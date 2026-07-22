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Задержанная во Франции россиянка решила добиться перевода под домашний арест
МИД: Задержанная во Франции россиянка будет добиваться домашнего ареста
Российская активистка Анна Новикова, арестованная за шпионаж во Франции, намерена продолжить борьбу за полное освобождение и перевод под домашний арест, заявили в российском посольстве в Париже.
Основательница некоммерческой организации SOS Donbass Анна Новикова планирует добиваться изменения меры пресечения, передает РИА «Новости». Представители российского посольства в Париже посетили девушку в тюрьме Флери-Мерожи, расположенной в пригороде французской столицы.
«Анна проявляет выдержку, на условия содержания не жаловалась. Сообщила о намерении продолжать бороться в рамках судебных процедур за изменение меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест и за свое полное освобождение», – заявили в дипмиссии. Ранее парижский суд в очередной раз отказал россиянке в освобождении под судебный надзор.
О задержании трех участников ассоциации SOS Donbass, включая Новикову, стало известно в ноябре 2025 года. Им предъявили обвинения в сговоре с иностранным государством и подготовке преступления. Дипломаты отмечают, что наличие у активистки французского гражданства усложняет оказание помощи.
Ранее Парижский суд оставил в тюрьме обвиняемую в шпионаже россиянку Новикову.
В мае французская юстиция отказалась перевести главу гуманитарной ассоциации под домашний арест.
В конце прошлого года Новикова сообщила о предъявлении ей обвинений в шпионаже и порче памятника.