ФБР признала самую большую антироссийскую ложь Америки

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16 мая, вторник  |  Последнее обновление — 23:00  |  vz.ru
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Евросоюз нашел неожиданную новую жертву для санкций

Кирилл Кухмарь/ТАСС
Евросоюз впервые заявил о готовности ввести санкции против российского газа. Как ни странно, но Газпром до сих пор оставался вне санкционных игр. Более того, Брюссель в прошлом году даже сам обвинял Россию в якобы сознательном снижении поставок газа, пока на дне Балтийского моря не прогремели взрывы. Чего же Евросоюз хочет добиться на этот раз? Подробности...
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Что стоит за фантазиями Зеленского о захвате российских городов

Зеленский хотел «захватить» приграничные российские города Yves Herman/AP/ТАСС
Зеленский в частном порядке обсуждал планы захвата российских приграничных городов, а также хотел подорвать нефтепровод «Дружба», пишет американская пресса. Сам же президент Украины приехал в Берлин и пожаловался на отсутствие технической возможности реализовать эти идеи. Что на самом деле скрывается за сообщениями о намерении Киева атаковать регионы России? Подробности...
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Ракетный удар по Луганску выгоден британской империи

Определить, что Киев впервые применил Storm Shadow, помогли осколки ракеты t.me/LPR_JCCC
Киев впервые применил британско-французские крылатые ракеты Storm Shadow дальностью полета до 300 км. Целью стал Луганск. Ракетный удар нанес украинский Су-24, который летел под прикрытием МиГ-29. Оба самолета в итоге были сбиты российской авиацией. Почему целью удара стал именно Луганск и на какие регионы Киев попробует направить эти ракеты в будущем? Подробности...
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Как долго рядом с Украиной в Молдавии сохранится пророссийский анклав

Избранная главой Гагаузии 36-летняя Евгения Гуцул заявила о желании дружить с Россией EPA/ТАСС
Итоги выборов главы Гагаузии подтвердили прочность пророссийских настроений в этой молдавской автономии. Новый лидер Евгения Гуцул заявила о желании сблизиться с Москвой наперекор антироссийскому курсу молдавской верхушки. Но Москве рано радоваться. Кишинев решил действовать в Гагаузии в мягких перчатках. В последнее время он открыл в автономии множество СМИ, призванных переломить общественное настроение в пользу Запада. Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Главное, чтобы в Турции не разразилась гражданская война

Игорь Виттель
Игорь Виттель, журналист
В России традиционно принято считать, что Эрдоган нам друг, и, следовательно, хорошо бы, чтобы именно он победил на выборах. Никакой дружбы в человеческом ее понимании между странами быть не может. А прагматические отношения при правильных дипломатических усилиях мы достигнем с любым турецким правительством. Подробности...
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Запад купил Украину, осталось ее пристроить

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Запад испытывает трудности, подобные тем, которые были у французского поэта Нерваля, купившего рабыню с Явы. Издержки на содержание наложницы уже превысили все чаемые выгоды, а девать ее по-прежнему некуда. Впереди только бесчисленная череда взносов на «контрнаступления». Подробности...
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Геополитический кризис обострил старые проблемы Центральной Азии

Дарья Чижова
Дарья Чижова, Директор информационно-аналитического Центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве
В странах Центральной Азии на первый план выходит еще один, условно новый риск – риск политического транзита. При этом географическое положение между Россией и Китаем делает регион объектом пристального внимания Запада. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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НАТО меняет генсека

Выборы в Турции: устоит ли Эрдоган?

НАТО подбирается к Японии

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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве

Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Икона Андрея Рублева «Троица», возвращенная РПЦ, для вас является в большей степени:
  • Объектом искусства

  • Религиозной святыней

  • И тем, и другим в равной степени

  • Затрудняюсь ответить
У кого больше шансов на победу на президентских выборах в Турции?
  • У Реджепа Тайипа Эрдогана

  • У Кемаля Кылычдароглу

  • Затрудняюсь ответить
Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Не изменилось

  • Затрудняюсь ответить
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    ФБР признала самую большую антироссийскую ложь Америки

    Вашингтон упустил исторический шанс для отношений с Россией
    Спецпрокурор Джон Дарем. Его доклад стал разоблачением антироссийских фальшивок
    		  
    16 мая 2023, 22:55
    Фото: REUTERS
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Вопиющее злоупотребление властью». Такими словами ведущие американские политики описывают сенсационные результаты расследования, проведенного ФБР. Окончательно доказано, что все обвинения по поводу «сговора Трампа с Москвой», а также «вмешательства России в американские выборы» являются выдуманной фальшивкой. Кто это сделал и к каким результатам все это привело в итоге?

