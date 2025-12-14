  • Новость часаРоссийские войска перекрыли трассу Славянск – Северск
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему Пушкин не стал декабристом

    Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США вынуждено играют в «Ключевую пятерку»

    Хозяин Белого дома решил, что лучше не бороться с неизбежным, а попытаться организовать переформатирование мира по своим правилам, в рамках «Ключевой пятерки».

    Антон Крылов Антон Крылов Как долго будет разлагаться Евросоюз

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе.

    14 декабря 2025, 10:20 • Общество

    Оценка декабристов в России будет зависеть от Украины

    Оценка декабристов в России будет зависеть от Украины
    @ Василий Перов, «Восстание декабристов»

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Ровно 200 лет назад началось восстание декабристов на Сенатской площади. В преддверии юбилея министр юстиции РФ Константин Чуйченко осудил попытку переворота и заявил, что «лучше бы декабристы не будили Герцена», однако отказался считать их иностранными агентами. Кто же они тогда?

    Декабристы и их восстание с трудом укладываются в историческую память россиян и до сих пор не обрели в ней четкого места. Прогремевший несколько лет назад фильм «Союз спасения» вместо определенности оставил ощущение «хотели, как лучше, а получилось, как всегда», благо оно ни в чем не противоречит истине.

    Но кто в этой истории декабристы. Герои-народовольцы? Опасные смутьяны? Великие романтики? Государственные преступники? Провидцы? Иностранные агенты?

    Последняя версия обретает популярность в XXI веке, тесня декабристов светского детства – однозначных героев, которые боролись за «безцаря». Большевистская партия на заре своей деятельности сама получала щедрую поддержку из-за рубежа, поэтому не считала иностранное влияние историческим грехом.

    Современное восприятие подобной поддержки принципиально иное, а иностранное влияние на костяк декабристов было велико. Вплоть до того, что большинство из них успели побывать членами масонских лож, а лидер Южного общества Павел Пестель вел переговоры с поляками об одновременном восстании, суля взамен независимость Польши.

    В своей картине прекрасной России будущего южная ветвь декабристов ориентировалась на революционную Францию, а Северное общество – на США. Идеолог «северян» и один из пятерки казненных – поэт из школьной программы Кондратий Рылеев – возглавлял канцелярию Российской американской компании (РАК), превратив ее в гнездо заговорщиков. Какие, как говорится, еще вам нужны доказательства?

    Однако ничто не грешит против истины так, как правда, вырванная из контекста в угоду историческим аналогиям – и история Рылеева тому доказательство. Он горячо отстаивал идею масштабной колонизации западного побережья Америки, начатого в Аляске и Калифорнии. То есть мятежный поэт, хотя и ориентировался на США как источник вдохновения, политически был их противником.

    Зато императорская власть отвергала эту идею как раз из-за нежелания портить отношения с Вашингтоном – в ту пору прекрасные за счет альянса против британцев и дружбы по переписке между президентом Томасом Джефферсоном и императором Александром I. В свою очередь, Николай I оказался холоден к РАК из-за ведущей роли Рылеева в восстании: проект России в Америке не получил должной поддержки, зачах и в конце концов завершился продажей Аляски.

    История Рылеева весьма показательна для декабристов, которые были поколением не космополитичных либералов, а русских патриотов, причем первым за долгие годы.

    На заграницу привычно ориентировались их отцы, деды и прадеды – дворяне времен Петра I с его «окном в Европу», «бироновщины» и немки Екатерины II, которая в сфере искусства, науки и образования покровительствовала почти исключительно европейцам.

    Михаил Бестужев-Рюмин – один из руководителей «южан», имевший звание поручика – говорил по-русски много хуже, чем по-французски, что стало проблемой при его допросах. И это было типично для дворянских детей эпохи Александра I с их домашним образованием от европейских учителей и этикетом высшего света. А в уставных документах декабристов, помимо прочего, была прописана борьба с «засилием иностранцев».

