В команде Трампа прокомментировали обращение Путина

  • Новость часаПесков: Россия не ставила в известность другие страны о пуске ракеты средней дальности «Орешник»
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    Как рушатся четыре столпа глобального западного господства
    Путин: Россия нанесла удар ракетой «Орешник» по объекту в Днепропетровске
    В Британии усомнились в способности армии страны отразить ядерный удар России
    В детсадах Владивостока запретили на Новый год костюмы иностранных супергероев
    Путин: Конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера
    Медведев обратился к Западу после пуска ракеты «Орешник» по Днепропетровску
    Вучич рекомендовал Западу прислушаться к словам Путина об ответе на удары по России
    На Западе сделали предварительный анализ о пущенной по Украине ракете «Орешник»
    Европейские лидеры договорились посетить парад Победы в Москве
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Зеленский и Ермак попытаются спасти свою власть

    Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?

    5 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина все больше похожа на второй Вьетнам для США

    Выводы из Вьетнама в США, конечно, сделали. Войска на Украину напрямую не отправляют. Наемники не в счет. Теперь американцы воюют только силами армии Южного Вьетнама, вернее, ВСУ, которых не жалко. И за которых не придется отвечать перед избирателями и потомками.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Новая война делает предыдущие войны недовоёванными

    Нацизм был разгромлен, но не был вырван с корнем и уже в наше время расцвел в Прибалтике, возобладал на Украине. США, Великобритания и Франция, поддержав украинский нацизм, отреклись от союзничества времен Второй мировой войны, а денацификация Германии оказалась фикцией.

    13 комментариев
    21 ноября 2024, 21:56 • Новости дня

    В команде Трампа прокомментировали обращение Путина

    Команда Трампа в ответ на обращение Путина: Избранный президент хочет восстановить мир во всем мире

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп планирует восстановить мир во всем мире, делая акцент на американскую силу, заявила пресс-секретарь избирательного штаба Трампа Кэролайн Ливитт.

    Это заявление было сделано в ответ на просьбу дать комментарий к обращению президента России Владимира Путина, который предупредил западные страны об опасности эскалации на Украине, передает ТАСС.

    Ливитт подчеркнула, что американцы снова выбрали Трампа, потому что верят в его способность вести страну и восстановить мировую стабильность. «Когда он вернется в Белый дом, он предпримет необходимые шаги именно с этой целью», – заявила Ливитт, добавив, что она станет пресс-секретарем Белого дома при новой администрации.

    Напомним, в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вправе применять оружие против военных объектов тех стран, которые используют свое оружие против российских объектов.

    Ранее Bloomberg сообщало, что Дональд Трамп вскоре может инициировать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    21 ноября 2024, 12:29 • Новости дня
    Кремль ответил на заявление Пентагона о готовности США к обмену ядерными ударами

    Песков: Россия надеется на ответственную позицию Запада по ядерному сдерживанию

    Кремль ответил на заявление Пентагона о готовности США к обмену ядерными ударами
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия занимает ответственную позицию в вопросах ядерного сдерживания и ожидает от Запала аналогичного подхода, исключающего провокационные действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы подчеркивали в контексте нашей ядерной доктрины, что Россия занимает ответственную позицию в плане того, чтобы прикладывать максимум усилий по недопущению подобного ядерного конфликта», – заявил Песков.

    Он добавил, что Москва рассчитывает на аналогичный подход от других стран, избегая провокационных действий, передает ТАСС.

    Заявление Песков сделал в ответ на высказывания Пентагона о готовности США к обмену ядерными ударами.

    Ранее президент России Владимир Путин обновил ядерную доктрину, в которой ядерный ответ возможен при угрозе суверенитету России, создаваемой обычными вооружениями и неядерными государствами при поддержке ядерных.

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    21 ноября 2024, 06:32 • Новости дня
    Зеленский предложил США разрабатывать ресурсы в зонах под контролем России

    Portal Obronny: Украина предложила США совместную разработку ресурсов на контролируемых Россией землях

    Зеленский предложил США разрабатывать ресурсы в зонах под контролем России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    Президент Украины Владимир Зеленский предложил США совместно разработать природные ресурсы, включая месторождения на территориях, отошедших к России, сообщило Portal Obronny.

