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    Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.

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    Олег Хавич Олег Хавич Президента Польши превратили в «мальчика для битья»

    Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.

    10 комментариев
    Оксана Синявская Оксана Синявская Унижение в школе толкнуло людей на протесты в Европе

    Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. А чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.

    4 комментария
    2 ноября 2026, 21:20 • Новости дня

    В Московском регионе объявили желтый уровень опасности из-за тумана

    Tекст: Вера Басилая

    В Московском регионе с вечера понедельника начал действовать желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемого сильного тумана.

    Желтый уровень погодной опасности начал действовать с 21:00 в Московском регионе из-за ожидаемого тумана, передает ТАСС. «Предстоящей ночью и утром в столице и по области местами туман, видимость в Москве может упасть до 200-700 м, в Подмосковье – до 100-500 м», – сообщили в Гидрометцентре.

    Желтый уровень метеоопасности будет действовать до 09:00 вторника, 3 ноября. Столичные власти попросили автомобилистов быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Предстоящей ночью ожидается облачная погода без осадков, температура в Москве составит от минус 1 до плюс 1 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о наступлении метеорологической зимы в Москве во второй половине ноября.

    В пятницу начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев заявил о попадании нынешнего октября в пятерку самых теплых в истории города.

    В прошлом месяце в Москве и Московской области ввели желтый уровень погодной опасности в связи с сильными порывами ветра.

    31 октября 2026, 18:17 • Новости дня
    ФСБ получила от США данные о подготовке теракта в Москве

    ФСБ: США передали данные о подготовке теракта в Москве

    ФСБ получила от США данные о подготовке теракта в Москве
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Федеральная служба безопасности по партнерским каналам получила от США информацию о подготовке террористического акта в Москве.

    ФСБ получила по партнерским каналам от США информацию о подготовке теракта в Москве, проводится соответствующая работа, передает РИА «Новости».

    В ФСБ отметили, что в настоящий момент проводится соответствующая работа по проверке полученной информации.

    Ранее посольство США в России предупредило о «достоверной угрозе» с «массовыми жертвами» на территории московского музея-заповедника «Царицыно». Американское правительство координирует меры реагирования с профильными органами власти России, отметили дипломаты.

    Ранее ФСБ показала подготовленные агентами СБУ для атаки на Москву дроны.

    Сотрудники ФСБ задержали двух агентов СБУ при подготовке атаки на ключевой элемент системы противоракетной обороны Москвы.

    В прошлом месяце сотрудники спецслужб задержали жителя столицы за планирование теракта.


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    1 ноября 2026, 17:14 • Новости дня
    ФСБ задержала обещавшего нападение в «Царицыно» подростка
    ФСБ задержала обещавшего нападение в «Царицыно» подростка
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве сотрудники ФСБ задержали подростка, который опубликовал в TikTok ролик с угрозой совершить преступление в музее-заповеднике «Царицыно», сообщили в Центре общественных связей ведомства.

    Сотрудники российских силовых ведомств задержали несовершеннолетнего гражданина, планировавшего совершить преступление на территории столичного музея-заповедника «Царицыно», передает ТАСС.

    Проверка проводилась Федеральной службой безопасности совместно с сотрудниками МВД, СК и Росгвардии. Поводом послужила информация о подготовке террористического акта в Москве, переданная правоохранительными органами США.

    В ходе мероприятий правоохранители выявили подростка, который опубликовал в сервисе TikTok свои фотографии в балаклаве, тактической одежде, кепке и наушниках, держа в руках предмет, похожий на автоматическое оружие. Эти кадры сопровождались снимками из парка «Царицыно» и надписью «I found a place», что в переводе с английского языка означает «Я нашел место».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье ФСБ совместно с другими ведомствами проверила сведения о подготовке теракта в столичном музее-заповеднике «Царицыно».

    В субботу территорию музея-заповедника «Царицыно» закрыли для посетителей.

    ФСБ получила от США информацию о подготовке теракта в Москве.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    1 ноября 2026, 21:27 • Новости дня
    Сотрудники ФСБ обнаружили поисковые запросы о терактах у подростка в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    У подростка, задержанного в Москве после получения от США информации о подготовке теракта в Царицыно, обнаружили балаклаву и предмет, похожий на оружие, также он искал данные о массовых убийствах, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

    У несовершеннолетнего россиянина, задержанного после получения от США информации о подготовке теракта в московском районе Царицыно, обнаружили поисковые запросы о массовых убийствах и других насильственных акциях, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

    В средствах связи подростка правоохранительные органы нашли аккаунт в TikTok, с которого он публиковал угрозы. Кроме того, выяснилось, что задержанный был подписан на неонацистский канал.

