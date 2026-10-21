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    Путин усилил переговорные позиции России по Украине
    Депутат Асафов: Путин изменил характер переговоров России и США
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    Ушаков: Трехсторонние переговоры по Украине планируется возобновить в ноябре
    Ушаков заявил о движении к завершению конфликта на Украине
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

    10 комментариев
    Алексей Вагин Алексей Вагин «Закат Европы» может привести к новому расцвету

    Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

    6 комментариев
    21 октября 2026, 18:01 • Новости дня

    Ушаков: Россия и США начали практическую работу по поставкам дизеля

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия и США приступили к практической реализации договоренностей о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

    Значительное внимание в беседе президента Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом было уделено вопросам поставок российского дизельного топлива на американский и мировой рынки, рассказал Ушаков. Об этом ранее условились президенты России и США в телефонном разговоре, отметил он.

    «С обеих сторон подчеркнуто, что сделка отвечает не только американским, не только российским интересам, но также будет способствовать стабилизации спроса и предложения на мировом топливном рынке», – говорится в комментарии Ушакова на сайте Кремля.

    С учетом отмены администрацией США ряда санкций против российского дизеля на этом направлении уже началась практическая работа. Стороны также обсудили и другие масштабные совместные экономические проекты, некоторые из которых приближаются к началу реализации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ушаков заявил о планах возобновить в ноябре трехсторонние переговоры по Украине. Он добавил, что центральной темой беседы Владимира Путина и Стивена Уиткоффа стал украинский кризис.

    Уиткофф выразил надежду на возобновление трехсторонних переговоров.

    20 октября 2026, 23:13 • Новости дня
    Трамп попросил Путина освободить американского наемника ВСУ
    Трамп попросил Путина освободить американского наемника ВСУ
    @ Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время обсуждения двусторонних вопросов попросил президента России Владимира Путина освободить американца Стивена Хаббарда, осужденного в России по делу о наемничестве.

    «Я обсуждал с президентом Путиным господина Хаббарда. Мы подробно говорили об этом. Я попросил его освободить Хаббарда. Посмотрим, что произойдет», – сказал Трамп, добавив, что хотел бы видеть американца на родине.

    Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя во вторник сообщения СМИ о возможном освобождении Хаббарда, заявил, что профильные ведомства России и США продолжают диалог по вопросу освобождения заключенных, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хаббард осужден в России за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

    В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил Хаббарда к шести годам и десяти месяцам колонии.

    Хаббард, уроженец Мичигана, жил на Украине с 2014 года и с февраля 2022 года вступил в ряды украинских вооруженных сил, получая тысячу долларов в месяц.

    В доход российского государства было обращено 142 тыс. гривен, что эквивалентно более 3 тыс. долларов, находившихся в распоряжении Хаббарда. Мужчина полностью признал свою вину.

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    21 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    США открыто заявили Украине о деловом сотрудничестве с Россией

    Уиткофф: Вашингтон не скрывает от Киева бизнес-сотрудничество с Москвой

    США открыто заявили Украине о деловом сотрудничестве с Россией
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон открыто сообщает Киеву о деловом сотрудничестве с Москвой, чтобы украинская сторона понимала свои возможности после завершения конфликта.

    «Мы открыто заявляем об этом украинской стороне с тем, чтобы они понимали, какие возможности есть и для них после окончания конфликта», – цитирует Уиткоффа РИА «Новости».

    Встреча российского лидера и американского представителя проходит в среду в Константиновском дворце в Петербурге.

    Ранее Уиткофф выразил надежду на возобновление трехсторонних переговоров по Украине.

    Также Уиткофф попросил российского лидера изучить документы по украинскому урегулированию позднее.

    Владимир Путин заявил об интересе к восстановлению экономических отношений с США.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    21 октября 2026, 14:17 • Новости дня
    Кремль назвал встречу Путина и Уиткоффа «серьезным, длительным разговором»
    Кремль назвал встречу Путина и Уиткоффа «серьезным, длительным разговором»
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Встреча президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом будет серьезной и длительной, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Контакты идут. Я уверен, что это будет серьезный, длительный разговор. Посмотрим, какими будут результаты», – сказал он в комментарии «Вестям».