    По информации польского издания, в предложениях Владимира Зеленского о совместной с США разработке природных ресурсов фигурируют месторождения, находящиеся на территориях, уже перешедших под контроль России. Журналисты предполагают, что такие инициативы украинского президента могут быть связаны с попыткой расположить к себе нового президента США Дональда Трампа, передает «Газета.ru».

    Обозреватели подчеркнули, что минеральные ресурсы, оцениваемые в триллионы долларов, такие как титан, графит и литий, могли бы стать разменной монетой в переговорах с новой администрацией США. Как утверждает канадская консалтинговая фирма SecDev, в 2022 году около 7% мировых запасов титана, 20% запасов графита и 500 тыс. тонн лития находились на территории Украины. Однако сейчас часть этих запасов оказалась на землях, которые стали частью России, отмечается в материале.

    Ранее сообщалось, что Зеленский подготовил «план победы» для Трампа, который предполагает замену американских войск в Европе на украинские формирования, а также обмен природными ресурсами с западными государствами.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    21 ноября 2024, 04:23 • Новости дня
    Байден предложил списать долг Украины на 4,65 млрд долларов

    Администрация Байдена заявила о планах списать часть долга Украины в 4,65 млрд долларов

    Байден предложил списать долг Украины на 4,65 млрд долларов
    @ CNP/ AdMedia/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Администрация Джо Байдена уведомила конгресс о планах списать долги Украины на сумму 4,65 млрд долларов в рамках усилий по поддержке Киева в период предшествующей смене власти в США, сообщило Bloomberg.

    По информации агентства, администрация Байдена уведомила Конгресс о намерении списать долги Украины на сумму 4,65 млрд долларов. Это решение является одним из завершающих шагов перед передачей власти избранному президенту Дональду Трампу, передает РИА «Новости».

    В публикации подчеркивается, что речь идет о части более крупного долга Украины, который составляет 9 млрд долларов. Эти средства Киев получил в рамках пакета дополнительного финансирования на национальную безопасность объемом 60 млрд долларов, одобренного конгрессом в апреле.

    Списание долгов, как указано в документе, направленном в конгресс, соответствует национальным интересам США и их партнеров в ЕС, G7+ и НАТО, говорится в сообщении.

    До этого стало известно, что Байден поручил Госсекретарю Энтони Блинкену оценить важность дополнительной помощи Украине на сумму до 35 млн долларов для интересов безопасности страны.

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    21 ноября 2024, 08:55 • Новости дня
    Американский журналист обвинил Зеленского в желании уничтожить Украину

    Американский журналист Хинкл обвинил Зеленского в желании уничтожить Украину

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский практически умоляет о разрушении своей страны, проводя определенную политику, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

    По его словам, Зеленский фактически умоляет о разрушении своей страны, передает ТАСС.

    Хинкл отметил, что Украина должна быть благодарна президенту России Владимиру Путину.

    «Украина должна быть вечно благодарна президенту Путину за его спокойствие, рассудительность и доброту, потому что Зеленский практически умоляет сровнять его страну с землей», – указал он.

    Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 275 млн долларов. В состав пакета войдут боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды. Кроме того, помощь включает противотанковые ракеты TOW, комплексы Javelin и AT-4, беспилотные аппараты, стрелковое оружие.

    Также Байден санкционировал поставку противопехотных мин на Украину.

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    21 ноября 2024, 08:48 • Новости дня
    Меркель в мемуарах рассказала о впечатлении Трампа от Путина

    Меркель в мемуарах рассказала о впечатлении Трампа от Путина в 2017 году

    Меркель в мемуарах рассказала о впечатлении Трампа от Путина
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в мемуарах раскрыла подробности встречи с Трампом в 2017 году, где, по ее словам, американский лидер проявил интерес к президенту России Владимиру Путину.

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах рассказала о встрече с тогдашним президентом США Дональдом Трампом в 2017 году, пишет ТАСС.

