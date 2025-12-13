Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе.11 комментариев
Задержанная во Франции россиянка Новикова сообщила о новых обвинениях
Анна Новикова, задержанная во Франции, написала в письме, что не все ее обвинения понятны, кроме подозрений в шпионаже и порче памятника.
Обстоятельства задержания российской гражданки Анны Новиковой во Франции раскрыты в письме, которое оказалось в распоряжении РИА «Новости».
Новикова пояснила, что ей предъявлены обвинения по нескольким пунктам, среди которых шпионаж, порча памятника (афиши на Триумфальной арке), а также еще пара обвинений, суть которых ей осталась непонятна.
По ее словам, некоторые из подозрений связаны с действиями в интересах другого государства.
Издание Parisien со ссылкой на прокуратуру заявило, что задержанным членам ассоциации «SOS Donbass» вменяется сговор с иностранным государством, деятельность по сбору информации для этого государства и заговор с целью совершения преступлений.
Вместе с Новиковой задержаны француз Венсан П. и гражданин Украины Вячеслав П.
Посольство России в Париже подтвердило факт задержания Новиковой и уточнило, что у нее имеется французское гражданство.
Дипломаты подчеркнули, что это ограничивает доступ к консульской поддержке. Новикова сотрудничала с РИА «Новости» как внештатный корреспондент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, французские власти могут осудить российскую гражданку, вице-президента ассоциации SOS Donbass, на пятнадцать лет лишения свободы по делу о «разведывательной деятельности».
Французские спецслужбы задержали членов организации SOS Donbass по подозрению в сговоре с иностранным государством, среди задержанных есть граждане России.