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Вашингтон заявил о попытках России вмешаться в выборы в США и других странах
Американская разведка заявила о попытках России вмешаться в выборы в США и других странах
Госдеп направил диппредставительствам США документ, составленный американской разведкой, в котором утверждается, что Россия якобы пыталась подорвать общественное доверие к выборам в США и других странах.
Документ получили диппредставительства США более чем в 100 странах. Предполагается, что далее посольства вручат его местным властям, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
США призывают препятствовать действиям России, распространяя информацию, «основанную на фактах». Также Вашингтон заявил, что нужно «вводить санкции в отношении лиц, вмешивающихся в выборы, и выдворять сотрудников разведки»
По версии США, американская разведка якобы выявила 11 попыток Москвы «подорвать общественное доверие» к выборам в девяти странах, включая США. Как заявили в Вашингтоне, Россия использует «открытые и секретные механизмы, в том числе сети влияния и доверенных лиц», которые, как утверждается, могут быть связаны с российскими спецслужбами. Также США заявили о 17 случаях «менее ярко выраженных» попыток использовать соцсети для влияния на выборы.
Reuters указывает, что конкретные страны в документе не называются. В Госдепе заявили, что приписываемые Москве попытки влияния на электоральные процессы активизировались после выборов в США в 2020 году и пандемии коронавируса.
Напомним, весной в США завершилась работа группы под руководством спецпрокурора Джона Дарема, которая доказала, что «Рашагейт» – обвинения по поводу «сговора Трампа с Москвой», а также «вмешательства России в американские выборы» – является фальшивкой, которую выдумали федеральные агентства и Демократическая партия США.