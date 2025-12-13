Задержанная во Франции россиянка Новикова сообщила о новых обвинениях

Tекст: Денис Тельманов

Обстоятельства задержания российской гражданки Анны Новиковой во Франции раскрыты в письме, которое оказалось в распоряжении РИА «Новости».

Новикова пояснила, что ей предъявлены обвинения по нескольким пунктам, среди которых шпионаж, порча памятника (афиши на Триумфальной арке), а также еще пара обвинений, суть которых ей осталась непонятна.

По ее словам, некоторые из подозрений связаны с действиями в интересах другого государства.

Издание Parisien со ссылкой на прокуратуру заявило, что задержанным членам ассоциации «SOS Donbass» вменяется сговор с иностранным государством, деятельность по сбору информации для этого государства и заговор с целью совершения преступлений.

Вместе с Новиковой задержаны француз Венсан П. и гражданин Украины Вячеслав П.

Посольство России в Париже подтвердило факт задержания Новиковой и уточнило, что у нее имеется французское гражданство.

Дипломаты подчеркнули, что это ограничивает доступ к консульской поддержке. Новикова сотрудничала с РИА «Новости» как внештатный корреспондент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, французские власти могут осудить российскую гражданку, вице-президента ассоциации SOS Donbass, на пятнадцать лет лишения свободы по делу о «разведывательной деятельности».

Французские спецслужбы задержали членов организации SOS Donbass по подозрению в сговоре с иностранным государством, среди задержанных есть граждане России.