ФБР признала самую большую антироссийскую ложь Америки

Вашингтон упустил исторический шанс для отношений с Россией

«Вопиющее злоупотребление властью». Такими словами ведущие американские политики описывают сенсационные результаты расследования, проведенного ФБР. Окончательно доказано, что все обвинения по поводу «сговора Трампа с Москвой», а также «вмешательства России в американские выборы» являются выдуманной фальшивкой. Кто это сделал и к каким результатам все это привело в итоге?

Когда кто-нибудь хочет доказать лживый характер американской власти, то сразу вспоминает о «пробирке Пауэлла». Которой в 2002 году тогдашний госсекретарь США тряс в Организации Объединенных Наций, доказывая, что у Саддама есть оружие массового поражения и потому в Ирак надо вторгаться. Потом выяснилось, что у Саддама никакого химического оружия не было – однако выяснилось это уже после того, как Америка разрушила Ирак, убила (прямо или косвенно) сотни тысяч человек и искалечила жизни миллионов. И за ложь никто не ответил.



Однако сейчас на роль образцовой американской лжи появился новый, куда более свежий кандидат. В США завершилась четырехлетняя работа группы под руководством спецпрокурора Джона Дарема. Группа расследовала так называемый Рашагейт – начавшееся в 2016 году преследование силами ФБР Дональда Трампа (сначала кандидата в президенты, а потом и президента) в связи с его предполагаемыми связями с Россией. Расследование, на основании которого демократы несколько раз пытались привлечь Трампа к импичменту.

Ущерб главный и сопутствующий

Конечно, в своем 306-страничном докладе Джон Дарем не заявил прямо о имевшемся сговоре между ФБР, Демократической партией США (чьи функционеры фактически состряпали «доказательную базу» расследования) и Украиной (вложившей в эту «базу» свои «факты» – например, о работе главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта на Виктора Януковича, которого называли марионеткой Москвы). Однако в документе все-таки прописано, что ФБР действовало на основании «необработанных, непроанализированных и неподтвержденных» данных. Что оно крайне предвзято отнеслось к расследованию и нарушило все свои стандарты работы.

Неудивительно, что этот доклад вызвал бурю эмоций у американских политиков и журналистов. Так, республиканцы требуют крови ФБР. «Доклад Дарема подтвердил то, что мы уже знали: федеральные агентства, превращенные в политическое оружие, создали ложную теорию заговора о сговоре Трампа и России. Это напоминает нам о необходимости навести порядок в этих агентствах, поскольку они никогда не привлекались к ответственности за подобное вопиющее злоупотребление властью», – написал один из фаворитов республиканской гонки Рон ДеСантис. Демократы же говорили, что доклад Дарема лишь раскритиковал методы расследования, но не доказал наличия какого-то «заговора» против Трампа.

На эту тему

И при этом практически никто из них не пишет о том сопутствующем ущербе, который был нанесен сфальсифицированным «Рашагейтом». Ущербе не репутации ФБР – с ней все всем давно понятно. И даже не межпартийным отношениям – демократы и республиканцы начали люто ненавидеть друг друга еще при Обаме, и «Рашагейт» лишь подлил костер в разгорающийся антагонизм, ныне хоронящий американскую государственную систему (заточенную как раз на межпартийное сотрудничество). Главный ущерб был нанесен российско-американским отношениям.

Да, казалось бы, он не был сравним с ущербом Ираку от пробирки Пауэлла. Не было полностью разрушенной экономики – лишь пакеты санкций. Не было сотен тысяч убитых – лишь сотни внесенных в санкционные списки, десятки высланных российских дипломатов и единицы отобранных посольских зданий.

Однако ущерб все равно был колоссальным. Просто потому, что из-за «Рашагейта» была упущена возможность не допустить нынешнего системного кризиса в российско-американских отношениях. Кризиса, который в итоге в том числе привел к СВО.

Шанс упущен



Дело в том, что Россия и США вполне могли бы выстроить не только модус вивенди, но и сотрудничать в решении глобальных проблем. Основных же системных проблем в российско-американских делах было две.

Во-первых, нежелание Соединенных Штатов признавать Россию великой державой. Уважать российские интересы и российское видение мира вокруг себя.

