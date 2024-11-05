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Минобороны предупредило о провокации со стороны Киева с ядерным топливом
Киевский режим может использовать ядерное топливо для провокации против России, чтобы дестабилизировать обстановку и сорвать специальную военную операцию, заявило российское Минобороны.
Киевский режим потенциально способен организовать провокацию, используя на территории Украины ядерное топливо российского производства. Целью таких действий может стать дискредитация российских властей и дестабилизация обстановки, что будет препятствовать выполнению задач специальной военной операции, пояснило ведомство в своем Telegram-канале.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов также указал на методические материалы, по которым происходит обучение представителей СБУ.
«Одно из направлений обучения затрагивает вопросы применения «грязной бомбы», в частности, моделируется ситуация с кражей источников ионизирующего излучения, изготовления взрывного устройства и его подрыва в месте массового скопления людей», – привело ведомство слова Кириллова.
Кириллов отметил, что ВСУ, не достигнув успеха в отношении Курской АЭС, вернулись к попыткам взятия под контроль Запорожской атомной электростанции. Он пояснил, что обнаруженные в ходе проведенных в октябре 2024 года оперативных мероприятий планы операции «Короткое замыкание» свидетельствуют об этом.
В операции планировалось задействовать украинские силы специальных операций, РСЗО HIMARS и ударные беспилотные комплексы. Операцию удалось сорвать благодаря упреждающим действиям российских подразделений.
Отдельно Кириллов обратил внимание на то, что приоритетной целью вторжения ВСУ на территорию Курской области был захват Курской атомной электростанции.
Доклад государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, который учитывался при планировании операции, предполагал, что радиоактивному заражению в случае аварии подвергнется лишь Российская Федерация, отметил Кириллов со ссылкой на этот документ.
«…зона расположения Курской АЭС находится под действием южных ветров, которые транспортируют выбросы на протяжении первых и последующих 12 часов в северном направлении над территорией Российской Федерации… На территории Украины изменения фоновых значений гамма-излучения не будет», – привел он выдержку из него.
Помимо этого, украинские спецслужбы продолжают диверсионную деятельность против работников ЗАЭС и жителей Энергодара, что создает постоянную угрозу безопасности. Министерство обороны также указало на попытки Украины разрабатывать ядерную программу и шантажировать международное сообщество. В частности, повышение финансирования ядерных институтов и утечка источников ионизирующего излучения вызывают серьезные опасения.
Украинская сторона уклоняется от предоставления МАГАТЭ полного доступа к Чернобыльской зоне и отработанным ядерным материалам, отметили в Минобороны.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев указывал, что Киев обладает ресурсами для создания «грязной бомбы».
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что киевский режим либо должен стать частью какого-либо военного альянса, либо обладать ядерным оружием. Позднее в офисе Зеленского заявили, что это сообщение не соответствует действительности.