    Пестель в своей «Русской правде» – проекте конституции – предлагал лишить всех, кто не принял русского подданство, права состоять на госслужбе и владеть в России недвижимостью, что было по тем временам крайне революционно, как и его предложение отдать освобожденным от крепостной зависимости крестьянам половину государственной земли (после земельной реформы Александра II они получат гораздо меньше).

    Россию Пестель видел унитарной национальной диктатурой, при которой все меньшинства должны были быть русифицированы и принуждены к принятию православия, в случае нелояльности – переселены в Сибирь, а отказавшиеся креститься евреи – в Османскую империю. То есть его можно обвинять в фашизме, но никак не в либеральном пораженчестве и потворстве загранице.

    Декабристы стали теми, кем стали, благодаря войне 1812 года, ими же названной Отечественной. Под Бородино Пестель получил золотую шпагу за храбрость и тяжелейшее ранение, но все равно вернулся на фронт за новыми наградами и славой выдающегося разведчика. Князь Сергей Трубецкой – руководитель восстания и несостоявшийся диктатор – отличился храбростью во многих битвах, начиная с Бородинской, а ранен был уже под Лейпцигом. Никита Муравьев – лидер «северян» и автор альтернативной конституции – в шестнадцать лет сбежал на фронт, несмотря на болезнь и запрет матери. Его полуоднофамилец Сергей Муравьев-Апостол – соратник Пестеля и лучший друг Бестужева-Рюмина, уйдя на войну в 17 лет, стал героем Березины и взятия Парижа, а к моменту суда над декабристами дослужился до подполковника.

    Основатель первой декабристской организации «Орден русских рыцарей», генерал-майор Михаил Орлов и вовсе был тем, кто составлял условия капитуляции Франции.

    Та война изменила отношение ее героев не только к французскому, но и к русскому народу, поскольку стала истинно народной. До того боевые действия были преимущественно делом профессионалов, а в 1812-м стало делом каждого, временно смешав сословия. Фронтовая солидарность молодых дворян с простыми крестьянами переросла в обиду за них, потому что, поднявшись за свое Отечество, те не получили ни воли, ни новых прав в отношениях с помещиками. Это контрастировало с тем, что будущие декабристы увидели в самой Франции, где их враг Наполеон, объявив себя императором, не тронул многие завоевания революции из-за их очевидной пользы.

    Аналогичных реформ ждали и от Александра I, тем более, что он сам их разрабатывал, но в итоге не решился воплотить в жизнь. При этом император прекрасно знал о существовании тайных обществ, но ограничился лишь их запретом, наряду с масонскими ложами. Заговорщиков он преследовать не стал, закономерно относя к числу патриотов и даже лучших людей Отечества.

    «Я разделял и поощрял все эти мечты и эти заблуждения… Не мне быть строгим», – заявил однажды император, заслушав доклад о декабристских организациях.

    У его брата и преемника Николая I никогда не было либеральных мечтаний, а после направленного лично против него бунта он еще более ожесточился. Однако, став главным следователем по делу своих несостоявшихся убийц, не был с ними жесток. Зачастую он разделял воззрения своего добросердечного брата на них, как на чистосердечно заблудившихся патриотов.  

    Современники этого, правда, не заметили. В России более полувека не было казней – со времен суда над Пугачевым, поэтому повешенье пятерки декабристов произвело сильное впечатление на общество. Но это были особые случаи.

    Пестель, уже арестованный к моменту восстания, ни в чем не раскаялся, вел себя нагло и справедливо считался по-настоящему опасным. Бестужев-Рюмин пропагандировал физическое устранение не только императора, но и всей его семьи. К цареубийству призывал и Муравьев-Апостол, поднявший бунт в Черниговском полку уже после поражения мятежа на Сенатской площади. А убийцей должен был выступить Петр Каховский – редкий отщепенец в декабристском кругу, прирожденный бунтарь, социопат и фаталист. В итоге даже он не решился стрелять в царя, но от его руки погиб петербургский генерал-губернатор Михаил Милорадович.

