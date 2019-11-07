Россию и США перессорило массовое самоубийство женщин

Взгляд
7 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 19:20  |  vz.ru
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Запад заметил огромные молочные амбиции России

Россия сделала ставку на западных коров, но со временем научится выращивать собственныхФото: Александр Рюмин/ТАСС
Иностранная пресса кричит о новом «хитром плане Путина». Речь идет, казалось бы, о весьма приземленных материях – поставках европейских коров в Россию. Западные, да и отечественные инвесторы внезапно обнаружили, насколько выгодно может быть выращивание крупного рогатого скота в России. Какое значение имеет происходящее для российского государства? Подробности...
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Что мешает интеграции России и Белоруссии

Площадь Победы в Минске проходит «капитальный ремонт» – и это строительное начинание неожиданно получило политический подтекстФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Проекты «дорожных карт» по углублению интеграции России и Белоруссии будут представлены главам двух стран к 1 декабря – накануне 20-летия Союзного государства. На финише работы межведомственной комиссии двух стран спецкор газеты ВЗГЛЯД приехал в Минск, чтобы оценить, насколько далеко может зайти углубляемый ныне процесс. Подробности...
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Мода на русский язык доказывает усиление России

В советские годы русский язык выучили десятки тысяч африканцевФото: Фотохроника ТАСС
Интерес в мире к русскому языку вырастет тогда, когда Россия станет более мощной, привлекательной и влиятельной. Это заявление Владимира Путина стало самым обсуждаемым из того, что говорилось на заседании Совета при президенте по русскому языку. Понятно, что Путин говорил не просто про язык и даже не только про русскую культуру, а про интерес к России как таковой. Подробности...
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Террористы «Исламского государства» приблизились к границам России

От транспорта боевиков остались только обгоревшие остовыФото: пресс-служба МВД Таджикистана
Разгромленные в Сирии исламисты набрались сил в Афганистане и готовят экспансию в СНГ. О такой угрозе предупредил директор ФСБ Александр Бортников после нападения банды боевиков на погранзаставу «Ишхабад» в Таджикистане. Сложившаяся в регионе ситуация несет опасность для России, отмечают эксперты, и теперь Москве придется заниматься борьбой с терроризмом не только на Ближнем Востоке, но и в Центральной Азии. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Мегаполисы превратятся в гибрид города и деревни

Герман Садулаев, писатель, публицист
Одновременно с урбанизацией стран будет происходить обратный процесс, деурбанизации самих городов. Города будут становиться неким гибридом городской застройки и сельской местности. На это нацелены ультрасовременные проекты урбанистики. Подробности...

Есть большая ложь, а есть социология

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
По Сети гуляют «сенсационные» данные социсследования: почти 60 процентов россиян хотят радикальных перемен в стране. Но либеральные социологи, как это часто с ними случается, выдали желаемое за действительное. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Коммунизм – это общество гениев

Сергей Черняховский, философ, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова
150 лет назад был отпечатан первый русский перевод «Манифеста коммунистической партии» Маркса и Энгельса. Эта брошюра сыграла колоссальную роль в русской истории. И по-прежнему актуальна. Подробности...
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      На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года

      На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовую
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      В России празднуют День народного единства

      В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
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      В субботу в Москве начался фестиваль «День народного единства». Празднества проходят сразу на девяти площадках. Всех желающих ждут спектакли, бесплатные экскурсии, кулинарные и ремесленные мастер-классы и другие развлечения
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          Как вы считаете, ФБК Алексея Навального получал когда-либо деньги от зарубежных спонсоров?
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              Надежду Малаксиано ведут на экзекуцию. Фрагмент картины Николая Касаткина, посвященной Карийской трагедии   7 ноября 2019, 18:00
              Фото: Николай Касаткин «Сигида»
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              Ровно 130 лет назад произошла Карийская трагедия − малоизвестное для широкой публики событие, которое тем не менее внесло огромный вклад в российско-американские отношения − огромный, но исключительно негативный. Две страны, осознававшие себя как друзья и союзники, поссорились по тому же сценарию, по которому ссорятся теперь, и больше уже не примирялись. Но что же случилось на забайкальской каторге?