    Встреча Путина и Уиткоффа, которая началась в 11.55 мск в Петербурге, продолжается уже почти два часа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин начал встречу со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Петербурге.

    В этот же день Уиткофф выразил надежду, что переговоры станут шагом к урегулированию. Российский лидер в свою очередь анонсировал обсуждение возможной встречи с Дональдом Трампом в Китае.

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    21 октября 2026, 11:24 • Новости дня
    Политолог оценил просьбу Трампа к Путину освободить американского наемника ВСУ

    Политолог Данилин: Американский наемник ВСУ Хаббард стал ценным обменным активом

    Политолог оценил просьбу Трампа к Путину освободить американского наемника ВСУ
    @ Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россияне, отбывающие сроки в США, осуждены преимущественно по экономическим и технологическим статьям. Политолог Павел Данилин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предположил, что Вашингтону придется предложить что-то ценное, чтобы Россия согласилась отпустить американского наемника Стивена Хаббарда. Он допускает, что Москва может пойти на такой шаг с учетом текущей внешнеполитической динамики.

    «Наемничество относится к категории тяжких преступлений. Американец Стивен Хаббард, осужденный по этой статье, должен понести наказание по всей строгости российского закона», – отметил политолог Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Вместе с тем США традиционно стремятся вернуть на родину любых граждан собственной страны, оказавшихся в заключении за рубежом. «Штаты не просто добиваются освобождения: зачастую речь идет о том, чтобы осужденный отбывал наказание уже на американской территории», – напомнил собеседник.

    Впрочем, оговорился эксперт, в случае Хаббарда такой сценарий, по всей видимости, не рассматривается. Как бы то ни было, наемник становится ценным обменным активом в диалоге Москвы и Вашингтона. В американских тюрьмах нет россиян, чьи дела сопоставимы по характеру с обвинением Хаббарда. Там отбывают наказание граждане РФ в основном по экономическим и технологическим статьям – например, по делам в сфере IT и «серого импорта».

    При этом Москва может согласиться освободить Хаббарда. «Нас в целом устраивает внешняя политика США в последние дни. Почему бы не помочь в связи с этим Дональду Трампу?» – риторически заключил Данилин.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что попросил президента России Владимира Путина освободить воевавшего на стороне ВСУ американца Стивена Хаббарда, осужденного за наемничество, сообщает РИА «Новости». «Я обсуждал с президентом Путиным господина Хаббарда. Мы подробно говорили об этом. Я попросил освободить Хаббарда. Посмотрим, что произойдет», – сказал Трамп.

    В то же время замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что профильные российские и американские ведомства ведут диалог по вопросу освобождения заключенных. «Что касается разных обменов, которые имели место до этого, то наши спецслужбы продолжают регулярные контакты на этот счет», – подтвердил в свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков.

    По информации Reuters, вопрос Хаббарда может быть обсужден в ходе визита в Россию специального посланника президента США Стивена Уиткоффа. Вашингтон работает над возвращением осужденного американца на родину, заявил глава Госдепа Марко Рубио.

    Хаббард – 73-летний бывший школьный учитель из Мичигана. С 2014 года он проживал на Украине с местной гражданской женой. При этом американец так и не выучил русский или украинский языки и почти не контактировал с местным населением, сообщает The Guardian.

    В феврале 2022 года Хаббард заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма. Боец получал денежное довольствие – тысячу долларов в месяц. Гражданин США прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами.

    Однако боевой путь американца продлился два месяца. В апреле он был задержан российскими военными. В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил фигуранта к шести годам и десяти месяцам колонии по делу о наемничестве. Свою вину мужчина признал. Наказание он отбывает в колонии общего режима в Мордовии.

    Между тем в среду сотрудники ФСБ задержали гражданина Германии, который участвовал в боевых действиях на стороне украинской армии и дезертировал из-за невыплаты обещанного денежного вознаграждения.