    Когда кто-нибудь хочет доказать лживый характер американской власти, то сразу вспоминает о «пробирке Пауэлла». Которой в 2002 году тогдашний госсекретарь США тряс в Организации Объединенных Наций, доказывая, что у Саддама есть оружие массового поражения и потому в Ирак надо вторгаться. Потом выяснилось, что у Саддама никакого химического оружия не было – однако выяснилось это уже после того, как Америка разрушила Ирак, убила (прямо или косвенно) сотни тысяч человек и искалечила жизни миллионов. И за ложь никто не ответил.

    Однако сейчас на роль образцовой американской лжи появился новый, куда более свежий кандидат. В США завершилась четырехлетняя работа группы под руководством спецпрокурора Джона Дарема. Группа расследовала так называемый Рашагейт – начавшееся в 2016 году преследование силами ФБР Дональда Трампа (сначала кандидата в президенты, а потом и президента) в связи с его предполагаемыми связями с Россией. Расследование, на основании которого демократы несколько раз пытались привлечь Трампа к импичменту.

    Ущерб главный и сопутствующий

    Конечно, в своем 306-страничном докладе Джон Дарем не заявил прямо о имевшемся сговоре между ФБР, Демократической партией США (чьи функционеры фактически состряпали «доказательную базу» расследования) и Украиной (вложившей в эту «базу» свои «факты» – например, о работе главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта на Виктора Януковича, которого называли марионеткой Москвы). Однако в документе все-таки прописано, что ФБР действовало на основании «необработанных, непроанализированных и неподтвержденных» данных. Что оно крайне предвзято отнеслось к расследованию и нарушило все свои стандарты работы.

    Неудивительно, что этот доклад вызвал бурю эмоций у американских политиков и журналистов. Так, республиканцы требуют крови ФБР. «Доклад Дарема подтвердил то, что мы уже знали: федеральные агентства, превращенные в политическое оружие, создали ложную теорию заговора о сговоре Трампа и России. Это напоминает нам о необходимости навести порядок в этих агентствах, поскольку они никогда не привлекались к ответственности за подобное вопиющее злоупотребление властью», – написал один из фаворитов республиканской гонки Рон ДеСантис. Демократы же говорили, что доклад Дарема лишь раскритиковал методы расследования, но не доказал наличия какого-то «заговора» против Трампа.


    И при этом практически никто из них не пишет о том сопутствующем ущербе, который был нанесен сфальсифицированным «Рашагейтом». Ущербе не репутации ФБР – с ней все всем давно понятно. И даже не межпартийным отношениям – демократы и республиканцы начали люто ненавидеть друг друга еще при Обаме, и «Рашагейт» лишь подлил костер в разгорающийся антагонизм, ныне хоронящий американскую государственную систему (заточенную как раз на межпартийное сотрудничество). Главный ущерб был нанесен российско-американским отношениям.

    Да, казалось бы, он не был сравним с ущербом Ираку от пробирки Пауэлла. Не было полностью разрушенной экономики – лишь пакеты санкций. Не было сотен тысяч убитых – лишь сотни внесенных в санкционные списки, десятки высланных российских дипломатов и единицы отобранных посольских зданий.

    Однако ущерб все равно был колоссальным. Просто потому, что из-за «Рашагейта» была упущена возможность не допустить нынешнего системного кризиса в российско-американских отношениях. Кризиса, который в итоге в том числе привел к СВО.

    Шанс упущен

    Дело в том, что Россия и США вполне могли бы выстроить не только модус вивенди, но и сотрудничать в решении глобальных проблем. Основных же системных проблем в российско-американских делах было две.

    Во-первых, нежелание Соединенных Штатов признавать Россию великой державой. Уважать российские интересы и российское видение мира вокруг себя.