              Полтора месяца назад по случаю юбилея Госдепа США газета ВЗГЛЯД писала о том, что на протяжении десятилетий после создания Соединенных Штатов отношения между Вашингтоном и императорским Петербургом были просто прекрасными. Причем это касалось не только политических элит, но и общественного мнения в самом широком смысле. Два совершенно разных государства, две мало похожих друг на друга нации сдружило наличие общего врага – Великобритании.

              Это благообразие стало омрачаться на рубеже 1880–1890 годов, и, что самое интересное, процесс оказался почти что не связан с внешней политикой и конкуренцией. Можно даже сказать, что русских и американцев поссорил меж собой один конкретный человек – журналист Джордж Кеннан.

              Он неоднократно бывал в России, лично участвовал в прокладке телеграфа из США к нам – и в общем и целом был в числе тех, на чьей «народной дипломатии» держались отношения двух стран. Все изменилось после того, как журналист посетил сибирские каторги, подружился там с революционерами – и с тех пор стал громогласным противником власти русского царя.

              Дело не ограничилось бесчисленным количеством статей о злодействах императорского режима. Как настоящий американец, Кеннан привнес в свою деятельность изрядную долю шоу.

              «Он стал разъезжать по Америке и читать лекции. Выходил на сцену в кандалах, одевался каторжником, посредством волшебного фонаря показывал разные ужасы и плел невероятную чепуху на Россию», – вспоминал российский дипломат Петр Боткин – родной брат лейб-медика семьи Николая II, расстрелянного в подвале дома Ипатьева.

              Джордж Кеннан (фото: общественное достояние)
              Джордж Кеннан (фото: общественное достояние)

              Эмоциональные выступления Кеннана привлекли к себе огромный интерес. Именно тогда в американском обществе стал формироваться образ России как тоталитарной, жестокой, отсталой, дикарской страны. Это сильно контрастировало с теми представлениями о ней же, что господствовали в США совсем недавно.

              Прежде народовольцев – убийц Александра II – американские элиты считали злодеями, теперь же о них стали отзываться как о романтиках, героях и борцах со злом. В Америке будто разглядели, что политическая система в России принципиально отличается от таковой в США, и стали требовать от Петербурга реформ – конституции, свободы прессы, свободы совести. Другими словами, принятия американских ценностей.

              Даже удивительно, насколько это напоминает современность.

              К моменту русско-японской войны подобное отношение к российскому государству в интеллектуальных кругах США стало всеобъемлющим. Над этим старательно работала организация «Общество друзей русской свободы», созданная американскими интеллектуалами под впечатлениями от рассказов Кеннана. А для самого журналиста настоящим «звездным часом» стала так называемая Карийская трагедия, прогремевшая на весь англосаксонский мир.

              Эта трагедия неразрывно связана с деятельностью Андрея Корфа – генерал-губернатора огромной на тот момент административной единицы империи, Приамурья, фамилия которого оставила заметный след в топонимике российского Дальнего Востока. Корф был храбрым военным и талантливым чиновником, много сделавшим для развития вверенного ему региона и не чуравшимся различных нововведений. Но при этом он терпеть не мог политических заключенных – народников-цареубийц, и проявлял в их отношении изрядную жестокость.

              Тут нужно оговориться, что положение каторжан-революционеров – друзей и знакомых Кеннана – было гораздо более комфортным, чем их «коллег» из числа уголовников. Они крайне редко подвергались физическим наказаниям и нечасто принуждались к по-настоящему тяжелой работе, что носило на себе печать сословности русского общества – все же политические заключенные, как правило, происходили из среды образованных и небедных людей. Корф же скидок не делал – ни на страту, ни на гендер.

              В 1888 году генерал-губернатор лично инспектировал золотодобывающую Карийскую каторгу – довольно знаменитую в те времена, поскольку из семи ее тюрем одна предназначалась для политических, тех самых народовольцев. Заключенная революционерка Елизавета Ковалевская отказалась встать перед Корфом, за что была отправлена в длительное и строгое одиночное заключение – беспрецедентный вид санкций для женщины.