    По словам Меркель, Трамп был очарован российским президентом Владимиром Путиным, о котором он задавал многочисленные вопросы. Экс-канцлер также заметила интерес Трампа к ее восточногерманскому происхождению.

    Меркель описала различия в подходах к обсуждаемым темам: «Мы говорили на разных уровнях – Трамп на эмоциональном, я опиралась на факты». После встречи у нее осталось «нехорошее ощущение», так как она не увидела возможности для успешного сотрудничества ради общемирового развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ангела Меркель заявила, что лоббировала планы России по запуску «Северного потока – 2», а также поддерживала его реализацию совместно с Олафом Шольцем на всех уровнях.

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    21 ноября 2024, 20:23 • Новости дня
    Путин выступил с обращением об ударах западными ракетами и ответе России
    Путин выступил с обращением об ударах западными ракетами и ответе России
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин выступил с обращением к личному составу ВС России и россиянам, чтобы проинформировать о последних событиях в зоне спецоперации. Газета ВЗГЛЯД приводит полный текст обращения главы государства.

    «Хочу проинформировать личный состав Вооруженных сил Российской Федерации, граждан нашей страны, наших друзей во всем мире, а также тех, кто продолжает питать иллюзии о возможности нанесения стратегического поражения России, о тех событиях, которые происходят сегодня в зоне проведения специальной военной операции, а именно после применения по нашей территории дальнобойного оружия западного производства.

    Продолжая курс на эскалацию спровоцированного Западом конфликта на Украине, США и их союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение своих систем дальнобойного высокоточного оружия по территории Российской Федерации. Экспертам хорошо известно, и российская сторона это неоднократно подчеркивала, что использовать подобное оружие без прямого участия военных специалистов стран-производителей такого оружия невозможно.

    19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow производства Великобритании и HIMARS производства США были нанесены удары по военным объектам на территории Российской Федерации – в Брянской и Курской областях. С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали ранее, спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера. Наши системы противовоздушной обороны отражали эти атаки. В результате цели, которые, очевидно, были поставлены перед собой противником, не достигнуты.

    Возникшее на складе боеприпасов в Брянской области возгорание от падения обломков ракет ATACMS ликвидировано, жертв и серьезных разрушений нет. В Курской области нападение было совершено на один из командных пунктов нашей группировки «Север». В результате атаки и противовоздушного боя есть, к сожалению, пострадавшие, погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала. Командный и оперативный состав пункта управления не пострадал и осуществляет в штатном режиме руководство действиями наших войск по уничтожению и выдворению частей противника из Курской области.

    Еще раз хочу особо подчеркнуть, что применение противником подобного оружия не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне специальной военной операции. Наши войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения. Все задачи, которые мы перед собой ставим, будут решены.

    В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские Вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности – в данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее «Орешник». Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута. На территории Украины в городе Днепропетровске поражен один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение.

    Разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется нами в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Полагаем, что США совершили ошибку, разрушив в одностороннем порядке в 2019 году под надуманным предлогом договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Сегодня США не только производят такую технику, но, как мы видим, они в ходе мероприятий по подготовке своих войск отработали вопросы переброски в разные регионы мира, в том числе в Европу, своих перспективных ракетных систем. Более того, в ходе учений они проводят тренировки по их применению.

    Напомню, Россия добровольно, в одностороннем порядке, взяла на себя обязательство не развертывать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе мира.

    Повторю: испытания в боевых условиях ракетной системы «Орешник» проводятся нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России. Вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов. Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами исходя из угроз безопасности Российской Федерации. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов, а в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать так же решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты.

    Разумеется, выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объекты для поражения такими системами, как «Орешник», на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Будем делать это по гуманитарным соображениям – открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника, также получающего эту информацию.

    Почему без опасений? Потому что средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует. Ракеты атакуют цели со скоростью 10 Махов – это 2,5–3 километра в секунду. Современные имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают, это исключено.

    Подчеркну еще раз, что не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности и, продолжая бороться, цепляться за свою гегемонию, толкают весь мир к глобальному конфликту. Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами, но мы готовы также и к любому развитию событий.