    Что же касается поэта, романтика и друга Пушкина Кондратия Рылеева, на примере которого в советское время иллюстрировали деспотизм «Николая Палкина», его проблемой, вероятно, стало то, что он брал на себя всю вину, стараясь спасти товарищей. История это оценила, император – нет. Однако Рылеев, как и остальная «пятерка» повешенных, изначально был приговорен судом к смерти более страшной – через четвертование, а всего должно было состояться 36 казней. Но император лично смягчил все без исключения приговоры, взял родственников некоторых казненных к себе на службу, а особо нуждавшимся семьям ссыльных (общим числом 26) тайно помогал деньгами из собственных средств.

    Император скорее брал грех на душу, чем руководствовался жестокостью, которые ему приписывают. Процесс над декабристами стал для него государственным обязательством – так он понимал свой долг. Более того, попытка свергнуть династию Романовых не сподвигла к личной мести ни одного из Романовых. Сын и преемник монарха – Александр II – после смерти отца амнистировал всех ссыльных, а некоторых вернул в элиту.

    Один из основателей декабристского движения и очередной Муравьев – Александр – вновь оказался на госслужбе уже через полтора года ссылки – стал городничим Иркутска, а впоследствии дослужился до чина действительного статского советника, погон генерал-лейтенанта, кресла сенатора и поста военного губернатора Нижнего Новгорода, куда Пестель и Никита Муравьев когда-то хотели перенести столицу в честь «освобождения России от ига иноплеменного» ополчением Минина и Пожарского.

    Уважительное и сочувственное отношение к декабристам со стороны их современников, включая врагов и несостоявшихся жертв, вероятно, должно быть определяющим и для нас. Пусть их поступок оказался вредной авантюрой, личности бунтовщиков смогли отделить от государственного преступления даже те, против кого оно было направлено.

    Еще один важный фактор – Сибирь, вклад ссыльных декабристов в развитие городов которой бы очень значительным. Местами – в виде общественных зданий и парков – он сохранился до сих пор.

    А третьим фактором пусть будет Украина, поскольку конфликт вокруг нее так или иначе касается сейчас всего российского общества. В конце ноября – как раз к юбилею – украинский Институт национальной памяти признал декабристов «воплощением российского империализма», на основании чего они «подлежат устранению из публичного пространства».

    Кстати, в Киеве могли бы пойти и дальше, восславив вослед Мазепе полтавского дворянина Аркадия Майборода. По его доносу арестовали Пестеля, приблизившего малоросса к себе несмотря на репутацию вора и плута. Вождю «южан» нужны были деньги на бунт, чистоплотность в этом деле была лишней, но расчет оказался ошибочным: Майборода сдал Пестеля, чтобы прикрыть собственные растраты. Впоследствии он сделал большую карьеру, а Николай I крестил его дочерей, но в какой-то момент доносчика уволили из армии за очередное преступление – неизвестное, но «серьезное».

    Вскоре после этого Майборода совершил самоубийство, по другой версии – был убит. В любом случае, для историко-пропагандисткой парадигмы бандеровцев это очередная жертва имперской России.

    Шутки шутками, но именно фактор Украины впоследствии может определить отношение россиян к декабристам, обновив запас исторических аналогий.

    СВО тоже стала народной войной, которая затронула и вовлекла многих из самых разных страт. Десятки миллионов приближают победу в тылу, сотни тысяч – на фронте под огнем противника. Когда они вернутся с фронта героями, у них, безусловно будет свое и очень весомое мнение по поводу того, как организованы дела в армии и на «новых территориях» России.

    От того, сколь чутко чиновничество реагирует и будет реагировать на проблемы и интересы общества и его передовых отрядов, зависит то, не повторят ли патриоты России в будущем ошибку с опасными и печальными последствиями, как это было в 1825-м году.   

