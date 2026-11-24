В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.1 комментарий
Путин показал Кушнеру архивный файл о сопротивлении деда американца нацистам
NYM: Путин показал Кушнеру архивный файл о его деде-партизане
Президент России Владимир Путин показал зятю американского лидера Джареду Кушнеру документ из государственного архива об участии его родственника в партизанском сопротивлении во время Холокоста.
«Российский президент показал файл из своего государственного архива, в котором подробно описывается партизанское сопротивление деда Кушнера во время Холокоста. Кушнер истолковал это как «тонкое послание», напомнившее ему, что «Россия была союзником Америки в борьбе с нацистами», – пишет журнал New York Magazine в большом материале о Кушнере, который совмещает дипломатию и бизнес.
Его бабушка и дедушка пережили Холокост в лесах Белоруссии, сказано в материале. А в подростковом возрасте Джаред однажды уступил свою спальню Нетаньяху, когда тот гостил у него.
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