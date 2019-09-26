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Украина готова мерзнуть назло Газпрому

«Нафтогаз» готовит украинцам холодную зимуФото: Dubravka Petric/PIXSELL/ТАСС
Украина закачала в подземные хранилища наибольшие за последние девять лет объемы газа и полностью готова к отопительному сезону, заявил глава «Нафтогаза». Это делает позицию России и Газпрома на трехсторонних газовых переговорах более слабой. Но на самом деле, считают эксперты, Украина блефует – и без российского транзита ее ждет суровая зима. Подробности...
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Чем Госдеп США отличается от МИД России

Именно за это мы Госдеп и не любимФото: В. Зелинский
Госдепартамент США празднует юбилей: ровно 230 лет назад был назначен первый госсекретарь молодого американского государства. По сей день занимающий этот пост человек остается одним из самых влиятельных в стране – его полномочия и возможности гораздо шире, чем у министра иностранных дел РФ. Почему так сложилось и при чем тут «цветные революции»? Подробности...
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Москвичи борются с экспортом бездомных

Судьба московских бездомных стала предметом спекуляцииФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Питерский благотворительный фонд «Ночлежка» предпринял очередную попытку открыть в Москве центр помощи бездомным людям. Благотворители вновь обвиняют москвичей в жестокосердии и нежелании делать добро. Москвичи обращаются к депутатам с просьбой защитить их от сожительства с «асоциальными элементами». Подробности...
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Стенограмма Трампа стала компроматом на Зеленского

Публикация стенограммы разговора Зеленского и Трампа нанесла удар по репутации УкраиныФото: Jonathan Ernst/Reuters, Zuma/ТАСС
США опубликовали стенограмму разговора президента с лидером другого государства. Таким образом Трамп обезопасил себя от обвинений демократов — они утверждали, что президент потребовал от Зеленского провести расследование против своего соперника на будущих выборах. Но стенограмма показала другое – как президент Украины не только заискивает перед Трампом, но и жалуется ему на Меркель и Макрона. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Европарламент занялся отбеливанием сталинизма

Сергей Худиев, публицист, богослов
Если Европарламент объявляет крупнейшего противника фашизма — СССР таким же злом, как и сам фашизм, он совершает больше, чем ошибку. Он совершает преступную глупость. Подробности...

Зачем Китаю Ближний Восток

Василий Кашин, Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, эксперт клуба «Валдай»
Растущее китайское присутствие на Ближнем Востоке и в Северной Африке сформировало устойчивый стереотип: Китай наращивает свое влияние в сфере экономики, но остается пассивным игроком в политике. Но это, мягко говоря, не так. Подробности...
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Люди-флюгера не поспели за делом Устинова

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Активисты, меняющие свои взгляды в зависимости от того, что скажет «обчество» – не как таковое, а их конкретное общество, потому что обществ у нас как минимум два, либеральное и патриотическое – это фу как плохо. И это очень опасно. Подробности...
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      В Китае официально начал работу крупнейший аэропорт в мире – пекинский Дасин. Терминал аэропорта – самое большое на планете здание без структурных швов, а площадь его крыши равна 25 футбольным полям. Огромное сооружение будет обслуживать до 100 миллионов пассажиров в год
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              Чем Госдеп США отличается от МИД России

              Именно за это мы Госдеп и не любим   26 сентября 2019, 08:20
              Фото: В. Зелинский
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              Госдепартамент США празднует юбилей: ровно 230 лет назад был назначен первый госсекретарь молодого американского государства. По сей день занимающий этот пост человек остается одним из самых влиятельных в стране – его полномочия и возможности гораздо шире, чем у министра иностранных дел РФ. Почему так сложилось и при чем тут «цветные революции»?

              Госдепартамент США создавался как обычное министерство внешних сношений, но практически сразу был переделан в суперведомство по внутренним и иностранным делам, став первой из созданных в стране госструктур. Даже монетный двор новой американской власти находился в его ведении.

              Причина такого усиления в том, что первый президент США Джордж Вашингтон видел во главе департамента и, соответственно, на посту своего главного советника конкретного человека – Томаса Джефферсона. Первый госсекретарь и третий президент для американцев личность почти легендарная. Философ, просветитель, дуэлянт – именно он является основным автором Декларации независимости и создателем первого в стране частного университета.

              В российских же реалиях стоит упомянуть в первую очередь о том, что президент Джефферсон и император Александр I состояли в теплой дружеской переписке, благо имели общего врага – Британию, и господин президент был уверен, что двум странам самой судьбой предназначено оставаться союзниками.

              «Россия является самой искренне дружески расположенной к нам страной из всех стран мира. Ее услуги пригодятся нам и впредь, и нам надо искать прежде всего ее расположения...

              Желательно, чтобы такие чувства разделяла вся нация», – утверждал, в частности он.

