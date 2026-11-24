NYM: Путин показал Кушнеру архивный файл о его деде-партизане

Tекст: Катерина Туманова

«Российский президент показал файл из своего государственного архива, в котором подробно описывается партизанское сопротивление деда Кушнера во время Холокоста. Кушнер истолковал это как «тонкое послание», напомнившее ему, что «Россия была союзником Америки в борьбе с нацистами», – пишет журнал New York Magazine в большом материале о Кушнере, который совмещает дипломатию и бизнес.

Его бабушка и дедушка пережили Холокост в лесах Белоруссии, сказано в материале. А в подростковом возрасте Джаред однажды уступил свою спальню Нетаньяху, когда тот гостил у него.

Встреча спецпредставителей президента США Уиткоффа и Кушнера с российским президентом Путиным состоялась 12 ноября в Кремле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник публичную демонстрацию дружеских отношений лидера США с Владимиром Путиным назвали частью продуманной политической стратегии.

В воскресенье президент США разместил фотографию рукопожатия с российским лидером.

Журналист Христенко рассказал об интриге при отлете Уиткоффа и Кушнера из Москвы.

