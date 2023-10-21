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    Американских агентов заставят играть по русским правилам
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    Сальдо рассказал о масштабной ракетной атаке по Крыму и Приазовью
    В США назвали факторы, способствующие занятию Россией Харькова и Одессы
    Запад потребовал от Израиля отложить операцию в Газе
    ХАМАС освободило американских заложниц
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чего боится и чем рискует Израиль

    Если события будут развиваться неудачно для Израиля, это может поставить на карту само его существование. Еврейского государства, этой аномалии Ближнего Востока, может и не стать.

    12 комментариев
    Марат Баширов Марат Баширов Байден резко поднял ставки

    Американцы и их союзники будут защищать свой однополярный мир вооруженным способом – и это серьезно повышает вероятность третьей мировой войны, в том числе с применением ядерного оружия

    16 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Чубайс вам не Прометей

    Просто не нужно было считать Анатолия Чубайса сверхчеловеком ни в хорошем, ни в плохом смысле. Как выяснилось, он всего лишь купец второй гильдии со всеми присущими ему свойствами натуры. «Человеческое, слишком человеческое».

    28 комментариев
    21 октября 2023, 07:30

    Россия опровергла вмешательство в выборы в США и других странах

    Посол Антонов назвал заявление о вмешательстве России в выборы в США компиляцией сплетен и русофобских выпадов

    Россия опровергла вмешательство в выборы в США и других странах
    @ Посольство России в США/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Документ, составленный американской разведкой, в котором утверждается, что Россия якобы пыталась подорвать доверие к выборам в США и других странах, является, вероятно, компиляцией сплетен и русофобских выпадов, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов заявил, что российская сторона «не знакома» с указанным документом. Он предположил, что «этот опус является компиляцией откровенных домыслов, сплетен и махровых русофобских выпадов», сообщается в Telegram посольства.

    Посол сказал, что Россию «не удивляют подобные инсинуации», объяснив их неуверенностью Белого дома «в правильности и эффективности методов решения проблем» как в США, так и на международной арене. По его словам, Вашингтон «не достигает заявленных целей и теряет позиции мирового гегемона» и не может с этим смириться, поэтому «ищет «виновных» на стороне».

    Рассматривая Россию как «непримиримого врага», США показывают, что не стремятся к «прагматичному сотрудничеству для решения общих вызовов, стоящих перед человечеством». Отношения двух стран США «загнали в глухой тупик», заявил Антонов.

    Напомним, СМИ сообщили, что Госдеп направил диппредставительствам США документ, составленный американской разведкой, в котором утверждается, что Россия якобы пыталась подорвать общественное доверие к выборам в США и других странах.

    20 октября 2023, 11:36
    Эксперт объяснил цель эксперимента США на ядерном полигоне в Неваде

    Эксперт Анпилогов: Экспериментом в Неваде США демонстрируют готовность к новой ядерной гонке

    Эксперт объяснил цель эксперимента США на ядерном полигоне в Неваде
    @ John Locher/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ядерная отрасль в США находится в плачевном состоянии. И несмотря на это, Вашингтон, судя по всему, пытается демонстрировать силу, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее США на испытательном полигоне в Неваде провели подземный химический взрыв. Испытания прошли в день, когда Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ.

    «Не думаю, что США специально старались увязать проведение испытаний с решением российской Госдумы об отмене ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Однако совершенно точно, что этими действиями Вашингтон хотел показать силу и готовность к началу новой ядерной гонки», – сказал Алексей Анпилогов, эксперт в сфере атомной энергетики

    «Однако Америка не сумеет достичь в ней лидерских позиций. В настоящее время данная сфера в Штатах находится в крайне плачевном состоянии. Многим научным и производственным центрам было сокращено финансирование. Кроме того, большая часть мощностей законсервирована», – отмечает собеседник.

    «Стоит обратить внимание и на то, что США провели эксперимент химического характера. Такие испытания на самом деле не способны дать качественные результаты для совершенствования ядерных вооружений. Скорее всего, реальная задача Вашингтона состояла в проверке сейсмической сети, способной фиксировать взрывы со стороны других государств», – подчеркивает эксперт.