    Во-вторых, вмешательство США в дела постсоветского пространства – территории, которую Москва рассматривала не просто как свою сферу влияния, а как буфер безопасности между российской цивилизацией и западной. Вашингтон же пытался сделать из российских соседей некое сочетание антироссийского «железного занавеса» и плацдарма для давления на Москву. Создавал точки напряжения, источники многочисленных угроз (радикализма, исламизма, терроризма, русофобии) возле наших границ.

    И вот пришел Трамп с прагматичным подходом. Он был готов признать за Россией статус великой державы – просто потому, что понимал и уважал силу России. Он был готов признать за Россией постсоветское пространство и даже отказаться от поддержки киевского режима.

    Трамп осознавал, что конфликт с Россией для США не имеет смысла. Война, которая ведет к большому расходу ресурсов. Вместо трат на постсоветское пространство Трамп хотел сосредоточиться на реформах американской экономики, а также сдерживании самой важной внешней угрозы для США – Китая. Который, в отличие от России, реально оспаривал — и оспаривает – американское глобальное лидерство.

    Трамп хотел модифицировать американскую политику в соответствии с реалиями и за счет этого сохранить американское господство в мире. Превратить врага (который Америке ничем не угрожал) в как минимум нейтрального игрока, а как максимум партнера. И вполне себе грамотные демократы понимали, что Трамп предлагает здравые вещи.

    Понимали – и похоронили эти планы. Не только потому, что выросшие в 90-е годы американские политики ментально не могут примириться со статусом равноправной России. А прежде всего потому, что интересы Соединенных Штатов для них стояли на втором месте по отношению к их, по сути, животной ненависти к Трампу.

    Достаточно почитать американскую прессу 2015 и 2016 года для того, чтобы понять: для демократического истеблишмента Трамп был дьяволом во плоти. Сосредоточием всех зол. Живым воплощением прагматизма, консервативных ценностей, анти-лгбт и антифеминистской пропаганды, народности (то есть не из истеблишмента) – то есть, проще говоря, образом самого настоящего американца того периода, когда Америка стала великой. Образа, который демократические элиты так пытались выкорчевать из сознания американской нации.

    Именно поэтому на алтарь борьбы с Трампом было положено все – репутация ФБР (запустившего фейковое расследование), карьера лидеров Демократической партии (саботировавших работу Конгресса), остатки репутации СМИ. Ну и, конечно же, отношения с Россией.

    Кстати, о ФБР. Столько лет американские СМИ рассказывали о «церберах Кремля» в лице российских спецслужб, а также о массовых нарушениях прав человека спецслужбами китайскими. И тут вдруг выяснилось, что ФБР – это не героическое агентство, которое защищает Америку от внутренних врагов и ловит террористов. Выяснилось, что Бюро – это карманный инструмент Демократической партии, который преследует Трампа на основании подтасованных документов.

    Пытаясь дискредитировать Трампа, демократы разгоняли мифы о его связях с Москвой (в том числе о вербовке нынешнего президента через российских проституток), а также о том, что Россия вмешивается в американский политический процесс и тем самым представляет угрозу безопасности США. Демократы стали предпринимать антироссийские шаги – начиная от изгнания российских дипломатов и заканчивая принятием Конгрессом санкций за якобы вмешательство РФ в американские выборы. В расчете на то, что Трамп выступит в поддержку Москвы и тем самым «подтвердит» обвинения в его связях с РФ. Трамп, пытаясь доказать свою непричастность, вынужден был подписываться под большинством этих действий. Вместо выстраивания доверия с Россией – угрожать «Северному потоку», поддерживать русофобские инициативы европейских политиков и прочее.

    В итоге в Вашингтоне упустили исторический для Америки шанс. Похоронили возможность для нормализации двусторонних отношений с Москвой и довели Россию до необходимости защищать свои интересы силой оружия, через спецоперацию на Украине.

    Эта спецоперация уже ведет к уничтожению глобализации, разрушению влияния американского доллара, уничтожению репутации Вашингтона среди союзников. Теперь вся Америка расхлебывает последствия этого ослепления – и не только Америка. Десятки тысяч убитых на Украине, гонка вооружений, балансирование мира на грани третьей мировой войны – все это цена близорукости некоторых представителей американских властей. Близорукости преступной – не только по отношению к России, но и ко всему миру.
     
     
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