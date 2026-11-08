Иерей Волков объяснил причины ударов ВСУ по фронтовым священникам

Иерей Волков назвал ослабление духа целью атак ВСУ на священников

Tекст: Катерина Туманова

«Враг у нас не дурак и все понимает. И понимает, что, если мы будем обладать самыми мощными силами и средствами, но при этом не будем иметь общего духа, единого духа и духа, основанного на христианской вере или на иной вере, которая является традиционной для нас… ослабление вот этой составляющей, оно, конечно, приводит и к ослаблению всех других составляющих войны», – заявил Волков «Вестям».

Священник добавил, что точечные удары по духовенству демонстрируют дьявольское обличье и беснование противостоящей стороны. При этом российские священнослужители остаются героями и продолжат выполнять свою миссию.

«Ну и вот так оказывается, что это дело становится иногда связано с риском для жизни, иногда и приводит к смерти, к кончине наших священников», – подытожил иерей Волков.

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