    «Вместе с тем действия Штатов не должны остаться без ответа. И Россия уже предприняла меры по данному направлению, когда заявила об отмене ратификации ДВЗЯИ. Это решение можно назвать полностью оправданным. Мы четко обозначили, что считаем США главными инициаторами размывания ограничений в ядерной сфере», – акцентирует собеседник.

    «Вашингтон делал это умышленно, чтобы получить односторонние преимущества. Теперь же Россия в случае необходимости и при принятии такого решения властями страны сможет проводить аналогичные испытания. В частности, речь идет о подземных тестированиях ядерных вооружений. Это позволит нам достичь успехов не только в военной, но и в научной сфере», – резюмирует Анпилогов.

    Ранее США на испытательном полигоне в Неваде провели подземный химический взрыв. Об этом сообщает Минэнерго страны. Эксперимент был организован для улучшения возможности Штатов выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру. В рамках тестирования применялись «вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы».

    Утверждается, что испытания направлены на снижение глобальных угроз «в целях США по нераспространению ядерного оружия». Эксперимент прошел в тот же день, когда Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Впервые о необходимости пересмотра статуса данного документа высказался Владимир Путин в ходе участия в заседании дискуссионного клуба «Валдай».

    Тогда он отметил, что США до сих пор не ратифицировали договоренности, в связи с чем «зеркально повести себя» с Вашингтоном вполне приемлемо. Президент подчеркнул, что в России проводятся успешные тестирования современных видов стратегического оружия, и специалисты отрасли говорят о необходимости проведения итоговых испытаний. Однако он усомнился в необходимости организации данных мероприятий.

    «Ситуация в мире изменилась. Сегодняшние вызовы требуют новых решений», – отреагировал на слова Путина спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин  в своем Telegram-канале. Он также подчеркнул, что отмена ратификации ДВЗЯИ «соответствует национальным интересам нашего государства».

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что именно дает Москве пересмотр статуса Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

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    20 октября 2023, 16:55
    Кедми назвал условие вмешательства США в ход наземной операции Израиля в Газе

    Яков Кедми: Вашингтон одобрил решение Израиля уничтожить ХАМАС и не станет вмешиваться в ход военной операции

    Кедми назвал условие вмешательства США в ход наземной операции Израиля в Газе
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    США не будут оказывать влияния на операцию ЦАХАЛ по уничтожению ХАМАС. Координация с американцами понадобится Израилю только в случае прямого вмешательства в конфликт Тегерана. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее американские СМИ сообщили, что Израиль изменил планы операции в секторе Газа после вмешательства руководства США.

    «США не будут влиять на планы Израиля относительно наземной операции в секторе Газа и вмешиваться в военно-тактические решения руководства ЦАХАЛ. Главное и основное, что сделал для нас Вашингтон, – поддержал операцию по уничтожению ХАМАС. Наша же страна будет делать то, что необходимо для соблюдения ее национальных интересов», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Американцы также выразили пожелание, чтобы ЦАХАЛ после уничтожения ХАМАС ушел из сектора Газа, а сама территория была передана в другие руки, например, законным властям Палестины. По этому вопросу у Штатов с Израилем нет разногласий. Также со стороны Вашингтона прозвучала просьба сократить жертвы среди мирного населения. Мы будем стараться это делать и без запросов США», – отмечает собеседник.

    «Координация с американцами понадобится Израилю только в случае прямого вмешательства в конфликт Тегерана. Тогда ЦАХАЛ действительно будет совместно работать с американцами. Но если война будет вестись с ХАМАС или даже «Хезболлой», то настолько плотное сотрудничество не понадобится», – резюмировал Кедми.

    Ранее в американских СМИ появилась информация, что планы Израиля по проведению наземной операции в секторе Газа изменились после визита президента США Джо Байдена. Вашингтон повлиял на Тель-Авив из-за необходимости ограничить потери среди мирных лиц.

    Bloomberg пишет, что Израиль собирался нанести «скоординированные удары с воздуха, моря и суши», но Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин якобы уговорили изменить планы ЦАХАЛ. Источники агентства рассказали, что Вашингтон указал на последствия такой операции, в связи с чем ее начало может начаться позже, а сама кампания продлится дольше.