    Если в этом кто-то еще сомневается, то напрасно – ответ всегда будет», – говорится в заявлении президента. Его выступление опубликовано на официальном сайте главы государства.


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    21 ноября 2024, 15:21 • Новости дня
    СБУ арестовала несколько семей по подозрению в симпатиях к России

    СБУ задержала в Херсоне подростков и их семьи за сотрудничество с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Служба безопасности Украины задержала в Херсоне и других городах подростков и целые семьи, подозреваемых в сотрудничестве с Россией, сообщил начальник управления информационной политики Херсонской области Евгений Брыков.

    В Херсонской области украинские силовики, в частности Служба безопасности Украины (СБУ), предпринимают действия по задержанию подростков и целых семей в связи с подозрениями в сотрудничестве с Россией, сообщает ТАСС. Брыков выразил обеспокоенность арестами, которые производятся даже в отношении подростков возрастом от 14 до 16 лет.

    По его словам, аресты происходят не только в Херсоне, но и в других городах, таких как Одесса, Николаев и Харьков. Задержания часто связаны с передачей фотографий или информации, однако Брыков сомневается в том, что у задержанных действительно могли быть такие действия на практике. Он утверждает, что многие из задержанных могут просто не иметь никакого отношения к таким обвинениям.

    Брыков также отметил, что противостояние с киевским режимом распространяется на все возрастные группы в регионе, и выразил беспокойство судьбой задержанных. Он подчеркнул, что неясно, смогут ли задержанные выжить или быть обменяны и освобождены в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала 22-летнего жителя Херсонской области за шпионаж в пользу военной разведки Украины, так как он передавал данные о российских войсках.

    Депутат Рады Александр Дубинский заявил, что Министерство юстиции Украины покрывало работу спецтюрьмы СБУ для оппозиционеров, используя адвокатов для подписания протоколов без давления. Дубинский также сообщил, что намерен передать в посольство США доказательства наличия концлагеря в штаб-квартире СБУ в Киеве.

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    21 ноября 2024, 14:20 • Новости дня
    Политолог объяснил отказ Зеленского от границ 1991 года

    Политолог Скачко: Зеленский пытается адаптировать риторику под интересы Трампа

    Политолог объяснил отказ Зеленского от границ 1991 года
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    «Политическая мимикрия» Владимира Зеленского объясняется его желанием остаться у власти. Он понимает, что Запад хочет урегулировать конфликт на Украине по формуле «территории в обмен на мир» и всеми силами старается соответствовать новому запросу от США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский заявил о невозможности возвращения Украины к границам 1991 года военным путем.

    «Владимиру Зеленскому стоит поаплодировать: наконец-то до него дошла простейшая истина, которая была понятна всем адекватным людям еще в 2022 году. Однако это «просветление» продиктовано банальной тягой к власти. Он отчаянно пытается цепляться за титул «царька», для чего ему необходимо качественно сменить риторику», – сказал Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Несмотря на эскалацию последних дней, вызванную разрешением со стороны США на применение ракет ATACMS для ударов вглубь территории России, большинство западных политиков все же желают завершить текущий конфликт по формуле «территории в обмен на мир». Для этого Вашингтону и нужен прагматично настроенный ставленник на Украине», – отмечает он.

    «Зеленский это прекрасно понимает, поэтому он и начал процесс «политической мимикрии». Пытается сменить провоенную риторику на более мягкий курс отказа от потерянных территорий. Недавний «план стойкости» должен стать его предвыборной программой – своеобразным курсом на постконфликтную жизнь на Украине», – акцентирует собеседник.

    «Думаю, на него определенный эффект оказала победа Дональда Трампа на выборах в США. С ним плотно связывают возможность возрождения переговорного трека. Необходимо соответствовать времени. Быть может, с помощью сговорчивости ему и удастся выпросить у Штатов еще один президентский срок», – считает эксперт.

    «Отсюда же растут ноги и у его апелляции к важности позиции Владимира Путина и будущего главы Белого дома. Он всеми силами старается показать свою якобы договороспособность. Но большой вопрос: станут ли лидеры России и США вести с ним диалог после того, как он фактически провозгласил курс на войну до последнего украинца», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о невозможности возвращения Украины к границам 1991 года. В интервью телеканалу Fox News он сообщил, что для восстановления контроля над потерянными регионами ВСУ не обладают достаточным военным потенциалом. Он также добавил, что Киев сохраняет намерения юридически не отказываться от областей, вошедших в состав России.