              Как показала практика, отец-основатель жестоко ошибся, но вернемся в Госдеп, который при президенте Джефферсоне оставался суперминистерством и пробыл в таком качестве 60 лет, пока США не отхватили у Мексики огромный кусок земли (подробнее об этой агрессии читайте здесь), которому потребовалась особая забота. Так из Госдепа выделился департамент внутренних дел, позволив госсекретарю сосредоточиться на внешней политике и не заниматься сонмом других задач, включая перепись населения. Однако название структуры решили не менять.

              Томас Джефферсон (Фото: Global Look Press)
              Томас Джефферсон (Фото: Global Look Press)

              Общепринятый перевод этого самого названия на русский язык, кстати говоря, некорректен. Буквально это что-то вроде «департамент по положению дел» и уж точно без слова «государственный». Зато привычное для нашего уха имя как бы подчеркивает главенствующий статус Госдепартамента среди всех министерств (которых, кстати, всего 15, а роль премьера исполняет президент лично).

              В иные времена Госдепартамент отвечал даже за внешнюю разведку. Теперь это, конечно, не так, и все же эта структура не является полной копией МИД РФ как по формальным причинам, так и по тем, которые напрямую связаны с полномочиями.

              Госсекретарь четвертый в порядке «престолонаследия» в случае, если президент умер или отстранен от должности – после вице-президента, спикера нижней палаты парламента и временного председателя верхней (постоянным является вице-президент). Но самоощущение у госсекретарей повыше будет – памятен, например, скандал, когда после покушения на Рейгана госсекретарь Хейг вдруг заявил нации, что «контролирует ситуацию в стране» при живом и здоровом вице-президенте.

              Впрочем, именно госсекретарю и президент, и его вице- должны подавать бумаги о своей отставке, поскольку он ответственен за хранение большой государственной печати. Это самое близкое к главе государства невыборное должностное лицо, возглавляемая которым структура, помимо координации дипломатов, занимается аналитикой и экспертизой всех внешнеполитических проблем.

              Поэтому даже ректор специального ведомственного вуза для подготовки дипломатов – Института зарубежной службы – назначается непосредственно госсекретарем и служит в ранге его заместителя.

              У Госдепартамента колоссальный годовой бюджет, сопоставимый с четырьмя годовыми бюджетами Санкт-Петербурга даже сейчас, когда Трамп урезал финансирование почти на треть. На него уходит порядка 1% всех доходов страны, и кем-то подсчитано, что каждый американец платит за это суперведомство что-то около 30 рублей в сутки. Он курирует всю международную деятельность всех ведомств, бюро и агентств США, а начиная с 2005 года – руководит «стабилизационными миссиями правительства за рубежом», в том числе с использованием вооруженных сил.

              В его непосредственном распоряжении находится целая армия госслужащих – около 70 тысяч, то есть раз в семь больше, чем у МИД РФ (но без учета того, что их функции дублируются не в полной мере). У Госдепартамента есть даже собственная спецслужба – эдакая особая ФСО и собственное авиакрыло на 230 самолетов. В основном оно занято развозом дипломатов, но задействовано и в том, для чего задумывалось и создавалось – в операциях по борьбе с международным наркотрафиком.

              Управление всем этим хозяйством базируется в здании, которое прежде так и называлось – Главное здание, а теперь переименовано в честь Гарри Трумэна. Снаружи оно выглядит как богатый московский НИИ, а с некоторых ракурсов может показаться безликим и мрачноватым.   

              В общем, в американской политической культуре госсекретарь – это очень важный человек, элита элиты. Как минимум пятеро госсекретарей становились впоследствии президентами, правда, включая наиболее ненавидимых историками Джеймса Бьюкенена и Мартина Ван Бюрена (а от президентства Хиллари Клинтон американскую нацию, будем считать, тот самый Господь уберег, о котором на долларах написано).  

              Этот пост занимали как своего рода гении (например, Генри Киссинджер), так и некомпетентные политиканы вроде упомянутого выше Александра Хейга, который был настолько «ястребом», что

              предложил сделать по Европе «предупредительный ядерный выстрел».

              Но и те и другие с тех пор, как США отказались от политики изоляционизма и стали претендовать на роль мирового жандарма, направляли и будут направлять колоссальные средства в разнообразные «фонды борьбы за демократию» и схожие с ними структуры по всему миру. Потому что базовый вопрос обеспечения национальной безопасности в Америке рассматривается совсем иначе, чем у нас.

              Россия, пережившая несколько захватнических войн, старается тесно контактировать с соседями и через это пытается контролировать страны у своих непосредственных границ, вне зависимости от характера их режимов.

              Не так за океаном: в США мыслят глобально и рассматривают как безопасные для себя те режимы, которые соответствуют их собственной (американец бы написал «демократической» или даже «лучшей в мире») модели управления. Так что те, которые не соответствуют, нужно периодически подшатывать и менять.

              Отсюда мессианская поза, которую занимает Вашингтон по отношению к остальному миру. Отсюда его агрессивная внешняя политика и дипломаты, поражающие своей наглостью по части вмешательства во внутренние дела суверенных стран.

              Отсюда все то, за что мы Госдеп и не любим.

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