    На ваш взгляд
    Как конфликт на Ближнем Востоке отразится на поддержке Украины Западом?




    Результаты


    Также в статье отмечается, что США все больше обеспокоены тем, что наземная операция в Газе может вовлечь в конфликт «Хезболлу». Поэтому в Вашингтоне стараются снизить вероятность открытия второго фронта для Израиля.

    Ранее израильский министр обороны Йоав Галант на встрече с бойцами бригады «Гивати» заявил, что скоро может быть дан приказ о начале наземной операции в секторе Газа, пишет газета The Times of Israel. Он заявил, что солдаты ЦАХАЛ, находящиеся на границе с сектором Газа, скоро будут на его территории.

    Галант также сообщил, что план военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа против ХАМАС состоит из трех фаз. Конечной же целью кампании является создание нового режима безопасности в секторе Газа, передает The Times of Israel.

    На данный момент военная кампания находится на первом этапе, целью которого является уничтожение боевиков ХАМАС и нанесение ущерба их инфраструктуре. Сначала средствами огневого поражения, а потом наземной операцией. Вторая фаза будет предполагать продолжение боевых действий с меньшей интенсивностью для устранения очагов сопротивления.

    «Третьим этапом будет создание нового режима безопасности в секторе Газа, снятие с Израиля ответственности за ситуацию в этом районе и создание новой реальности безопасности для жителей прилегающих территорий», – сообщил Галант.

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    20 октября 2023, 14:15
    Le Monde: Добивавшийся изоляции России Запад сам рискует оказаться в изоляции
    Le Monde: Добивавшийся изоляции России Запад сам рискует оказаться в изоляции
    @ Kay Nietfeld/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны, не прекращающие попытки изолировать Россию на мировой арене из-за украинского конфликта, сами рискуют оказаться в изоляции после поддержки бомбардировок Израилем сектора Газа, пишет газета Le Monde.

    Авторы публикации высказали мнение, что фундамент, на котором держится риторика Запада по Украине, где Россию обвиняют в несоблюдении международного права и военных преступлениях, ослабевает на фоне поддержки США жестокости ответных действий Израиля, передает ТАСС.

    Издание пишет, что неодинаковое отношение к военным преступлениям вновь оживляет дискурс <…> о «двойных стандартах» и «лицемерии» Запада. Кроме того, в статье обращается внимание на отказ от принятия в Совбезе ООН российской резолюции по Ближнему Востоку, что, по мнению, публицистов, ставит США в неудобное положение, когда ему пришлось налагать вето на текст, призывающий к деэскалации. Этот ход Запада журналисты назвали выигрышным для России.

    Кроме того, газета со ссылкой на неназванные европейские дипломатические источники, называет обострение палестино-израильского конфликта «подарком с небес» для Москвы в ее противостоянии с коллективным Западом, поскольку внимание СМИ переключилось на Ближний Восток, а помощь Украине ослабла.

    Речь идет об усилиях, предпринимаемых Западом с февраля 2022 года для изоляции России и привлечения на свою сторону стран, отнесенных к Глобальному Югу, отмечает издание. По мнению журналистов, эти усилия, сходят на нет как под влиянием общественного мнения, так и правительств ряда стран Ближнего Востока, Африки, Азии и Латинской Америки.

    Кроме того, Le Monde обращает внимание на «отказ от присущей России нейтральной позиции» по палестино-израильскому вопросу, который якобы выразился в произошедшем лишь через неделю после нападения на израильские города звонке Путина премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и отсутствии заявлений о «терроризме» со стороны палестинского движения ХАМАС. Газета связывает это с желанием «укрепить как можно сильнее разнородный антизападный фронт» и «сосредоточить усилия на внутренних расколах в западном лагере».

    Татьяна Кастуева-Жан из Французского института международных отношений считает, что «полная поддержка Киевом Израиля может обернуться против него, поскольку Глобальный Юг может отказаться поддерживать Украину, которая не осуждает израильские удары и не выражает сочувствие жертвам среди палестинцев.

