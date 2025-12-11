Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.3 комментария
В Петербурге четыре авто провалились под асфальт из-за прорыва трубы
В Кировском районе Петербурга на улице Маршала Казакова, дом 12/2, произошел обвал асфальта из-за прорыва трубы с горячей водой.
На месте происшествия работают сотрудники «Теплосети», выясняются причины аварии и оценивается масштаб повреждений, передает ТАСС.
В результате под асфальт провалились четыре легковых автомобиля. Как уточнили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», организация берет на себя страховую ответственность, и автовладельцы смогут рассчитывать на компенсации в случае подтверждения ущерба.
Авария также привела к ранениям: два человека получили ожоги разной степени тяжести. Одному из пострадавших врачи оказали помощь на месте, второго госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе для дальнейшего лечения.
По словам представителей «Теплосети», на устранение повреждения трубы потребуется 24 часа. Следственный комитет Петербурга проводит проверку по инциденту.
Ранее при прорыве трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» в Москве пострадали десять человек.