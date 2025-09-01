Мигранты избили сотрудника ДПС около ТЦ в Подмосковье

В Подмосковье задержан уроженец Средней Азии после нападения на полицейского

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», инцидент произошел у торгового центра «Глобус» в подмосковном Щелкове. По данным пресс-службы областного главка МВД, инспектор ГИБДД, находившийся вне службы, заметил конфликт между группой мужчин и охранником. Полицейский представился, предъявил удостоверение и потребовал прекратить противоправные действия.

Отмечается, что мужчины отказались выполнить требование, ответили в грубой форме, после чего избили инспектора. Очевидцы сняли произошедшее на видео, на кадрах видно, как нападавшие наносят удары руками и ногами, после чего полицейский применяет травматическое оружие, а злоумышленники скрываются.

Пострадавшему сотруднику была оказана медицинская помощь. Один из нападавших, уроженец одной из стран Средней Азии 1997 года рождения, был оперативно задержан и доставлен в отдел полиции. Личности остальных участников устанавливаются, их разыскивают. Собранные материалы по факту нападения направят в следственные органы для принятия решения.