    Ранее FT писала, что Глобальный Юг отвернулся от Запада из-за войны на Ближнем Востоке. По данным издания, реакция западных стран на бомбардировки сектора Газа продемонстрировала, что «правила игры можно пересмотреть».

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему трагедия в Газе обрушила влияние США на Ближнем Востоке.

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    20 октября 2023, 12:30
    Сенатор: США разжигают пожары по всему миру ради собственной выгоды

    Сенатор Климов: Словами о «разумных инвестициях» в Украину Байден прикрывает «распил» американского бюджета

    Сенатор: США разжигают пожары по всему миру ради собственной выгоды
    @ Jonathan Ernst/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Своим высказыванием о «разумных инвестициях» Байден пытается оправдаться перед американцами за трату денег на конфликты в других странах. Если бы на Марсе можно было начать боевые действия, Штаты вмешались бы и туда. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Андрей Климов. Ранее Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией» в безопасность будущих поколений американцев.

    «В Вашингтоне разговорами о борьбе за демократию и «разумных инвестициях» прикрывают свой финансовый расчет. От тех денег, которые США выделяют на затягивание конфликта на Украине, американские корпорации получают огромные доходы. Во власти сидят лоббисты различных компаний, которые продвигают выгодные для себя политические решения», – сказал сенатор Андрей Климов.

    «Фактически речь идет о масштабном «распиле» американского бюджета. Из-за этой политики разгораются пожары по всему миру. Вашингтону все равно и на израильтян с палестинцами, и на украинцев. Для них нет разницы, где будет вестись война. Если была бы возможность начать боевые действия на Марсе, США вмешались бы и туда», – отмечает собеседник.

    «В данном контексте слова Байдена о «дивидендах» направлены исключительно на внутреннюю аудиторию. Американцы не понимают, зачем Белый дом выделяет огромные средства на внешние конфликты, когда внутри страны так много проблем. Вот президент и говорит, что якобы это инвестиция в безопасность граждан, хотя на деле жителям США ничего не угрожает», – резюмировал Климов.

    Ранее президент США Джо Байден сообщил, что направляет в американский Конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование Израиля и Украины. Он отметил, что речь идет о «финансировании нужд национальной безопасности» Штатов для «поддержки критически важных партнеров» страны. По его словам, это «разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды».

    «Помогите нам не подвергать опасности американские войска. Помогите нам построить для наших детей и внуков мир, который будет более безопасным, мирным и процветающим», – заявил Байден. При этом он заверил, что армия США не будет направлена «сражаться на Украину».

    Заявление Байдена прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своем Telegram-канале она отметила, что прежде Штаты говорили о «борьбе за свободу и демократию», а сейчас выясняется, что «это просто расчет». «Таковым он был всегда, просто мир обманывали, прикрываясь несуществующими для Вашингтона ценностями», – заявила она.

    По словам Захаровой, США всегда рассматривали войны как «разумную инвестицию», поскольку те велись «не на американской территории, а чужие издержки их не волновали». «Как говорится, ничего личного, просто бизнес», – сказала она.

    Оценивая слова Байдена о дивидендах, Захарова напомнила высказывание члена Верховного суда США Оливера Уэнделла Холмса – младшего: «Саморазвитие человека умирает вместе с ним, как и его добродетели исчезают из памяти, но дивиденды от акций, которые он завещает своим детям, живут и сохраняют его память зеленой». Как отметила дипломат, видимо, «все умерло и исчезло у тех, кто подобным образом судит о дивидендах на крови».

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    20 октября 2023, 08:44
    Производитель мороженого собрался конкурировать с Байденом за пост президента США

    Politico: Производитель мороженого, демократ Филлипс решил выдвинуться кандидаты на пост президента США

    Производитель мороженого собрался конкурировать с Байденом за пост президента США
    @ Carlos Gonzalez/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Конгрессмен-демократ Дин Филлипс, один из основателей компании по производству мороженого-джелато Talenti Gelato заявил коллегам, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США, сообщает Politico со ссылкой на источники в конгрессе.