    С 2004 по 2010 год задержанный принимал участие в боевых действиях в Афганистане в составе немецкого контингента. Позднее он участвовал в вооруженных конфликтах на территории Сомали и Сирии. С 2016 по 2018 год иностранец служил снайпером в одном из подразделений территориальной обороны на Украине.

    В ноябре 2025 года наемник вернулся на Украину и подписал трехлетний контракт. Он не получил обещанных денег и дезертировал. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о наемничестве.

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    21 октября 2026, 12:52 • Новости дня
    Путин заявил о готовности поставлять российские удобрения в США
    Путин заявил о готовности поставлять российские удобрения в США
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин сообщил о возможности осуществлять масштабные поставки удобрений американским фермерам.

    «Что касается фермеров, я знаю, президент Трамп даже упоминал об этом в наших телефонных разговорах. Мы могли бы поставлять и удобрения в большом количестве на американский рынок», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин поблагодарил Трампа за внимание к урегулированию на Украине.

    Во вторник президент США попросил освободить американского наемника ВСУ.

    В воскресенье Министерство энергетики США назвало выгодными поставки дизеля из России.

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    21 октября 2026, 17:05 • Новости дня
    Ушаков: Трехсторонние переговоры по Украине планируется возобновить в ноябре
    Ушаков: Трехсторонние переговоры по Украине планируется возобновить в ноябре
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия в принципе готова возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре. Главной темой должно стать выстраивание системы безопасности для России и Украины после завершения конфликта, сообщил помощник президента Юрий Ушаков по итогам встречи Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом.

    «Наш президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы в принципе готовы возобновить упомянутые трёхсторонние переговоры в 10-х числах ноября по главной теме. Эта тема касается выстраивания системы безопасности для России и Украины после окончания конфликта», – отметил Ушаков, говорится на сайте Кремля. Уиткофф, в свою очередь, заявил, что Дональд Трамп встретит решение о готовности возобновить переговоры с большим удовлетворением.

    Ушаков напомнил, что переговоры планировалось возобновить сразу после выборов в Госдуму. По его утверждению, эти планы сорвала украинская сторона, нанеся в основной день голосования удары по Москве, другим городам, избирательным участкам и сотрудникам избирательных комиссий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ушаков назвал украинский кризис центральной темой беседы политиков. Сам спецпосланник США Стив Уиткофф выразил надежду на то, что встреча станет шагом к урегулированию. Он также заявил об ожиданиях возобновления трехстороннего формата контактов.

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    21 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Депутат Асафов: Путин изменил характер переговоров России и США
    Депутат Асафов: Путин изменил характер переговоров России и США
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Военные успехи России и последовательная дипломатия Владимира Путина изменили характер диалога с Вашингтоном: США все активнее ищут договоренности с Москвой и ведут переговоры без прежних угроз и ультиматумов. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил депутат Госдумы Александр Асафов, комментируя встречу российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которая прошла в Петербурге.

    «Еще на переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже Россия дала понять: Москва в любом случае добьется целей спецоперации. Последующие удары ВС РФ по военной и портовой инфраструктуре Украины подтвердили, что Россия располагает средствами для достижения поставленных целей», – заявил депутат Госдумы Александр Асафов.

    «Кроме того, наша решимость на поле боя и постоянная дипломатическая работа оживили диалог об урегулировании конфликта. Свою роль сыграла и прагматичная позиция администрации Трампа: в преддверии выборов в Конгресс Вашингтону важно показать, что контакты с Россией приносят результат», – отметил собеседник.

    По словам депутата, Москва добилась того, что Вашингтон уделяет двустороннему диалогу все больше внимания. При этом Киев оказался фактически отстранен от прямых контактов России и США.

    «Теперь американская сторона сама обращается к Москве с конкретными предложениями и просьбами. Переговоры идут в рабочем режиме, без угроз и ультиматумов. Благодаря усилиям Путина характер диалога изменился: Вашингтон вынужден учитывать российские интересы и признал необходимость говорить с нами на равных», – подчеркнул Асафов.