    По месту жительства подозреваемого изъяли балаклаву и предмет, похожий на оружие. В ведомстве уточнили, что ранее молодой человек демонстрировал эти вещи на своих фотографиях в интернете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье ФСБ опубликовала видео задержания подростка, планировавшего теракт в Царицыно.

    В тот же день ведомство проверило информацию США о подготовке теракта в музее.

    В субботу ФСБ получила от США данные о подготовке теракта в Москве.

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    31 октября 2026, 00:13 • Новости дня
    Лавров: Зеленский должен ехать в Москву, если хочет встречи с Путиным

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимиру Зеленскому следует приехать в Москву, если он хочет провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным. При этом Москва готова гарантировать его безопасность.

    «Президент Путин говорил, если он хочет встретиться, пусть приезжает в Москву. Мы гарантируем его сохранность и безопасность, которые, как я понимаю, в Киеве гарантировать нельзя», – заявил Лавров по итогам совещания глав МИД стран G20 в Атланте, передает РИА «Новости».

    Министр отметил, что позиция Москвы при подготовке трехсторонней встречи в Абу-Даби остается понятной, однако ежедневные рассуждения Зеленского о получении дальнобойного оружия для ударов по России не помогают продвижению к диалогу.

    Глава МИД указал и на испорченную репутацию Франции и Германии как гарантов прошлых договоренностей. Он подчеркнул, что за последние 12 лет у европейцев было достаточно шансов.

    «Они делом доказали, что их репутация не может не учитываться, когда они в очередной раз захотят какими-то гарантами поработать», – сказал Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о возможном включении представителей европейских стран в трехсторонние переговоры.

    Помощник президента Ушаков назвал планируемые переговоры между Россией, США и Украиной имеющими решающее значение.

    В среду официальный представитель МИД Захарова обвинила Зеленского в попытке сорвать усилия Москвы и Вашингтона по возобновлению консультаций об урегулировании конфликта.

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    31 октября 2026, 19:16 • Новости дня
    Музей-заповедник «Царицыно» в Москве временно закрыли

    Правоохранительные органы временно закрыли музей-заповедник «Царицыно»

    Tекст: Вера Басилая

    Территория музея-заповедника «Царицыно» временно закрыта для посетителей, доступ в парк перекрыт, сообщили в правоохранительных органах.

    Доступ на территорию «Царицыно» в настоящее время полностью закрыт. О причинах таких мер не сообщается, передает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

    Федеральная служба безопасности по партнерским каналам получила от США информацию о подготовке террористического акта в Москве. Посольство США в России предупредило о «достоверной угрозе» с «массовыми жертвами» на территории московского музея-заповедника «Царицыно».

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    1 ноября 2026, 17:03 • Новости дня
    ФСБ проверила информацию США о подготовке теракта в музее Царицыно

    ФСБ: Силовики проверили данные США о подготовке теракта в Царицыно

    Tекст: Ольга Иванова

    Федеральная служба безопасности совместно с другими силовыми ведомствами провела проверку сведений о подготовке теракта в столичном музее-заповеднике «Царицыно», полученных от американской стороны.

    Российские силовые ведомства проверили информацию правоохранительных органов США о подготовке террористического акта на территории столичного музея-заповедника «Царицыно», передает РИА «Новости».

    «Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Росгвардией, МВД и СК России проведена проверка полученной из правоохранительных органов США информации о подготовке террористического акта в городе Москве на территории музея-заповедника «Царицыно», – сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Ранее спецслужба сообщала о получении от американской стороны данных о готовящемся в российской столице нападении и проведении соответствующей работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Федеральная служба безопасности получила от США информацию о подготовке террористического акта в Москве.

    В июле российские силовики предотвратили подрыв машины в столице по заданию украинских спецслужб.

    В прошлом году в Подмосковье сотрудники МВД и ФСБ сорвали подготовку к террористическому акту.

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    1 ноября 2026, 14:08 • Новости дня
    Мужчина с ножом напал на инспектора ГАИ на месте ДТП в Москве

    Мужчина напал с ножом на приехавшего на место ДТП сотрудника ГАИ в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неизвестный напал с ножом на инспектора ГАИ, прибывшего на место дорожно-транспортного происшествия в Москве.

    Мужчина ударил инспектора ножом в лицо и тело, когда тот оформлял ДТП с участием легкового автомобиля и электровелосипеда на Фруктовой улице, передает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Москвы.

    В пресс-службе столичного ГСУ СК уточнили, что инспектор применил табельное оружие, чтобы обезвредить нападавшего.