    Два источники издания отмечают, что миллионер точно будет баллотироваться на выборы президента США, третий собеседник заявил, что Филлипс «явно рассматривает» такую возможность, но еще не определился с решением, передает РИА «Новости».

    Как отмечает издание, Филлипс, который основал производство мороженого-джелато Talenti Gelato, в состоянии сам финансировать свою предвыборнуюб кампанию.

    Между тем, миллионер призывал Байдена вступить в соревнование с другими демократами на партийных праймериз, ссылаясь на то, что «страна просит альтернативы», намекая на возраст президента США.

    Ранее Байден объяснил желание переизбраться на пост президента США, чтобы «подавить Россию» и «объединить Европу».

    Между тем, Роберт Кеннеди – младший, пообещавший завершить конфликт на Украине за 100 дней и «на лучших условиях», заявил об участии в президентских выборах США в качестве независимого кандидата.

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    20 октября 2023, 10:42
    Взрыв на ядерном полигоне в США назвали сигналом России

    Исследователь Стефанович заявил, что взрыв на полигоне в Неваде мог быть сигналом России

    Взрыв на ядерном полигоне в США назвали сигналом России
    @ Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Подземный взрыв, который США устроили на ядерном полигоне в штате Невада, мог быть сигналом России о невозможности сокрытия потенциальных ядерных испытаний в будущем, заявил научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН и участник проектов под эгидой Института ООН по исследованию проблем разоружения Дмитрий Стефанович.

    Эксперт отметил, что пока нет уверенности в том, что ядерные испытания в России в принципе планируются. По его словам, если подобные «эксперименты» и будут осуществляться, то без информационной кампании по подчеркиванию их значения в интересах укрепления ядерного сдерживания, передает «Лента.ру».

    Ранее Минэнерго США сообщило, что испытательный полигон в Неваде, на котором прежде испытывали ядерное оружие, провел подземный химический взрыв для улучшения возможности США выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру.

    Напомним, Госдума в ходе пленарного заседания приняла проект закона, который отменяет статью 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний».

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    21 октября 2023, 01:21
    Вашингтон заявил о попытках России вмешаться в выборы в США и других странах

    Американская разведка заявила о попытках России вмешаться в выборы в США и других странах

    Вашингтон заявил о попытках России вмешаться в выборы в США и других странах
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Госдеп направил диппредставительствам США документ, составленный американской разведкой, в котором утверждается, что Россия якобы пыталась подорвать общественное доверие к выборам в США и других странах.

    Документ получили диппредставительства США более чем в 100 странах. Предполагается, что далее посольства вручат его местным властям, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    США призывают препятствовать действиям России, распространяя информацию, «основанную на фактах». Также Вашингтон заявил, что нужно «вводить санкции в отношении лиц, вмешивающихся в выборы, и выдворять сотрудников разведки»

    По версии США, американская разведка якобы выявила 11 попыток Москвы «подорвать общественное доверие» к выборам в девяти странах, включая США. Как заявили в Вашингтоне, Россия использует «открытые и секретные механизмы, в том числе сети влияния и доверенных лиц», которые, как утверждается, могут быть связаны с российскими спецслужбами. Также США заявили о 17 случаях «менее ярко выраженных» попыток использовать соцсети для влияния на выборы.

    Reuters указывает, что конкретные страны в документе не называются. В Госдепе заявили, что приписываемые Москве попытки влияния на электоральные процессы активизировались после выборов в США в 2020 году и пандемии коронавируса.

    Напомним, весной в США завершилась работа группы под руководством спецпрокурора Джона Дарема, которая доказала, что «Рашагейт» – обвинения по поводу «сговора Трампа с Москвой», а также «вмешательства России в американские выборы» – является фальшивкой, которую выдумали федеральные агентства и Демократическая партия США.

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    20 октября 2023, 10:34
    Лукьянов: Обращение Байдена отражает карикатурное по степени упрощения описание окружающей США реальности

    Tекст: Вера Басилая

    Речь Джо Байдена, который в обращении к американцам объявил Россию и ХАМАС «тиранами», стремящимися разрушить демократию и американское лидерство на планете, представляет собой карикатурное по степени упрощения описание окружающей США реальности, заявил политолог Федор Лукьянов.