    Одним из направлений сотрудничества стала экономика. Россия и США обсуждают поставки дизельного топлива, а президент предложил увеличить поставки российских удобрений на американский рынок. «Экономические договоренности открывают возможности для восстановления связей, которые пострадали из-за санкций. Для России это также способ компенсировать часть потерь от многолетнего санкционного давления», – считает депутат.

    При этом Москва не питает иллюзий относительно намерений Вашингтона. По словам Асафова, Трамп фактически приостановил продвижение санкционного закона экстремиста и террориста Линдси Грэма, однако российский президент понимает, что у США есть собственные интересы в переговорах.

    «Это нормально: у каждой стороны свои задачи. Но для Путина главным остается достижение национальных целей России. Экономическое сотрудничество может быть взаимовыгодным, однако оно не должно подменять решение ключевых политических вопросов», – пояснил собеседник.

    Асафов также отметил, что Россия готова к диалогу с разными странами, но в решении глобальных вопросов ориентируется прежде всего на ведущие мировые державы. В этом контексте особое значение приобретает возможность встречи лидеров России, США и Китая.

    «Показательно, что одновременно с Уиткоффом в Петербурге находится премьер Госсовета КНР Ли Цян. Россия, США и Китай обладают ресурсами и влиянием, чтобы определять направления мирового развития. Поэтому переговоры с американским спецпосланником важны не только сами по себе: они могут создать основу для дальнейших договоренностей по более широкому кругу вопросов», – заключил депутат.

    Ранее в Петербурге завершились переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Встреча в Константиновском дворце продолжалась чуть более трех часов. В открытой части беседы российский лидер поблагодарил Дональда Трампа за внимание к урегулированию конфликта на Украине и поинтересовался итогами консультаций американского представителя с украинской стороной в Норвегии.

    Уиткофф сообщил, что привез документы с изложением американских подходов к урегулированию конфликта. По его словам, после завершения боевых действий у России и США появятся серьезные перспективы для развития экономических отношений. Стороны также обсудили возможность встречи Путина и Трампа в Китае.

    Помощник президента России Юрий Ушаков позднее рассказал, что стороны обсудили возможность возобновления трехсторонних переговоров России, США и Украины. Путин сообщил о принципиальной готовности Москвы вернуться к этому формату в десятых числах ноября. Главной темой должна стать система безопасности для России и Украины после завершения конфликта.

    Стороны также обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, в том числе о конфликте США и Ирана. По его словам, Путин подчеркивал, что «возможности дипломатии далеко не исчерпаны» и с Тегераном, стратегическим партнером Москвы, «можно и нужно договариваться».

    Кроме того, Россия и США приступили к практической реализации договоренностей о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. По словам Ушакова, стороны обсудили и другие крупные совместные экономические проекты, некоторые из которых приближаются к реализации.

    Еще одним итогом переговоров стало освобождение гражданина США Стивена Хаббарда, осужденного в России за наемничество. Уиткофф от имени Трампа поблагодарил российского лидера за принятое решение.

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    21 октября 2026, 12:31 • Новости дня
    Уиткофф поблагодарил Путина за освобождение американского наемника ВСУ
    Уиткофф поблагодарил Путина за освобождение американского наемника ВСУ
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече в Петербурге выразил благодарность Владимиру Путину за освобождение американца Стивена Хаббарда, осужденного за участие в боях на стороне ВСУ.

    Встреча проходит в Константиновском дворце в Петербурге. С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает РИА «Новости».

    «Господин президент, во-первых, я хотел бы Вас поблагодарить, я хотел бы поблагодарить Вас от лица нашего президента, я благодарю Вас от лица Соединенных Штатов, делаю я это потому, что Российская Федерация освободила Стивена Хаббарда», – сказал Уиткофф.

    Стивен Хаббард – 73-летний уроженец Мичигана, проживавший на Украине с 2014 года. В феврале 2022 года он заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма с окладом не менее тысячи долларов в месяц. В апреле того же года его задержали российские военные.

