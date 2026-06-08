История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.22 комментария
Трамп обругал NBC и прервал интервью
Во время интервью NBC президент США Дональд Трамп неожиданно завершил беседу, обвинив телеканал в «нечестном» освещении выборов в США.
«Серьезные доказательства говорят лишь о том, что выборы были сфальсифицированы. Это были грязные выборы. Это происходит снова в Калифорнии», – приводит слова Трампа РИА «Новости».
Журналистка NBC уточнила, располагает ли президент какими-либо доказательствами, на что Трамп ответил, что ему достаточно «смотреть и слушать». Он подчеркнул, что, по его убеждению, выборы в США сфальсифицированы, и добавил, что это, по его словам, знают и на телеканале.
Рассуждая о прошедших 2 июня в штате Калифорния первичных выборах (праймериз), Трамп обратил внимание на то, что там до сих пор продолжается подсчет голосов, обвинив на этом основании местные власти в продажности. В ответ на реплику ведущей, которая не согласилась с его оценками, Трамп заявил, что считает и ее «продажной или глупой», передает ТАСС.
Трамп также обвинил передачу Meet the Press и каналы NBC, ABC, CBS и CNN в односторонности и нечестности, заявив, что выборы в стране нечестные, а США уподобляются государству «третьего мира». После этого президент попросил закончить интервью, несмотря на просьбу журналистки продолжить разговор.
«Ваши выборы нечестные, и вы нечестные», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявлял, что «никогда не признавал поражения» на президентских выборах в США 2020 года.