    Подозреваемый доставлен в больницу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее следователи предъявили обвинение в вымогательстве 16-летней девушке, участвовавшей в инсценировке ДТП и нападении на сотрудника ДПС в центре Москвы.

    Также полиция задержала уроженца Средней Азии после нападения на сотрудника ДПС у торгового центра в подмосковном Щелково.

    Кроме того, Минздрав Кабардино-Балкарии сообщил о стабилизации состояния пострадавшего при нападении в Нальчике сотрудника ДПС.

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    30 октября 2026, 23:23 • Новости дня
    Путин объяснил свою работоспособность восточным афоризмом

    Путин объяснил свою работоспособность во время саммита Россия – Африка

    Путин объяснил свою работоспособность восточным афоризмом
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на встрече с председателем совета министров Того Фором Гнассингбе, объясняя свою энергичность при загруженном рабочем графике, процитировал восточную мудрость о легкости общения с друзьями.

    Российский лидер в пятницу встретился в Кремле с председателем совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе, сообщает сайт президента России.

    Во время беседы Гнассингбе обратил внимание на то, что глава российского государства провел множество встреч, но выглядит менее уставшим, чем африканская делегация.

    «Господин премьер-министр, у нас говорят, что время, проведенное с друзьями, в число лет жизни человека не входит. Поэтому мы просто получаем удовольствие от общения с нашими друзьями из Африки», – ответил Путин.

    Всего за последние четыре дня у президента состоялось 19 отдельных двусторонних встреч на полях саммита Форума стран – экспортеров газа и саммита Россия – Африка.

    После переговоров с главой совета министров Того он также провел встречу с лидером Эритреи Исайясом Афеворки, которая стала 20-й по счету и завершила четырехдневный марафон двусторонних контактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о множестве контактов главы государства «на ногах» в дополнение к двусторонним встречам.

    Президент Эритреи восхитился энергичностью Путина.

    Кроме того, Путин ответил на удивление премьера Того его работоспособностью.

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    2 ноября 2026, 19:10 • Новости дня
    Участники «Московского долголетия» обыграли молодых блогеров в Counter-Strike 2
    Участники «Московского долголетия» обыграли молодых блогеров в Counter-Strike 2
    @ Thomas Fuller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Команда проекта «Московское долголетие», состоящая из москвичей старшего поколения, одержала победу над сборной молодых блогеров со счетом 13:10 на турнире по Counter-Strike 2.

    Матч прошел в рамках второй Московской международной недели видеоигр, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Агентства креативных индустрий Москвы. Старшее поколение представляли пять жителей столицы в возрасте от 55 до 64 лет.

    Им противостояла сборная зумеров, в которую вошли блогеры Любовь Генриховна, Павел Сарокин и Максим Лутчак. По ходу игры на помощь молодежной команде пришел популярный стример Recrent, который заменил Сарокина, однако это не помогло им одержать победу.

    «Таким соперникам и проиграть не обидно. В какой-то момент мы напряглись, сказали друг другу, что надо собраться и обыграть их, но у нас так и не получилось», – признался Лутчак.

    Участник команды победителей Юрий Кононов отметил, что ключевым преимуществом старшего поколения стали жизненный опыт и неделя совместной подготовки. По словам другой участницы сборной Ирины Макаровой, появление профессионального стримера в команде противника только раззадорило игроков «Московского долголетия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Международный олимпийский комитет свернул работу комиссии по киберспорту из-за внутреннего сопротивления признанию видеоигр полноценной спортивной дисциплиной.

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    30 октября 2026, 22:40 • Новости дня
    Президент Эритреи восхитился энергичностью Путина

    Президент Эритреи на встрече в Москве назвал Путина сильным человеком

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Эритреи Исайяс Афеворки во время встречи с президентом России Владимиром Путиным отметил энергичность российского лидера и его активное участие в двусторонних мероприятиях.

    «Для меня честь вновь увидеться с вами, господин президент. И я вижу, что вы полны сил, принимаете участие в этих встречах. Для меня интересно наблюдать за таким сильным человеком», – передает слова Афеворки РИА «Новости».

    Лидер африканского государства добавил, что с большим интересом наблюдает за сохранением статуса России как сильной страны. Кроме того, он высоко оценил вклад Москвы в развитие двусторонних отношений с государствами Африканского континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о множестве контактов Путина «на ногах» на полях саммита Россия – Африка. Путин ответил на удивление премьера Того его работоспособностью.

    Ранее президент России раскрыл свои способы сохранения работоспособности при интенсивных нагрузках.

