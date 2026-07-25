Мирошник: Теракт ВСУ в Кирилловке на счету нового главкома Драпатого

Tекст: Валерия Городецкая

«Этот теракт, это преступление уже на счету новоназначенного украинского главкома – русофоба Драпатого», – приводит ТАСС слова Мирошника.

Дипломат уверен, что противник тщательно спланировал удар по туристическим базам в Кирилловке. По его словам, для совершения теракта украинские военные специально выбрали наиболее подходящий период – летние выходные дни.

Преднамеренность этой циничной атаки совершенно очевидна, подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства. Сейчас российская сторона детально собирает доказательную базу по факту удара. Все материалы обязательно передадут на международные площадки, чтобы мировая общественность узнала о преступлении украинской армии.

Напомним, Владимир Зеленский официально назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим армией.

Мирошник сообщил о давлении западных кураторов при выборе этого военачальника.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о нежелании нового главкома идти на мирное урегулирование конфликта.