    В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил американца к шести годам и десяти месяцам колонии по делу о наемничестве. Свою вину мужчина признал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Путин начал встречу со Стивом Уиткоффом в Петербурге.

    В переговорах приняли участие Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев.

    Во вторник президент США Дональд Трамп попросил Владимира Путина освободить американского наемника ВСУ.

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    21 октября 2026, 16:11 • Новости дня
    Новак: Россия будет поставлять США дизель из портов на Балтике
    Новак: Россия будет поставлять США дизель из портов на Балтике
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-премьер России Александр Новак заявил, что поставки российского дизельного топлива в США будут осуществляться из морских портов на Балтике и не повлияют на внутренний рынок.

    Поставки дизеля из России в США пойдут из морских портов, в первую очередь на Балтике, сообщил Новак. «Пойдет из наших морских портов, которые всегда обеспечивали экспорт нашей нефти и нефтепродуктов. Скорее всего, в первую очередь это будет Балтика», – заявил вице-премьер «Вестям».

    Он добавил, что экспорт не окажет влияния на внутренний рынок, передает РИА «Новости» со ссылкой на Юнашев Live. Россия будет поставлять на американский и другие мировые рынки только те объемы топлива, которые окажутся невостребованными внутри страны.

    Ранее президент Владимир Путин сообщил, что первый танкер с 40 тыс. тонн дизеля отправится из России в США в ближайшие два-три дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за решение по экспорту российского дизеля.

    Вице-премьер Александр Новак назвал дату отправки первого танкера с топливом в Соединенные Штаты.

    В понедельник Минэнерго США объяснило сделку по дизелю попыткой остановить конфликт.

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    21 октября 2026, 05:46 • Новости дня
    Трамп предупредил Киев о тяжелых последствиях отказа от мира
    Трамп предупредил Киев о тяжелых последствиях отказа от мира
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинское руководство ожидают крайне неблагоприятные последствия в случае отказа от переговоров, заявил президент США Дональд Трамп.

    «[Владимир] Зеленский должен захотеть урегулировать эту войну, и если он этого не захочет, я думаю, это обернется очень плохими последствиями», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он отметил, что два года назад Украина могла пойти на сделку на гораздо более выгодных условиях. Американский лидер добавил, что для разрешения ситуации личная встреча президентов России и Украины не является обязательной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Зеленский пожаловался сенаторам США на Трампа. В понедельник американский лидер сообщил о потере миллиона украинских граждан из-за отказа от сделки. Глава Белого дома указал на нежелание Зеленского способствовать мирному урегулированию.

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    21 октября 2026, 15:05 • Новости дня
    Встреча Путина и Уиткоффа завершилась

    Песков: Встреча Путина и Уиткоффа завершилась

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о завершении встречи главы государства Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа.

    О завершении переговоров Песков сообщил агентству ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Джаред Кушнер дистанционно подключился к переговорам Путина и Уиткоффа.

    В Кремле заявили о намерении президента изучить предложения американской стороны.

    Сам Уиткофф сообщил о благодарности Мелании Трамп за гуманитарные проекты в России.

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    21 октября 2026, 17:57 • Новости дня
    Ушаков назвал возможное место проведения новых переговоров по Украине

    Ушаков: Новый раунд переговоров по Украине может пройти в Абу-Даби

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Новый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине может состояться в ноябре в Абу-Даби, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Мы ориентируемся на Абу-Даби… Такая была договоренность, что где-то, наверное, в середине ноября, в десятых числах ноября», – сказал Ушаков в интервью автору программы «Вести» Павлу Зарубину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Юрий Ушаков заявил о движении к завершению конфликта на Украине. Он сообщил, что трехсторонние переговоры планируется возобновить в ноябре.

    Помощник президента отметил, что украинский кризис стал центральной темой беседы Владимира Путина и Стивена Уиткоффа.