              Это спровоцировало целую цепь событий – протестов, голодовок и противостояния с администрацией, которая, в свою очередь, тоже со смутьянами не миндальничала, а особо свирепствовал жандармский офицер Масюков, комендант политзеков. В один из дней подруга Ковалевской, народница Надежда Малаксиано то ли дала, то ли попыталась дать Масюкову пощечину, после чего ее перевели в уголовную часть каторги – для женщины наказание опять же беспрецедентное.

              Однако и этого Корфу показалось мало. Он был боевым генералом и исходил из неписаной традиции, по которой получивший пощечину от женщины офицер должен подавать в отставку. Случай с Масюковым стал последней каплей, переполнившей чашу генеральского терпения, после чего он издал инструкцию, легализовавшую применение к политическим заключенным розог. Малаксиано назначили 100 ударов. И это было совсем уже «за гранью».

              Экзекуция состоялась. В знак протеста Малаксиано совершила самоубийство. Ее примеру последовали другие женщины-каторжанки, а вслед за ними и мужчины, которых на это вдохновил польский революционер Феликс Кон.

              Законодательство современной России не позволяет нам описать способ, которым политические заключенные Карийской каторги попытались свести счеты с жизнью, поэтому мы не можем объяснить и того, почему из более чем 20 попыток к результату привели только шесть. Погибли двое мужчин и четыре женщины, включая Малаксиано. Фридрих Энгельс, который исключительно брезгливо относился и к России, и к славянам вообще, откликнулся на ее смерть следующей репликой:

              «Подвиг этой удивительной русской молодой женщины никогда не забудется. Трагедия на Каре достойна открыть историю жизнеописания святых героев и мучеников за революцию».

              По тому, что новость о трагедии в далеком Забайкалье дошла до известного немецкого философа в считаные дни, понятно, что скандал вышел колоссальным и без преувеличения международным. Особая заслуга в этом принадлежит именно журналисту Кеннану, благо ему доводилось бывать на Карийской каторге, и произошедшие там события он воспринял близко к сердцу.

              Советская историография единодушна в оценке этого человека как искреннего и убежденного борца с «самодержавным террором». К тому же склоняется и большинство американских историков, хотя существуют мнения, будто бы Кеннан использовал свою антироссийскую пропагандистскую деятельность для получения денег и славы. Как бы там ни было, после Карийской трагедии интеллектуалы США окончательно убедили себя в том, что Россия – бесчеловечная тирания, бесконечно далекая от американских представлений о справедливом государстве.

              Огласка трагедии оказалась столь широкой, а акции солидарности с карийскими заключенными столь многочисленными, что Петербург был вынужден признать «перегибы на местах».

              Наказывать уважаемого служаку Корфа не стали, но экзекуции в отношении политических заключенных и женщин были запрещены специальным указом, а Карийская каторга лишилась тюрьмы для народников и впоследствии была расформирована.

              Корф умер спустя три с половиной года после описываемых событий, согласно некоторым свидетельствам – прямо на балу, а его могила в Успенском соборе Хабаровска в 1930-х годах исчезла вместе с собором.

              Елизавете Ковалевской на момент смерти было уже за 90 – она умерла в эвакуации в годы Великой Отечественной войны, как и Феликс Кон, успевший побывать при Советах главным коммунистом Украины и главным редактором таких изданий, как «Мурзилка» и «Красная звезда».

              Что же касается журналиста Кеннана, то он умер в 1924 году, проклиная большевиков и призывая Вашингтон к более деятельному участию в свержении советской власти.

              Его внучатый племянник Джордж Фрост Кеннан, назначенный послом в Москву в 1952-м, уже через полгода был объявлен персоной нон грата и «заклятым врагом СССР». И ведь действительно был им, так как исходил из того, что сотрудничество с коммунистами невозможно – только глобальное противостояние.

              Этого Кеннана считают одним из главных архитекторов холодной войны – того состояния отношений между Россией и США, которое теперь кажется естественным. По крайней мере, сложно представить, что взаимодействие между двумя странами может вернуться ко всеохватывающему дружелюбию, которое было перечеркнуто перформансами Кеннана-старшего, но все-таки когда-то было.

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