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    31 октября 2026, 13:24 • Новости дня
    Интенсивность дождей в Москве выросла втрое

    Власти Москвы зафиксировали троекратный рост интенсивности ливней

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева сообщила, что за последние годы интенсивность выпадения осадков в Москве увеличилась в три раза.

    Столичные власти отмечают, что норма осадков, которая раньше выпадала за час, теперь может обрушиться на город за 20 минут. Об этом Урожаева рассказала в интервью ТАСС.

    «Раньше у нас нормой считались осадки 30 мм в час. Сейчас мы видим ливни, когда те же 30 мм выпадают за 20 минут. То есть интенсивность увеличилась в три раза», – сказала Урожаева.

    Руководитель департамента отметила, что подобные ливни приводят к подтоплению подвалов и затоплению дорог, поскольку вся городская ливневая канализация проектировалась под другие метеоусловия. По словам чиновницы, сейчас специалисты проводят перерасчеты и готовят проекты новых сложных инженерных сооружений для эффективной борьбы с осадками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о наступлении метеорологической зимы в Москве во второй половине ноября.

    В пятницу начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев констатировал попадание нынешнего октября в пятерку самых теплых в истории города.

     Ранее в Москве и Московской области ввели желтый уровень погодной опасности в связи с порывами ветра.

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    1 ноября 2026, 06:38 • Новости дня
    Почти 30% москвичей столкнулись с мошенниками под видом курьеров

    Около трети москвичей столкнулись с аферистами под видом курьеров

    Tекст: Катерина Туманова

    Самым распространенным способом обмана жителей столицы стали звонки от псевдосотрудников служб доставки, с которыми столкнулись 28% опрошенных сервисом «Выберу.ру».

    «Самой популярной схемой обмана москвичей оказались звонки от псевдокурьеров и «служб доставки», с которыми столкнулись 28% анкетируемых», – передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Выберу.ру», в котором приняли участие около 2 тыс. человек в возрасте от 18 до 65 лет.

    Злоумышленники просили подтвердить получение заказа, перенести время вручения посылки или уточнить адрес. В ряде случаев участникам опроса предлагали перейти по ссылке для возврата денег за отмененную покупку, после чего мошенники получали доступ к платежной информации.

    Второе место по популярности заняли звонки и сообщения от имени банков, полиции и государственных ведомств, с которыми столкнулись 24% респондентов. Еще 21% опрошенных получали подозрительные ссылки на поддельные сайты госструктур и платежных сервисов.

    Аналитики также выяснили, что быстрее всего распознавать мошенников удавалось молодым людям от 18 до 25 лет. В среднем на выявление злоумышленников у них уходило полторы минуты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Москвы предупредило пользователей сервисов для знакомств о фишинговых ссылках и других уловках кибермошенников.

    В сентябре начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин сообщил о 240 пострадавших от дистанционных мошенников подростках.

    Курьеров мошенников отдали под суд за хищение 120 млн рублей у жителя Тулы.

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    1 ноября 2026, 20:49 • Новости дня
    «Почта России» выставила на торги историческое здание Главпочтамта в Москве

    Здание московского Главпочтамта выставили на аукцион за 7,7 млрд рублей

    Tекст: Ольга Иванова

    Начальная стоимость исторического комплекса столичного Главпочтамта на Мясницкой улице, который «Почта России» выставила на аукцион, составила 7,7 млрд рублей.

    Информация о продаже объектов недвижимого имущества опубликована на сайте «ГИС Торги», передает ТАСС.

    В состав лота вошли 46 помещений общей площадью более 20,1 тыс. кв. м в главном здании почтамта, а также 19 строений на площади 5,9 тыс. кв. м на Мясницкой улице и Чистопрудном бульваре.

    Комплекс Главпочтамта входит в список объектов культурного наследия регионального значения. Охранный статус зданий может наложить определенные ограничения на их использование или возможную перестройку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале эксперты отметили опережение рублевых вкладов и недвижимости по уровню прибыли инвестициями в золото.

    В начале года Федеральная служба судебных приставов сообщила о передаче Минобороны на нужды спецоперации почти 1 млн единиц имущества должников.

    В прошлом году 35% победителей лотерей в России назвали покупку или ремонт недвижимости главной статьей расходов призовых денег.

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    31 октября 2026, 06:38 • Новости дня
    Гидрометцентр спрогнозировал появление первого снежного покрова в Москве

    Гидрометцентр: В Москве 4 ноября сформируется снежный покров

    Гидрометцентр спрогнозировал появление первого снежного покрова в Москве
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В Москве 4 ноября ожидается установление временного снежного покрова высотой до 1 см, большая часть которого впоследствии растает, сообщила ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина.