    Фицо: Запад побежит восстанавливать отношения с Россией после окончания СВО
    США решили снять санкции с белорусского калия
    Чешский премьер Бабиш: Прага не будет финансировать Киев
    ВСУ отправили на штурм Купянска до четырех тыс. бывших заключенных
    Роснано подало иск к Чубайсу
    Умер петербургский художник Геннадий Устюгов
    Юрист: За гирлянду на фасаде дома предусмотрен штраф до 15 тыс. рублей

    Россия запустила процесс возвращения замороженных в ЕС активов

    Банк России подает иск против бельгийского депозитария Euroclear из-за замороженных российских активов. Регулятор заявил, что такой шаг обусловлен планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке средств ЦБ и намерением использовать активы в интересах третьих лиц. Как этот иск Центробанка повлияет на Бельгию и остальные страны Европы на фоне «ключевой недели», в течение которой будет приниматься решение о будущем финансировании Украины? Подробности

    В американской версии мира сместились центры силы

    Администрация Дональда Трампа продолжает переосмыслять подходы к международной политике. Так, в Белом доме обсуждается идея создания Core 5, «Ключевой пятерки», формата диалога между великими державами, к которому должны присоединиться Россия, Китай, Индия и Япония. Эксперты рассуждают: это намеренный вброс или попытка перенастроить сложившийся миропорядок? Подробности

    Оценка декабристов в России будет зависеть от Украины

    Ровно 200 лет назад началось восстание декабристов на Сенатской площади. В преддверии юбилея министр юстиции РФ Константин Чуйченко осудил попытку переворота и заявил, что «лучше бы декабристы не будили Герцена», однако отказался считать их иностранными агентами. Кто же они тогда? Подробности

    У России есть интеллектуальный ответ на бессрочную заморозку активов в ЕС

    Евросовет ввел бессрочную заморозку российских суверенных активов, что позволяет Брюсселю не продлевать ее каждые полгода. Сама по себе бессрочная блокировка не является окончательной конфискацией, но механизм изъятия активов Европа намерена обсудить на предстоящем саммите. Впрочем, в ответ на подобное решение ЕС у России есть целый набор действенных мер, в том числе связанных с интеллектуальной собственностью. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленский спрячется от Трампа за народ

      Владимир Зеленский заявил, что вопрос передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    • Европа приняла плохое решение по деньгам России

      Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    • Мерц стал худшим

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в январе 2025: точные даты, время начала и прогноз ученых

      Магнитные бури – это не абстрактное астрономическое явление, а реальный фактор, влияющий на самочувствие миллионов людей. Для метеочувствительных, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой или нервной системы, дни геомагнитной активности могут стать периодом повышенного дискомфорта. Январь традиционно привлекает внимание ученых, так как после зимнего солнцестояния солнечная активность, хотя и отстает по времени, часто проявляется заметными всплесками.

    • Как украшать новогоднюю елку в год Огненной Лошади: главные приметы и правила 2026 года

      Наступающий 2026 год пройдет под покровительством Огненной Лошади – одного из самых энергичных знаков восточного календаря. Этот символ ассоциируется со стремительным движением, обновлением, силой и яркостью. В таком контексте новогодняя ель становится не просто украшением интерьера, а энергетическим центром дома, способным притягивать удачу и задавать тон всему году. Эстетика, соответствующая духу Лошади, поможет активизировать ее благоприятное влияние. Именно поэтому вопросы о том, как украсить елку в 2026 году, какие выбрать цвета и как расставить акценты по фэншуй, становятся особенно актуальными.

    • Когда ставить елку в декабре 2025: удачные дни по приметам и календарю года Огненной Лошади

      Подготовка к встрече года Огненной Лошади требует особого внимания к деталям, ведь этот знак символизирует мощную энергию огня, действие и стремление к порядку. Выбор правильного дня для установки новогодней елки – это не просто дань традиции, а осознанный ритуал. Он позволяет гармонично подготовить дом к празднику, привлечь благополучие и избежать хаотичной спешки в последние дни уходящего года. Продуманный подход создает фундамент для того, чтобы энергия стремительной и удачливой Лошади наполнила ваш дом с самого начала.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

