмешательство в выборы в США и других странах
Посол Антонов назвал заявление о вмешательстве России в выборы в США компиляцией сплетен и русофобских выпадов
Документ, составленный американской разведкой, в котором утверждается, что Россия якобы пыталась подорвать доверие к выборам в США и других странах, является, вероятно, компиляцией сплетен и русофобских выпадов, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов заявил, что российская сторона «не знакома» с указанным документом. Он предположил, что «этот опус является компиляцией откровенных домыслов, сплетен и махровых русофобских выпадов», сообщается в Telegram посольства.
Посол сказал, что Россию «не удивляют подобные инсинуации», объяснив их неуверенностью Белого дома «в правильности и эффективности методов решения проблем» как в США, так и на международной арене. По его словам, Вашингтон «не достигает заявленных целей и теряет позиции мирового гегемона» и не может с этим смириться, поэтому «ищет «виновных» на стороне».
Рассматривая Россию как «непримиримого врага», США показывают, что не стремятся к «прагматичному сотрудничеству для решения общих вызовов, стоящих перед человечеством». Отношения двух стран США «загнали в глухой тупик», заявил Антонов.
Напомним, СМИ сообщили, что Госдеп направил диппредставительствам США документ, составленный американской разведкой, в котором утверждается, что Россия якобы пыталась подорвать общественное доверие к выборам в США и других странах.