    «В этом году, по предварительным расчетам, ждем установления временного снежного покрова уже 4 ноября», – заявила Паршина ТАСС.

    По словам синоптика, 3 ноября в столице пройдет небольшой дождь, а в ночь на 4 ноября он сменится дождем с мокрым снегом. Незначительные осадки сохранятся до 8 ноября.

    Паршина добавила, что снежный покров будет носить временный характер: следы снега можно будет наблюдать на земле, но в основном он растает. Более существенные снегопады ожидаются в третьей декаде ноября.

    «При похолоданиях температура ночью может понижаться до -12 градусов, днем температура может быть отрицательной, от -2 до -7», – уточнила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Гидрометцентре сообщили, что нынешний октябрь вошел в пятерку самых теплых в истории Москвы. Москвичей также предупредили о легком понижении температуры на выходных до +9 градусов.

    Кроме того, синоптик Паршина рассказала о больших перепадах между ночной и дневной температурами в столице.

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    31 октября 2026, 17:21 • Новости дня
    Движение на МКАД приостановили после столкновения двух машин

    Движение на 27-м км МКАД приостановили после столкновения двух машин

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Движение на внешней стороне 27-го км Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) восстановлено после дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей, сообщил столичный департамент транспорта.

    На внешней стороне 27-го км МКАД (перед съездом № 28) столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, сообщил Дептранс Москвы.

    В ведомстве добавили, что из-за аварии движение было затруднено на участке протяженностью 2,3 км. Водителей просили выбирать альтернативные маршруты.

    Позднее столичный департамент транспорта сообщил о полном восстановлении движения на этом участке трассы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Главном управлении МВД по Москве сообщили о ДТП с четырьмя автомобилями и пострадавшим ребенком на 37-м километре МКАД.

    Ранее в оперативных службах сообщили о четырех пострадавших, включая двух детей, в массовом ДТП на Ленинградском проспекте.

    До этого Дептранс Москвы сообщил об образовании семикилометровой пробки из-за аварии с участием грузовиков на внутренней стороне МКАД.

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    Европу ждет почти копия газового кризиса пятилетней давности с теми же историческими пиками цен и аналогичными последствиями для промышленности и экономики. Стоимость газа в ЕС уже выросла до неподъемных 1,2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Однако это еще может оказаться сказкой. Потому что зимой возможны все 2,5 тыс. долларов. Такой прогноз сделал глава Газпрома Алексей Миллер. Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

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    Альянс Турции с Ливией ведет Средиземноморье к войне за газ

    Турция добилась успеха в продвижении своего видения географии Средиземного моря: соглашение между ней и разными частями Ливии о переделе региона и его газоносного шельфа окончательно утверждено. Однако на этот шельф претендуют слишком многие, чтобы Анкаре это сошло с рук. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Выплаты работающим пенсионерам в 2026 году: как оформить доплату к пенсии и что положено после увольнения

      Пенсионеры, которые продолжают трудиться, получают пенсию на особых условиях: часть надбавок сохраняется, часть оформляется по заявлению, а некоторые доплаты становятся доступны только после ухода с работы. Какие выплаты положены работающим пенсионерам, как увеличить пенсию, не увольняясь, и что меняется при увольнении или сокращении?

    • Церковные праздники в ноябре 2026 года: православный календарь, главные даты и Рождественский пост

      В ноябре 2026 года православные верующие отметят празднование Казанской иконы Божией Матери 4 ноября, Димитриевскую родительскую субботу 7 ноября, день памяти великомученика Димитрия Солунского 8 ноября и Собор Архистратига Михаила 21 ноября. В конце месяца, 28 ноября, начнется Рождественский пост, который продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. При этом двунадесятых праздников в ноябре нет: следующий такой праздник, Введение во храм Пресвятой Богородицы, приходится на 4 декабря. Рассказываем, какие церковные праздники будут в ноябре 2026 года, когда родительская суббота и какие дни будут постными.

    • Когда придет пенсия в ноябре 2026 года: график выплат, переносы и дата 3 ноября

      В ноябре 2026 года часть пенсионеров получит выплаты раньше привычного срока. Пенсию, которая обычно поступает на банковский счет 4 ноября, перечислят 3 ноября из-за Дня народного единства. С 5 ноября выплаты через банки продолжатся по обычным региональным графикам, а доставка через почту будет проходить с 3 по 25 ноября. Разбираемся, когда придет пенсия в ноябре 2026 года, кому деньги перечислят досрочно и где узнать точную дату выплаты.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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