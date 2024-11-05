  • Новость часаВС России поразили цеха производства ракетного вооружения и объекты энергетики ВСУ
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    В руководстве Польши найден «пророссийский предатель»
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    Вучич назвал отличие России от Запада
    По ВСУ в Запорожской области нанесены авиаудары с ФАБ-500
    Зеленский заявил о росте активности российских войск на южном направлении
    Дробницкий: Судьба выборов в США решится в шести штатах
    СК установил обстоятельства хищения 24 объектов недвижимости Минобороны
    Генпрокуратура решила оспорить арест имущества России в Финляндии
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Пятого ноября американские выборы только начнутся

    Тотальный майдан, гражданское неповиновение, отказ демократических штатов признавать результаты выборов, отказ Конгресса утверждать результаты выборов на основании 14-й поправки («мятежник», устроивший штурм Конгресса, не может быть президентом!) – вариантов развития ситуации в США масса.

    8 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Человек, переживший войну, не должен быть удобным

    Некоторые люди – и я в том числе – слишком нежные, чтобы постоянно сталкиваться с реалиями войны. В итоге мы имеем ощутимое количество людей, которые сталкиваются с теми или иными психологическими проблемами. В основном с депрессией.

    0 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Народное единство – основа любой победы России

    4 ноября случилось единство разделенного на классы и сословия, на богатых и бедных, на грамотных и темных – народа. Возможно ли такое единство сегодня? От этого зависит победа в СВО.

    19 комментариев
    5 ноября 2024, 13:12 • Новости дня

    Минобороны предупредило о провокации со стороны Киева с ядерным топливом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим может использовать ядерное топливо для провокации против России, чтобы дестабилизировать обстановку и сорвать специальную военную операцию, заявило российское Минобороны.

    Киевский режим потенциально способен организовать провокацию, используя на территории Украины ядерное топливо российского производства. Целью таких действий может стать дискредитация российских властей и дестабилизация обстановки, что будет препятствовать выполнению задач специальной военной операции, пояснило ведомство в своем Telegram-канале.

    Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов также указал на методические материалы, по которым происходит обучение представителей СБУ.

    «Одно из направлений обучения затрагивает вопросы применения «грязной бомбы», в частности, моделируется ситуация с кражей источников ионизирующего излучения, изготовления взрывного устройства и его подрыва в месте массового скопления людей», – привело ведомство слова Кириллова.

    Кириллов отметил, что ВСУ, не достигнув успеха в отношении Курской АЭС, вернулись к попыткам взятия под контроль Запорожской атомной электростанции. Он пояснил, что обнаруженные в ходе проведенных в октябре 2024 года оперативных мероприятий планы операции «Короткое замыкание» свидетельствуют об этом.

    В операции планировалось задействовать украинские силы специальных операций, РСЗО HIMARS и ударные беспилотные комплексы. Операцию удалось сорвать благодаря упреждающим действиям российских подразделений.

    Отдельно Кириллов обратил внимание на то, что приоритетной целью вторжения ВСУ на территорию Курской области был захват Курской атомной электростанции.

    Доклад государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, который учитывался при планировании операции, предполагал, что радиоактивному заражению в случае аварии подвергнется лишь Российская Федерация, отметил Кириллов со ссылкой на этот документ.

    «…зона расположения Курской АЭС находится под действием южных ветров, которые транспортируют выбросы на протяжении первых и последующих 12 часов в северном направлении над территорией Российской Федерации… На территории Украины изменения фоновых значений гамма-излучения не будет», – привел он выдержку из него.

    Помимо этого, украинские спецслужбы продолжают диверсионную деятельность против работников ЗАЭС и жителей Энергодара, что создает постоянную угрозу безопасности. Министерство обороны также указало на попытки Украины разрабатывать ядерную программу и шантажировать международное сообщество. В частности, повышение финансирования ядерных институтов и утечка источников ионизирующего излучения вызывают серьезные опасения.

    Украинская сторона уклоняется от предоставления МАГАТЭ полного доступа к Чернобыльской зоне и отработанным ядерным материалам, отметили в Минобороны.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев указывал, что Киев обладает ресурсами для создания «грязной бомбы».

    До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что киевский режим либо должен стать частью какого-либо военного альянса, либо обладать ядерным оружием. Позднее в офисе Зеленского заявили, что это сообщение не соответствует действительности.

    4 ноября 2024, 15:35 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о «двойном ультиматуме» Трампа по Украине

    Американист объяснил логику Трампа в контексте завершения конфликта на Украине

    Эксперт оценил данные о «двойном ультиматуме» Трампа по Украине
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Двойной ультиматум Дональда Трампа может заключаться в перерезании военной помощи Украине и попытке обрушить экономику России. Однако реализация этого замысла едва ли возможна, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее The Hill допустила, что Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

    «Дональд Трамп в свойственной себе манере говорил, что сможет завершить конфликт на Украине в течение 24 часов. На вопрос, как именно он это будет делать, экс-президент уверял, что у него отличные отношения с Путиным и сносные – с Зеленским, что позволит усадить стороны за стол переговоров», – напомнил он.

    Однако позже кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс пояснял, что на самом деле имеется ввиду заморозка конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения и переход к переговорам, продолжил спикер. «И если было сразу понятно, чем Трамп будет угрожать Зеленскому, то про Путина никаких пояснений не было», – замечает аналитик.

    «На этом фоне все и гадали, что намерен делать экс-президент. При этом никакого «плана Трампа», по сути, нет. Он просто предполагает, что после токсичного Байдена ему для переговоров хватит авторитета в глазах российского лидера, а Зеленскому достаточно перерезать помощь», – считает эксперт.

    «Что касается некой разрушительной экономической войны, которую будет вести Трамп: Запад уже попытался вести такую войну с Россией. К чему это привело? К изоляции самого Запада. И у республиканца тоже нет волшебной палочки, по мановению которой можно изменить положение дел», – подчеркнул Дробницкий.

    «Если предположить, что Трамп хочет обрушить цены на нефть, то тут надо учитывать некоторые факторы. Во-первых, говоря о ценах на нефть, экс-президент подразумевает, что США не должно быть никакого дела до стоимости сырья на внешнем рынке», – детализирует он.

    «По идее, Штатам надо добывать ресурс в таком объеме, чтобы его хватило для энергетической независимости. А то, что марки нефти не подходят по местные НПЗ и не соответствуют госстандартам на резервы, это не имеет значения. Логика в том, чтобы отдавать другим игрокам свое сырье, а взамен получать другое. Делаться это будет в рамках свопов. Тогда на цены внутри США такие манипуляции сказываться не будут». – полагает американист.

    «И если таким образом Америка практически выключается из международного рынка, то стоимость нефти может снизиться. Другое дело, что цены на черное золото управляются не из Вашингтона и все меньшую роль играет нефтедоллар. Многое торгуется в рупиях и рублях», – акцентирует собеседник.

    «Задача Трампа в том, чтобы убрать все причины, по которым существует конфликт в Европе, способный затронуть Соединенные Штаты. То есть «гениальный план Трампа» и этот двойной ультиматум на деле имеют отношение только к изоляции противостояния на Украине, чтобы оно не разрослось в третью мировую войну. Сам конфликт это не закончит. Цели специальной военной операции могут достичь только Вооруженные силы Российской Федерации», – заключил Дробницкий.

    Издание The Hill считает, что Дональд Трамп, кандидат в президенты США от республиканцев, может завершить конфликт на Украине посредством ультиматума, передает RT. В случае победы на выборах Трамп может поставить перед Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным жесткие условия. Зеленскому он может угрожать прекращением американской помощи, а Путину – усилением поддержки киевского режима и разрушительной экономической войной.

    Автор материала отмечает, что несмотря на продолжающееся продвижение российских войск, обе стороны конфликта истощены. Автор также указывает на возможность проведения на Украине выборов нового президента и парламента, что, по его мнению, будет выгодно для страны.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев выразил мнение, что даже в случае избрания Дональда Трампа президентом США, тот не сможет остановить войну на Украине, а в офисе Владимира Зеленского считают, что возможная победа Трампа на выборах в США не будет катастрофой для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, окружение Дональда Трампа считает, что для урегулирования конфликта вокруг Украины он предложит Москве и Киеву новый вариант «Минских соглашений», но в усиленном варианте, с «кнутом». Разумеется, только в том случае, если выиграет выборы президента США. Но такой взгляд на СВО лишний раз напоминает, что как президент Трамп может быть весьма опасен.

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    4 ноября 2024, 14:41 • Новости дня
    На Украине предрекли появление городов-призраков
    На Украине предрекли появление городов-призраков
    @ Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Геополитический аналитик и ветеран вооруженных сил Виктор Коваленко прогнозирует, что украинцы столкнутся с холодной зимой из-за отсутствия электричества, что приведет к появлению городов-призраков и перемещению населения.

    Он в интервью журналу Newsweek подчеркнул, что предстоящая зима станет самой сложной для страны с февраля 2022 года. Коваленко отметил, что серьезный ущерб, нанесенный украинским электростанциям, не позволит им быть восстановленными в ближайшее время, передает Lenta.ru.

    «Следует ожидать, что жизнь в некоторых мегаполисах, таких как Запорожье и Харьков, может остановиться зимой», – отметил эксперт. Аналитик добавил, что это приведет к появлению городов-призраков, перемещению населения, а также голоду и смерти из-за низких температур. Он подчеркнул, что некоторые электростанции никогда не будут восстановлены, что усугубит кризисную ситуацию в стране.

    Напомним, в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорилось, что предстоящей зимой на Украине возможно длительное отключение электроэнергии до 20 часов в сутки, что может серьезно повлиять на городские районы. При этом на Украине принят закон, предусматривающий до семи лет тюрьмы за хранение дров без документов.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сделал прогноз, заявив, что Украине в ее нынешнем виде может остаться существовать не больше года.

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    4 ноября 2024, 12:40 • Видео
    Почему власть Украины надеется на Трампа

    Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм?

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    4 ноября 2024, 21:45 • Новости дня
    НАТО подтвердило строительство второго завода Rheinmetall на Украине

    Генсек НАТО анонсировал запуск второго завода Rheinmetall на Украине

    НАТО подтвердило строительство второго завода Rheinmetall на Украине
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Генсек НАТО Марк Рютте, выступая на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, подтвердил появление второго завода Rheinmetall на Украине, который вскоре начнет работу.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, находясь с визитом в Германии, подтвердил намерение немецкой компании Rheinmetall открыть второй завод на Украине, сообщает РИА «Новости». Он заявил, что вскоре второй завод будет завершен и начнет работу.

    «Rheinmetall только что открыл первый завод на Украине. Скоро будет завершен и второй», – отметил Рютте на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Ожидается, что второй завод станет важной частью инфраструктуры для производства вооружений на территории Украины.

    Ранее было сообщено, что первый завод Rheinmetall, открытый в текущем году, занимается выпуском и ремонтом бронетехники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия открыла первый из четырех оборонных заводов Rheinmetall на Украине для производства боевых машин Lynx, а глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Украина продолжит усиливать свою армию даже при мирном разрешении конфликта. Завод немецкого концерна Rheinmetall, расположенный на Украине, считается законной военной целью для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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    4 ноября 2024, 20:45 • Новости дня
    Ермак допустил соглашение Украины и России о прекращении ударов по энергообъектам

    Ермак допустил возможное соглашение Украины и России о прекращении ударов по энергообъектам

    Ермак допустил соглашение Украины и России о прекращении ударов по энергообъектам
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о готовности Киева рассмотреть соглашение с Россией о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, если посредником выступит Катар.

    Украина готова обсудить возможность заключения соглашения с Россией о прекращении ударов по энергетическим объектам при посредничестве Катара или другой страны, сообщает ТАСС. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев будет открыт для таких договоренностей.

    В эфире телеканала «Рада» Ермак подчеркнул, что Украина готова рассмотреть такие договоренности, если Катар или другая страна будут готовы имплементировать их отдельно с Украиной и Россией. Он добавил, что в этом случае можно будет использовать принцип, схожий с реализованным в «зерновой сделке».

    Ермак отметил, что в настоящее время переговоры между Киевом и Москвой не ведутся. Однако подчеркнул, что возможность соглашения будет изучена, если возникнет шанс на его реализацию через третьи страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский назвал возможный «первый шаг» к перемирию с Россией. В интервью изданию Financial Times он заявил, что взаимный отказ Киева и Москвы от ударов по энергетической инфраструктуре может поспособствовать деэскалации.

    Тем не менее российское руководство опровергло организацию переговоров по данной проблеме в Катаре. Так, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что никаких обсуждений не велось. Эту же информацию подтверждала и официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что заставило Зеленского изменить риторику.


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    5 ноября 2024, 02:42 • Новости дня
    Россия нанесла авиаудары по расположению ВСУ в Запорожской области

    Российские войска поразили технику и живую силу противниками в Запорожской области

    Россия нанесла авиаудары по расположению ВСУ в Запорожской области
    @ MOD Russia/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Россия нанесла массированные удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области, применяя авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП Владимир Рогов.

    «Русская армия проводит массированную атаку ФАБ-500 с УМПК по скоплению бронетехники и живой силы нацистов на ореховском направлении запорожского фронта», – приводит ТАСС слова Рогова.

    По его данным, основные удары наносятся в районе Орехова, а также в районах Новоданиловки и Малой Токмачки. Операция должна значительно ослабить возможности ВСУ в регионе, подчеркнул он.

    Напомним, 31 октября Рогов сообщил, что Главком ВСУ Александр Сырский срочно прибыл на Запорожский фронт, чтобы справиться с паникой среди украинских военных, вызванной значительными потерями и тактическими успехами российской армии.

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    5 ноября 2024, 08:18 • Новости дня
    Newsweek: В Брянской области убит наемник из США Кори Навроцки

    Newsweek: В ликвидированной ДРГ в Брянской области был американский наемник Навроцки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Брянской области при попытке прорыва разведывательно-диверсионной группы погиб американский наемник, ветеран морской пехоты США Кори Навроцки, который служил в рядах украинских вооруженных сил, пишет Newsweek.

    Американский наемник, ветеран морской пехоты Кори Навроцки, был убит при попытке прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянскую область, сообщает Newsweek.

    Ранее издание Northpennnow из Пенсильвании, родного штата погибшего, первым сообщило о его гибели. В материале отмечалось, что Навроцки, житель Лансдейла, служил добровольцем в составе вооруженных сил Украины и дважды удостаивался медали «Пурпурное сердце», передает РИА «Новости».

    Согласно информации из личного дела Навроцки, бывший сержант артиллерии имел за плечами 20-летний опыт службы в морской пехоте США. Его служебный путь включал участие в миссиях в Кувейте, Ираке, Афганистане и Калифорнии. В 2021 году он вышел в отставку, а в сентябре 2023 года получил военный билет в Киеве, прибыв на Украину.

    Мать Кори, Сэнди Розенски Навроцки, на своей странице в соцсетях выразила глубокую скорбь по поводу гибели сына. Она подтвердила, что он погиб на Украине. «С разбитым сердцем я узнала, что мой сын Кори погиб во время боевых действий на Украине», – сказала она в своем сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росгвардия раскрыла подробности разгрома украинской диверсионной группы в Брянской области, а также сообщила, что эта группа состояла из кадровых военных НАТО, о чем заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

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    5 ноября 2024, 12:29 • Новости дня
    ВС России поразили цеха производства ракетного вооружения и объекты энергетики ВСУ
    ВС России поразили цеха производства ракетного вооружения и объекты энергетики ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки ударили по инфраструктуре военных аэродромов, цехам ракетного производства и энергетическим объектам Украины, сообщило Минобороны.

    Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по военным аэродромам, цехам производства ракетного вооружения и объектам энергетики, которые обеспечивают украинскую армию, пояснило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также под удар попали скопления личного состава и техники противника в 143 районах.

    Средства противовоздушной обороны России сбили французскую управляемую авиационную бомбу Hammer и 17 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    С начала специальной военной операции российскими силами уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 35 тыс. 275 беспилотников, 585 ЗРК, 19 тыс. 52 танка и других бронемашин. Также уничтожены 1484 машины РСЗО, 17 тыс. 355 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Ране Минобороны сообщало, что российские Вооруженные силы поразили железнодорожный эшелон с бронетехникой ВСУ на станции погрузки. Глава комиссии по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщал, что Россия нанесла массированные удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области, применяя авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

    До этого Рогов заявлял, что главком ВСУ Александр Сырский срочно прибыл на Запорожский фронт, чтобы справиться с паникой среди украинских военных.

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    4 ноября 2024, 23:09 • Новости дня
    США сообщили о 10 тыс. военных КНДР в Курской области

    Администрация США заявила о возможном участии 10 тыс. военных КНДР в боевых действиях

    США сообщили о 10 тыс. военных КНДР в Курской области
    @ Kim Jae-Hwan/ Keystone/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Американская администрация заявила о возможном участии 10 тыс. военнослужащих КНДР в боевых действиях в Курской области, что может сделать их законными военными целями для ВСУ.

    Как отметил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, северокорейские силы могут вступить в боевые действия против украинских войск в ближайшие дни, однако достоверность этой информации еще предстоит проверить, передает ТАСС.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о присутствии северокорейских военных в России, напомнив о словах главы государства Владимира Путина, который указал на право Москвы и Пхеньяна на совместную оборону. При этом, по информации The New York Times, США обратились к Китаю для остановки отправки войск КНДР в зону спецоперации.

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    5 ноября 2024, 11:21 • Новости дня
    Зеленский заявил о росте активности российских войск на южном направлении
    Зеленский заявил о росте активности российских войск на южном направлении
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Президент Украины Зеленский сообщил об активности российских войск на юге после докладов военного командования.

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) фиксируют активность российских войск на юге страны, передает РБК. Он сделал это заявление после получения докладов от командующих ВСУ Александра Сырского, начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича и министра обороны Рустема Умерова.

    Зеленский подчеркнул, что внимание украинских войск сосредоточено на Донецких направлениях, однако подчеркивается также значительная активность российских войск на юге. Он отметил, что силы обороны Украины должны предпринять необходимые меры для адекватного реагирования на эти вызовы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия нанесла массированные удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области, используя авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

    Российские силы освободили Кураховку в ДНР и подошли вплотную к пригородам Курахово, что открывает путь к Запорожью и Приднепровью.

    Между тем британский военный аналитик Александр Меркурис. считает, что украинские войска могут взорвать мосты через Днепр, чтобы предотвратить продвижение российских войск в Днепропетровск и западную часть Запорожья.

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    5 ноября 2024, 08:08 • Новости дня
    Новые взрывы прогремели в Киеве

    В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Мария Иванова

    В Киеве прогремели взрывы, мэр города Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в районе Оболони.

    В Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Киев-24». По информации Telegram-канала СМИ, в городе были слышны взрывы, что вызвало беспокойство среди населения.

    Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о работе системы противовоздушной обороны в районе Оболони на севере украинской столицы.

    Ситуация в Киеве остается напряженной.

    В прошедшие выходные очередной взрыв произошел в Киеве, а также Кировоградской области Украины, позднее местные СМИ сообщали о взрывах, раздавшихся в Харькове.

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    5 ноября 2024, 09:43 • Новости дня
    Российские войска зашли в село Трудовое к югу от Курахово в ДНР
    Российские войска зашли в село Трудовое к югу от Курахово в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска вошли в село Трудовое, расположенное южнее города Курахово в ДНР, и завершили зачистку территории от нацистов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Наши войска вошли в село Трудовое, что южнее Курахово. Сейчас в селе практически закончена зачистка от нацистов», – цитирует Рогова РИА «Новости».

    Он отметил, что Российская армия продолжает развивать успех, приближаясь к южным пригородам Курахово. Этот город, который расположен в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска), имеет важное оперативное значение, так как является крупнейшим населенным пунктом в юго-западной части Донбасса, который остается под контролем ВСУ с момента освобождения Угледара.

    Контроль над Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад, в направлении населенных пунктов Богатырь и Великая Новоселка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы освободили Кураховку в ДНР и подошли к ближайшим пригородам Курахово, создавая угрозу оперативного окружения для местной группировки ВСУ.

    Ранее во вторник Рогов сообщал, что Россия нанесла массированные удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области, используя авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

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    5 ноября 2024, 09:47 • Новости дня
    Иностранных наемников заметили в рядах сотрудников ТЦК на Украине

    Иностранные наемники замечены среди сотрудников центров комплектования на Украине

    Tекст: Мария Иванова

    На Украине в территориальных центрах комплектования появились иностранные наемники, лица которых скрыты, а шевроны связаны с иностранными государствами.

    Иностранные наемники были замечены среди сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), что стало известно благодаря подпольной организации «Дозор», сообщает ТАСС.

    Представители организации заявили, что благодаря новым членам им удается узнавать все больше подробностей о деятельности ТЦК. Они подчеркнули, что «состав ТЦК усиливается иностранными наемниками», которые работают в тылу, и им «не свойственно жалеть местных жителей».

    Это заявление сопровождается видео, на котором видно, как сотрудники ТЦК насильно усаживают мужчину в машину.

    Среди сотрудников замечен военный с шевроном, на котором изображен флаг Азербайджана. Однако наемникам может быть отдан приказ о снятии всех шевронов, которые могут указывать на их принадлежность к иностранным государствам.

    Организация «Дозор» ранее информировала, что украинские граждане, подвергшиеся мобилизации, начали активно передавать информацию подпольной структуре. Это позволяет «Дозору» собирать данные о происходящем в ТЦК и, возможно, выявлять другие нарушения и злоупотребления.

    Ранее активисты подполья «Дозор» передали России данные о перемещении иностранных наемников и вооружения по Украине. До этого они сожгли автомобиль, на котором вместо госномера была прикреплена табличка с оскорблением в адрес российского президента Владимира Путина.

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    5 ноября 2024, 05:20 • Новости дня
    Танки Т-80БВМ сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении

    Минобороны: Экипажи танков Т-80БВМ Восточной группировки предотвратили атаку ВСУ на юге Донбасса

    Tекст: Максим Попов

    Российские танкисты предотвратили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении, сорвав планы противника благодаря точному огневому поражению, сообщило Минобороны.

    Как сообщили военные, экипажи танков Т-80БВМ из Приморья обнаружили скопление сил противника на Южно-Донецком направлении. После уточнения координат было решено нанести удар, передает ТАСС.

    В результате прицельного огня танков Т-80БВМ с открытых огневых позиций атака противника была сорвана. Украинские силы понесли потери как в живой силе, так и в технике. По завершении операции российские танкисты оперативно покинули позиции, чтобы избежать ответного огня вражеской артиллерии.

    До этого Минобороны сообщило, что тульские десантники с помощью минного шлагбаума перекрыли один из маршрутов прорыва ВСУ в Курскую область. Ранее стало известно, что Россия нанесла мощные авиаудары по расположению ВСУ в Запорожской области.

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    5 ноября 2024, 08:24 • Новости дня
    СМИ: Маск лично помог России предотвратить атаки ВСУ на Крым

    Neue Zurcher Zeitung: Маск лично помог России предотвратить атаки ВСУ на Крым

    СМИ: Маск лично помог России предотвратить атаки ВСУ на Крым
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Мария Иванова

    Американский предприниматель Илон Маск лично принял решение не активировать спутниковую связь Starlink над Крымом в 2022 году, что, по данным швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung, помогло предотвратить атаку украинских сил.

    Маск в 2022 году принял личное решение не активировать спутниковую связь Starlink над Крымом, что способствовало предотвращению по меньшей мере одной атаки вооруженных сил Украины на полуостров, передает РИА «Новости» со ссылкой на Neue Zurcher Zeitung.

    Издание подчеркивает, что Маск определяет, где и когда будет активирована спутниковая связь, особенно в отношении Украины. В начале конфликта он отправил тысячи терминалов Starlink украинской армии, поддерживая президента Владимира Зеленского, но через полгода отказался активировать систему над Крымом. Осенью 2022 года Маск лично решил не включать интернет над Крымом для украинской армии, тем самым предотвратив украинскую операцию.

    Газета акцентирует внимание на том, что сейчас, спустя два года после начала конфликта, Маск открыто противостоит новой американской помощи Киеву. В сентябре 2023 года телеканал CNN сообщал, что Маск ограничил работу Starlink вблизи Крыма, что сорвало атаку Украины, но сам Маск позже заявил, что система не была активирована, а его просили это сделать. Маск объяснил свой отказ активировать Starlink антироссийскими санкциями США, которые препятствуют такому действию. Он подчеркнул, что Starlink может использоваться военными для связи, но если ее применяют для явных военных действий, это превращает систему из коммерческой в военную. В таком случае другие страны могут иметь право сбивать спутники.

    Бизнесмен ранее заявлял, что SpaceX не обещала покрытия над Крымом, и хотел бы помогать людям, а не способствовать конфликту, который может привести к третьей мировой войне.

    Напомним, депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал отказ Илона Маска помогать ВСУ в ударах по Крыму проявлением здравомыслия.

    Сам Маск сообщал об активном использовании системы Starlink украинскими военными на передовой из-за разрушения других средств связи.

    Между тем российские войска улучшили свою координацию и маневренность благодаря захваченным на Украине терминалам Starlink.

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    4 ноября 2024, 16:28 • Новости дня
    На Украине избили и насильно мобилизовали протоиерея УПЦ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Протоиерей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Олег Мельников был насильно мобилизован и избит в военкомате после задержания на блокпосту, что привело к его медицинским осложнениям.

    Как сообщает Союз православных журналистов, Мельников стал жертвой насильственной мобилизации. 54-летнего священника остановили на блокпосту и доставили в военкомат, где его удерживали более суток без пищи и связи с семьей, передает ТАСС.

    Отмечается, что один из работников территориального центра комплектации избил Мельникова, что вызвало у него повышение артериального давления. Полицейские, прибывшие на место происшествия, приняли заявление от пострадавшего, однако его не освободили.

    В результате происшествия протоиерей УПЦ не смог провести воскресную литургию, что вызвало дополнительное беспокойство среди прихожан и представителей церкви.

    Ранее украинский политолог Сергей Гайдай назвал насильно мобилизованных украинцев небоеспособным балластом, утверждая, что только один из 25 может быть готов к бою.

    В сентябре в Закарпатской области сотрудники ТЦК похитили двух священников Украинской православной церкви (УПЦ), после митинга под Хустским ТЦК и под давлением верующих их отпустили.

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