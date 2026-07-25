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Британские ВМС сообщили об инциденте с танкером в Оманском заливе
В Оманском заливе зафиксировали инцидент с танкером
Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил об инциденте с участием танкера и вооруженных сил неизвестной страны в Оманском заливе.
Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) зафиксировал происшествие с участием коммерческого судна и вооруженных сил неизвестной страны в водах Оманского залива, передает ТАСС.
«UKMTO получил сообщение об инциденте с участием танкера и вооруженных сил в Оманском заливе», – говорится в официальном документе организации.
Британское ведомство настоятельно рекомендовало экипажам всех судов, находящихся вблизи места происшествия, проявлять повышенную бдительность. Моряков призвали незамедлительно сообщать о любой подозрительной активности в данном морском районе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее торговое судно столкнулось с вооруженными силами у побережья Омана.
В начале июля катарский нефтяной танкер загорелся после попадания неизвестного снаряда в этом же регионе.
В июне другое коммерческое судно получило повреждения левого борта в нескольких километрах от оманского берега.