Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда: от корпусов солнечных панелей до медицинского оборудования, это аммиак и минеральные удобрения, тонкая химия, лаки и краски. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.8 комментариев
В Иране рассказали об ответе на возможные удары США по ядерным объектам
Ответ Тегерана на возможные удары США по иранским ядерным объектам не будет носить ограниченный характер.
Интересы Вашингтона и союзников окажутся в списке целей исламской республики, передает РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник.
«Ответные действия после любой новой атаки на ядерные объекты Ирана не будут носить ограниченный характер, наоборот, атака приведет к расширению масштабов конфликта до такой степени, что США и любая другая поддержавшая их сторона понесет значительные издержки», – заявил собеседник агентства.
Он уточнил, что в случае реализации американских угроз целями станут все объекты, представляющие интересы, базы и военные активы США в регионе. Аналогичная участь ждет активы союзников, принимающих участие во враждебных действиях.
Напомним, президент США Дональд Трамп накануне анонсировал бомбардировку новой ядерной инфраструктуры исламской республики.
Центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» в ответ пригрозил ударами по всем американским интересам на Ближнем Востоке.
Ранее американский лидер объявил о прекращении действия режима прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном.