С морем связано много трагедий и не меньше историй чудесного спасения. Охотоморский дрейф Пичугиных – одновременно и трагедия, и чудо. Михаил Пичугин провел в море 67 дней. За это время лодка прошла свыше тысячи километров – пересекла всё Охотское море, считающееся у моряков одним из самых суровых.0 комментариев
Зеленский назвал ядерное оружия альтернативой вступлению Украины в НАТО
Украина должна либо обладать ядерным оружием, либо быть частью какого-либо альянса, чтобы обеспечить свою безопасность, заявил президент Украины Владимир Зеленский на саммите Евросоюза.
По его словам, на сегодняшний день единственным работающим альянсом является НАТО. Зеленский подчеркнул, что Украина является единственной страной, которая добровольно отказалась от ядерного арсенала. «Кто отдал ядерное оружие? Все? Нет, одна Украина. Кто сегодня воюет? Украина», – отметил он, передает ТАСС.
Президент Украины также рассказал, что обсуждал данную проблему с бывшим президентом США Дональдом Трампом во время встречи в сентябре. Зеленский выразил надежду, что этот вопрос получит дальнейшее развитие в международных отношениях Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что западные страны продолжают колебаться по ключевым пунктам мирного плана президента Украины Владимира Зеленского, включая вопрос приглашения Украины в НАТО, а также упоминал о важности обсуждения нанесения ударов по военным целям на российской территории.