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    21 октября 2026, 16:48 • Новости дня
    Ушаков: Центральной темой беседы Путина и Уиткоффа стал украинский кризис
    Ушаков: Центральной темой беседы Путина и Уиткоффа стал украинский кризис
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главной темой переговоров президента Владимира Путина и специального посланника президента США Стива Уиткоффа стала ситуация на Украине, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, ситуация вокруг Украины стала главной темой переговоров президента России и специального посланника американского лидера, передает Кремль. «Ситуация вокруг Украины, естественно, была центральной темой и в беседе нашего президента со Стивом Уиткоффом», – заявил Ушаков.

    Он отметил, что на этот раз встрече президента России со Стивом Уиткоффом предшествовали переговоры американского спецпосланника в Осло с Зеленским и представителями ряда европейских стран, НАТО и Еврокомиссии. «Естественно, Стив Уиткофф информировал Владимира Путина о сути состоявшихся в Осло переговоров, высказал в этой связи свои комментарии, отметил некоторые новые подходы, новые моменты в подходах европейцев и Киева, хотя полезного в контексте урегулирования украинского кризиса в них содержалось не так уж и много», – сказал Ушаков.

    По его словам, президент России высоко оценил посреднические усилия администрации США, лично Дональда Трампа и его спецпредставителей по поиску взаимоприемлемых решений. Он добавил, что российский лидер представил собеседнику объективную картину на линии боевого соприкосновения, где стратегическая инициатива полностью принадлежит Вооруженным силам России.

    «Отмечено, что на всех основных направлениях они ведут безостановочное наступление и, кроме того, в качестве ответных мер весьма эффективно уничтожают объекты военно-промышленного комплекса энергетики и логистики на территории Украины», – подчеркнул Ушаков.

    Стороны также обстоятельно обсудили реализацию масштабных совместных экономических проектов, открывающих большие перспективы сотрудничества России и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник президента Юрий Ушаков анонсировал обсуждение украинского вопроса на встрече Путина и Уиткоффа.

    Президент России поблагодарил Дональда Трампа за внимание к урегулированию конфликта. Путин также оценил вклад Мелании Трамп в гуманитарный аспект решения кризиса.

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    21 октября 2026, 12:58 • Новости дня
    Путин объявил о скорой отправке первого танкера с российским дизтопливом

    Путин: Россия отправит первый танкер с 40 тыс. тонн дизтоплива через два-три дня

    Путин объявил о скорой отправке первого танкера с российским дизтопливом
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником США Стивом Уиткоффом заявил, что первый танкер с 40 тыс. тонн российского дизельного топлива будет отправлен через два-три дня.

    Переговоры главы государства и американского представителя проходят в Константиновском дворце в Петербурге. В ходе встречи российский лидер отметил, что Москва прямо сейчас готовит отгрузки нескольких судов с дизельным топливом, передает РИА «Новости».

    «Первый танкер уйдет через 2-3 дня, 40 тыс. тонн, и пойдут один за другим», – сообщил Путин.

    Также Путин добавил, что после объявления о поставках дизеля в США цены на мировых рынках на этот вид топлива упали сразу на 5-6%. Прямо сейчас Россия готовит отгрузку сразу нескольких танкеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за решение об экспорте дизеля.

    Президент России выразил признательность американскому коллеге за внимание к урегулированию на Украине.

    Представители США потребовали от Киева прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам России.

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    21 октября 2026, 17:14 • Новости дня
    Ушаков: Путин передал благодарность Меланье Трамп за посредничество в Алешках
    Ушаков: Путин передал благодарность Меланье Трамп за посредничество в Алешках
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин попросил спецпосланника президента США Стива Уиткоффа передать признательность первой леди Меланье Трамп за посредничество в урегулировании ситуации в Алешках Херсонской области, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    «Владимир Путин попросил Стива Уиткоффа передать признательность первой леди США Меланье Трамп за ее усилия в гуманитарной сфере, в частности, по воссоединению детей с семьями, а также за посредничество в решении острой ситуации, сложившейся в российском городе Алешки Херсонской области», – приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин оценил вклад Меланьи Трамп в гуманитарное урегулирование. Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил о ее благодарности за проекты в России.

    Помощник президента Юрий Ушаков назвал центральной темой беседы Путина и Уиткоффа украинский кризис.

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