    Говоря о Крыме, Зеленский подчеркнул, что Украина готова вернуть полуостров дипломатическим путем. По его оценке, текущий конфликт в целом можно разрешить только путем переговоров. В связи с этим он добавил, что в настоящий момент многое будет зависеть от позиции Владимира Путина и США.

    Зеленский также надеется, что избранный американский президент Дональд Трамп сможет повлиять на российского лидера, поскольку он якобы «намного сильнее». Он также признался, что в случае отказа Вашингтона от дальнейшей поддержки Украины ВСУ продолжат борьбу, но их сил и ресурсов может оказаться недостаточно для победы.

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    20 ноября 2024, 23:06 • Новости дня
    Контр-адмирал США призвал к диалогу с Россией и Китаем

    Контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил о важности диалога США с Россией, Китаем и КНДР

    Tекст: Максим Попов

    Контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил о важности диалога США с Россией, Китаем и КНДР, чтобы избежать ядерной войны.

    Высокопоставленный представитель Стратегического командования США, контр-адмирал Томас Бьюкенен, на мероприятии в Вашингтоне призвал США к активному диалогу с такими странами, как Россия, Китай и Северная Корея, передает ТАСС. Бьюкенен подчеркнул, что «никто не хочет ядерной войны», и отметил важность обсуждения общих ценностей.

    По мнению контр-адмирала, диалог с потенциальными противниками должен вести не только Государственный департамент США, но и другие американские ведомства. Он выразил уверенность в том, что постоянное вовлечение конкурентов в содержательные переговоры может принести положительные результаты и снизить напряженность в международных отношениях.

    Также Бьюкенен заявил, что Китай в настоящее время демонстрирует беспрецедентные темпы роста своих ядерных сил. Если Пекин продолжит наращивать свой ядерный потенциал, то уже к концу нынешнего десятилетия может обладать более чем одной тысячей ядерных боеголовок.

    Напомним, 17 ноября на полях саммита АТЭС в Лиме президент Джо Байден заявил, что отношения между США и КНР должны оставаться на уровне соперничества, а не перерастать в конфликт. Он отметил, что такие разговоры предотвращают просчеты и гарантируют безопасное сосуществование.

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    21 ноября 2024, 18:59 • Новости дня
    Минфин США ввел санкции против Газпромбанка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк, БКС-банк, банк «Центрокредит».

    В документе также указаны ДОМ.РФ, Братский народный банк, Энерготрансбанк, банк «Кремлевский», банк «Итуруп», банк «Синара» и ряд других, передает ТАСС.

    Кроме того, в список попали первые зампреды Банка России Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин, зампред Ольга Полякова, а также главы департаментов Елизавета Данилова, Кирилл Пронин, Екатерина Лозгачева и Алла Бакина.

    Ранее США временно ослабили санкции против российских банков, разрешив им проводить энергетические сделки до 30 апреля, чтобы избежать перебоев с энергоснабжением зимой. До этого американское министерство финансов включило в санкционный список пятерых заместителей министра обороны России.

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    21 ноября 2024, 20:27 • Новости дня
    Путин: Конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера
    Путин: Конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер.

    Выступая по телевидению с заявлением, Путин отметил, что недавние удары западными дальнобойными ракетами по территории России изменили характер конфликта на Украине, сообщают ТАСС. По его словам, это событие придало противостоянию глобальные черты.

    «С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали, ранее спровоцированный Западом конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера», – сказал глава государства.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Украина впервые использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара по целям вглубь российской территории. Минобороны сообщило, что ВСУ ранее выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области. Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал применение ракет Storm Shadow для ударов по Курской области новой эскалацией.