Во-вторых, вмешательство США в дела постсоветского пространства – территории, которую Москва рассматривала не просто как свою сферу влияния, а как буфер безопасности между российской цивилизацией и западной. Вашингтон же пытался сделать из российских соседей некое сочетание антироссийского «железного занавеса» и плацдарма для давления на Москву. Создавал точки напряжения, источники многочисленных угроз (радикализма, исламизма, терроризма, русофобии) возле наших границ.

И вот пришел Трамп с прагматичным подходом. Он был готов признать за Россией статус великой державы – просто потому, что понимал и уважал силу России. Он был готов признать за Россией постсоветское пространство и даже отказаться от поддержки киевского режима.

Трамп осознавал, что конфликт с Россией для США не имеет смысла. Война, которая ведет к большому расходу ресурсов. Вместо трат на постсоветское пространство Трамп хотел сосредоточиться на реформах американской экономики, а также сдерживании самой важной внешней угрозы для США – Китая. Который, в отличие от России, реально оспаривал — и оспаривает – американское глобальное лидерство.

Трамп хотел модифицировать американскую политику в соответствии с реалиями и за счет этого сохранить американское господство в мире. Превратить врага (который Америке ничем не угрожал) в как минимум нейтрального игрока, а как максимум партнера. И вполне себе грамотные демократы понимали, что Трамп предлагает здравые вещи.

Понимали – и похоронили эти планы. Не только потому, что выросшие в 90-е годы американские политики ментально не могут примириться со статусом равноправной России. А прежде всего потому, что интересы Соединенных Штатов для них стояли на втором месте по отношению к их, по сути, животной ненависти к Трампу.

Достаточно почитать американскую прессу 2015 и 2016 года для того, чтобы понять: для демократического истеблишмента Трамп был дьяволом во плоти. Сосредоточием всех зол. Живым воплощением прагматизма, консервативных ценностей, анти-лгбт и антифеминистской пропаганды, народности (то есть не из истеблишмента) – то есть, проще говоря, образом самого настоящего американца того периода, когда Америка стала великой. Образа, который демократические элиты так пытались выкорчевать из сознания американской нации.

Именно поэтому на алтарь борьбы с Трампом было положено все – репутация ФБР (запустившего фейковое расследование), карьера лидеров Демократической партии (саботировавших работу Конгресса), остатки репутации СМИ. Ну и, конечно же, отношения с Россией.

Кстати, о ФБР. Столько лет американские СМИ рассказывали о «церберах Кремля» в лице российских спецслужб, а также о массовых нарушениях прав человека спецслужбами китайскими. И тут вдруг выяснилось, что ФБР – это не героическое агентство, которое защищает Америку от внутренних врагов и ловит террористов. Выяснилось, что Бюро – это карманный инструмент Демократической партии, который преследует Трампа на основании подтасованных документов.

Пытаясь дискредитировать Трампа, демократы разгоняли мифы о его связях с Москвой (в том числе о вербовке нынешнего президента через российских проституток), а также о том, что Россия вмешивается в американский политический процесс и тем самым представляет угрозу безопасности США. Демократы стали предпринимать антироссийские шаги – начиная от изгнания российских дипломатов и заканчивая принятием Конгрессом санкций за якобы вмешательство РФ в американские выборы. В расчете на то, что Трамп выступит в поддержку Москвы и тем самым «подтвердит» обвинения в его связях с РФ. Трамп, пытаясь доказать свою непричастность, вынужден был подписываться под большинством этих действий. Вместо выстраивания доверия с Россией – угрожать «Северному потоку», поддерживать русофобские инициативы европейских политиков и прочее.

В итоге в Вашингтоне упустили исторический для Америки шанс. Похоронили возможность для нормализации двусторонних отношений с Москвой и довели Россию до необходимости защищать свои интересы силой оружия, через спецоперацию на Украине.

Эта спецоперация уже ведет к уничтожению глобализации, разрушению влияния американского доллара, уничтожению репутации Вашингтона среди союзников. Теперь вся Америка расхлебывает последствия этого ослепления – и не только Америка. Десятки тысяч убитых на Украине, гонка вооружений, балансирование мира на грани третьей мировой войны – все это цена близорукости некоторых представителей американских властей. Близорукости преступной – не только по отношению к России, но и ко всему миру.