    Лукьянов в своем Telegram-канале отметил, что «своеобразное» выступление американского лидера диктуется не анализом международной обстановки, а необходимостью преодоления внутренних политико-бюджетных сложностей.

    «Впрочем, возможно мы и не правы, а это как раз подлинная картина, имеющаяся в сознании идеологов американской внешней политики. Не зря же Джейк Салливан проникновенно рассказывал недавно, что вырос на фильмах про Рембо и всегда хотел воплощать его мировоззрение в жизнь. А там все просто, без затей», – отметил политолог.

    В ходе выступления Байден сказал, что помощь Израилю должна продемонстрировать его противникам в регионе, что «Израиль сильнее, чем когда-либо».

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    20 октября 2023, 09:38
    В Китае рассказали, как США жертвуют ладьей ради пешки

    SCMP: США приносят Германию в жертву ради поддержки Украины

    В Китае рассказали, как США жертвуют ладьей ради пешки
    @ Andreas Franke/DPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Вашингтон ради поддержки Украины продолжает рисковать политической и социальной стабильностью Германии, пишут китайские СМИ.

    Автор публикации в South China Morning Post задался вопросом: «Если бы политика была шахматами, пожертвовали бы вы ладьей ради пешки?» Однако именно этим, по мнению автора статьи, сейчас и занимается Вашингтон, передает RT.

    Идя на поводу у американцев, Германия ослабляет собственную экономику, разрушает стабильную и мирную внутреннюю политику, порождает экстремизм. По оценке автора статьи, сильным ударом по Германии стало ослабление мировой экономики, дистанцирование от Китая, а также крах системы поставок энергоресурсов из России.

    Берлин, напоминает автор статьи, фактически отказался от расследования подрыва российских газопроводов, а они считались ключевыми элементами немецкой инфраструктуры. Он назвал неудивительным то, что европейские политики не захотели «вникать в это слишком глубоко», однако обычные немецкие избиратели, считает обозреватель, пришли бы к выводу, что их лидеры действительно жертвуют своими собственными национальными интересами ради иностранных. В результате левоцентристы и правоцентристские партии теряют популярность.

    «Люди думают, что Запад вводит санкции против России. Возможно, на самом деле, он вводит санкции против самого себя, и конкретно против Германии», – делает вывод издание.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Евросоюз увеличивает закупки СПГ и дизеля из России.

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    20 октября 2023, 12:46
    Экс-сотрудник ЦРУ: Продвижение русских на Украине не остановить

    Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Продвижение русских на Украине не остановить

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска переходят в наступление на фоне накапливающихся проблем Киева, помощь Запада Украине не остановит продвижение российской армии, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

    В интервью YouTube-каналу Judging Freedom Джонсон заявил, что «критически важная» помощь Запада Украине пойдет на спад, но киевский режим попробует держаться, пока есть «слабенький поток» поддержки, передает РИА «Новости».

    И тем не менее, по словам Джонсона, это «не остановит продвижения русских», которые перешли в наступление.

    Эксперт считает, что конфликт на Ближнем Востоке повлияет на помощь Украине. Так, по его словам, США перебросили 101-ю воздушно-десантную дивизию из Румынии в Иорданию. Кроме того, Джонсон обратил внимание, что США разместили на своих базах в регионе F-16 и прочие самолеты, совершая тем самым очень быстрые и решительные шаги, ничего подобного не делали в случае с Украиной.

    Ранее издание Responsible Statecraft указало на то, что вероятного пути к военной победе Киева не существует независимо от того, сколько денег выделит Конгресс.

    Издание Independent со ссылкой на бывшего офицера разведки Фрэнка Ледвиджа до этого сообщило, что попытки ВСУ проводить операции против Российской армии обречены, так как украинской стороне не хватает бойцов.

    Напомним, президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая рассказал, что Украина несет огромные потери в попытках контрнаступления, они в восемь раз превышают российские.