    Коментарии (8)
    21 ноября 2024, 20:36 • Новости дня
    Путин сообщил об отражении российской ПВО атак западных дальнобойных ракет

    Путин: ПВО России отразила атаки западными ракетами, цели противника не достигнуты

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин, выступая по телевидению, заявил о том, что российская противовоздушная оборона успешно отразила атаки западными дальнобойными ракетами, не позволив противнику достичь поставленных целей.

    «Наши системы противовоздушной обороны отражали эти атаки. В результате цели, которые были очевидно поставлены перед собой противником, не достигнуты», – приводит его слова ТАСС.


    «Применение противником подобного оружия не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне СВО», - сказал президент.  Он отметил, что российские войска «успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения». «Все задачи, которые мы перед собой ставим, будут решены», – сказал глава государства.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Украина впервые использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара по целям вглубь российской территории. Минобороны сообщило, что ВСУ ранее выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области. Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал применение ракет Storm Shadow для ударов по Курской области новой эскалацией.

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    21 ноября 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин наградил композитора Крутого орденом

    Путин наградил композитора Игоря Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

    Путин наградил композитора Крутого орденом
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин наградил композитора Игоря Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

    Как передает ТАСС, композитор и продюсер получил награду за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

    В указе отмечается, что Игорь Крутой, являясь членом Международного союза деятелей эстрадного искусства, активно содействует популяризации российской культуры за рубежом и поддержке молодых талантов.

    Крутой – один из самых известных композиторов и продюсеров в России, работавший с крупнейшими звездами российской и международной эстрады. Его вклад в музыкальную индустрию неоднократно отмечался наградами и признанием как в России, так и за границей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин вручил белорусскому коллеге Александру Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги в развитии отношений двух стран и укрепление дружбы народов. Президент России наградил орденом Александра Невского председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова за заслуги в развитии парламентаризма и законодательную деятельность. Путин также наградил Полада Бюльбюль оглы орденом Александра Невского за его значительные заслуги в укреплении союзнического взаимодействия между Россией и Азербайджаном.

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    21 ноября 2024, 18:34 • Новости дня
    Вучич рекомендовал Западу прислушаться к словам Путина об ответе на удары по России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Удары по России останутся без ответа только по мнению «ненормальных» людей, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    Вучич в ходе визита премьера Словакии Роберта Фицо сделал заявление о готовности президента России Владимира Путина использовать все имеющееся оружие для защиты России, передает ТАСС. Он подчеркнул, что те, кто думает, что удары по российской территории останутся без ответа, либо не знают Путина, либо «ненормальные».

    «Не думайте, что кто-то блефует, никто не блефует, мы, к сожалению, постепенно подходим к катастрофе. Никто не хочет никого слушать, никто не хочет слышать слово «мир», – добавил сербский лидер. Вучич также отметил, что вопреки мнению Киева считает, что перемирие и мир – это единственная нормальная идея.

    Напомним, Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России, где обозначены потенциальные противники и условия реагирования. В документе подразумевается, что ядерный ответ возможен даже при угрозе суверенитету России со стороны обычных вооружений неядерных государств, поддерживаемых ядерными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия занимает ответственную позицию в вопросах ядерного сдерживания и ожидает от Запада аналогичного подхода, исключающего провокационные действия.

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    21 ноября 2024, 06:47 • Новости дня
    Кремль подтвердил участие СМИ недружественных стран в пресс-конференции Путина

    Песков подтвердил приглашение СМИ недружественных стран на пресс-конференцию Путина

    Tекст: Максим Попов

    Кремль подтвердил, что представители СМИ из недружественных стран примут участие в пресс-конференции Владимира Путина в декабре, подчеркнув важность сбалансированности в оценках.

    Как передает ТАСС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что средства массовой информации из недружественных стран будут приглашены на предстоящую большую пресс-конференцию Владимира Путина в декабре. «Будут», – сказал Песков, подтверждая их участие. «Мы их приглашаем. Они работают», – добавил он.

    Песков также отметил, что Кремль с уважением относится к работе этих СМИ в России и помогает им сохранять сбалансированность в их оценках.

    Ранее Песков сообщил о подготовке пресс-конференции и прямой линии Путина в декабре.

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    Путин выступил с обращением об ударах западными ракетами и ответе России
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