В Иране сообщили о последствиях возможной атаки США на ядерные объекты

Tекст: Валерия Городецкая

Он подчеркнул, что подобные действия станут переломным моментом в региональном противостоянии, передает РИА «Новости».

«Угрозы США вновь нанести удары по ядерным объектам Ирана расцениваются как опасная эскалация напряженности и любая новая атака на эти объекты будет означать переход на новый уровень противостояния в регионе», – заявил собеседник агентства.

Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал бомбардировку предполагаемой новой ядерной инфраструктуры исламской республики.

Ранее американский лидер объявил о прекращении действия режима прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном.

В ходе последовавшей эскалации военные США поразили более 80 различных целей на иранской территории.