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    20 октября 2023, 15:28
    Захарова назвала провокацией слова фон дер Ляйен о схожести России и ХАМАС

    Официальный представитель МИД Захарова назвала провокацией слова фон дер Ляйен о схожести России и ХАМАС

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о схожести России и ХАМАС являются проявлением крайней формы национализма и ксенофобии, провокацией, нацеленной на поджигание межрелигиозной и межэтнической ненависти, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова опубликовала в своем Telegram-канале отрывок из выступления фон дер Ляйен в американском Институте Хадсона от 19 октября.

    «Россия и ХАМАС похожи. Как сказал президент Зеленский, их «суть одна». И те, и другие убивали и брали в заложники невинных мирных жителей, включая младенцев и детей. Это варварский способ борьбы. И если эту заразу не остановить, она может распространиться из Европы на Ближний Восток и в Индо-Тихоокеанский регион», – считает глава ЕК.

    Официальный представитель МИД России заявила, что фон дер Ляйен делает такие крайне провокационные и ксенофобские заявления из-за коррупционных махинаций с закупкой американских вакцин на десятки миллиардов, она полностью на крючке и играет в вашингтонскую игру внутри Евросоюза.

    «Русофобскому крылу американского глубинного государства очень хочется посеять у нас межнациональный и межконфессиональный разлад, стравить людей, сыграв на национальных и религиозных чувствах. У них это так лихо получилось на Украине и в других частях света. Но с нами они обломают зубы – не выйдет!» – заявила дипломат. По ее словам, таких заявлений и различных провокаций будет немало, именно так и надо к ним относиться.

    Ранее Песков назвал неприемлемыми слова Байдена про Путина и ХАМАС. Политолог Федор Лукьянов ранее заявил, что речь Джо Байдена, который в обращении к американцам объявил Россию и ХАМАС «тиранами», стремящимися разрушить демократию и американское лидерство на планете, представляет собой карикатурное по степени упрощения описание окружающей США реальности.

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    21 октября 2023, 02:26
    США и ЕС заявили об угрозе коллапса экономики Украины

    США и Евросоюз призвали не позволить России «устроить коллапс украинской экономики»

    Tекст: Антон Антонов

    В заявлении саммита США и Евросоюза в Вашингтоне по Украине ничего не говорится о «победе над Россией на поле боя», но содержится призыв не допустить коллапса украинской экономики.

    В восьмистраничном заявлении Украине посвящено полторы страницы, это самый большой раздел документа. При этом в данном разделе о военных действиях сказано лишь то, что у Украины есть «право защищать себя». Также США и ЕС заверили в «непоколебимой» готовности поддерживать Киев, передает ТАСС.

    США и ЕС «признают срочную необходимость принять меры, чтобы гарантировать, что Россия не сможет устроить коллапс украинской экономики». Страны Запада намерены активизировать усилия, чтобы их «помощь отвечала всем потребностям Украины». В частности, они собираются «защищать, ремонтировать и восстанавливать энергетический сектор Украины по стандартам Евросоюза». Киеву обещана поддержка в сближении с ЕС.

    Россию призвали «немедленно вывести все свои войска и военную технику с международно признанной территории Украины». Также Москва, по мнению Запада, должна «компенсировать Украине весь ущерб».

    США и ЕС пригрозили ужесточить санкции. Они намерены искать формально легальные пути передачи Украине доходов от замороженных суверенных активов России. В документе говорится об «изучении возможности направить на восстановление Украины любой экстраординарной прибыли частных компаний, полученной от замороженных российских активов, если эта прибыль не должна быть использована на покрытие обязательств перед Россией в рамках существующего законодательства».

    Напомним, дефицит бюджета Украины на 2024 год, как сообщали в Верховной раде, может составить около 43 млрд долларов. Покрыть его Киев рассчитывает с помощью США, ЕС и МВФ.

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    20 октября 2023, 11:15
    FT: Глобальный Юг отвернулся от Запада из-за войны на Ближнем Востоке

    Financial Times: Израиль подорвал усилия Запада по перетягиванию стран Глобального Юга на сторону Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Кризис на Ближнем Востоке стал «подарком небес» для России, сообщили неназванные чиновники и дипломаты газете Financial Times.

    По данным издания, реакция стран Запада на бомбардировки сектора Газа продемонстрировала странам Глобального Юга, что «правила игры можно пересмотреть», из-за чего мир начал делиться на сторонников и противников действий Армии обороны Израиля, когда Украина оказалась на обочине информационной повестки, передает РИА «Новости».

    Газета констатирует, что коллективный Запад «определенно проиграл битву за Глобальный Юг, а проведенная с его странами в отношении Украины работа потеряна.

    «Забудьте о правилах и мировом порядке. Нас больше никогда не будут слушать. То, что мы говорим об Украине, должно касаться и Газы. В противном случае мы утратим все доверие», – говорит один из высокопоставленных дипломатов G7.

    Более того, Financial Times указывает на то, что развивающиеся страны поддерживают борьбу палестинского народа, так как рассматривают ее через призму самоопределения и сопротивления гегемонии США.

    Тем временем в СМИ уже появилась информация о том, что снаряды, которые изначально предназначались для Украины, могут быть направлены министерством обороны США в Израиль.

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    20 октября 2023, 09:23
    Временный спикер Палаты представителей США собрался покинуть пост

    NBC: Временный спикер Палаты представителей Конгресса США Макгенри покинет свой пост в знак протеста

    Tекст: Вера Басилая

    Исполняющий обязанности спикера Палаты представителей Конгресса США республиканец Патрик Макгенри может покинуть свой пост в знак протеста против попыток заставить его принять закон о расширении полномочий, сообщила телекомпания NBC.

    По данным источников, Макгенри намекнул на секретный список своего предшественника Кевина Маккарти, в котором перечислены претенденты на пост временного спикера, передает ТАСС.

    Отмечается, что республиканцы оказались в сложном положении, потому что ничего не могут сделать, пока не выберут нового спикера, и не могут договориться о кандидатуре.

    Напомним, источник сообщал, что республиканцы не хотят проводить голосование, пока не найдут кандидата, который получит поддержку больше половины законодателей. Палата представителей США отправила спикера Кевина Маккарти в отставку. При этом в январе Маккарти избрали спикером лишь с пятнадцатой попытки.

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    20 октября 2023, 12:25
    Медведев: Ведомый США мир катится в глубочайшую пропасть

    Медведев: Ведомый США мир катится в глубочайшую пропасть, Вашингтон потерял совесть

    Медведев: Ведомый США мир катится в глубочайшую пропасть
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Ведомый США мир «продолжает катиться в глубочайшую пропасть», решения Вашингтона говорят об утрате остатков совести, а заявления о военной помощи, как «разумной инвестиции» находятся за гранью добра и зла, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Принимаются решения, которые явно свидетельствуют не только о необратимом ментальном расстройстве их носителей, но и об утрате остатков совести. Решения значимые и мелкие, но явно кричащие о болезни всего общества», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    Зампред Совбеза упомянул последние заявления Байдена, где тот назвал  «разумной инвестицией» дополнительное оружие на десятки миллиардов для Украины и Израиля.

    «Деньги, которые должны быть истрачены на смерть других людей вдали от США. Инвестиции в смерть ненужных людей – это разумно и хорошо. Тут нет слов», – отметил политик.

    Также Медведев раскритиковал Украину за запрет УПЦ, назвав решение «грязной политикой, густо замешанной на кокаине и сатанизме».

    Кроме того, он прокомментировал осуждение министра внутренних дел Франции известного футболиста за посты в поддержку Палестины.

    «Выход за буйки идеологического тренда уже прямо наказуем на Западе. Выражать соболезнования израильтянам можно, а палестинцам – нет. Их не должно быть жалко. Они там все типа террористы и пусть умирают тысячами. Дети, женщины, старики – просто расходный материал. Результат таких заявлений очевиден», – подчеркнул Медведев.

    Ранее политолог Федор Лукьянов заявил, что речь Джо Байдена, который в обращении к американцам объявил Россию и ХАМАС «тиранами», стремящимися разрушить демократию и американское лидерство на планете, представляет собой карикатурное по степени упрощения описание окружающей США реальности.

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