Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.3 комментария
Иерей Волков объяснил причины ударов ВСУ по фронтовым священникам
Иерей Волков назвал ослабление духа целью атак ВСУ на священников
Противник целенаправленно выбирает священнослужителей мишенями в зоне СВО для разрушения общего духа российских войск, заявил председатель информационной комиссии Московской городской епархии иерей Александр Волков.
«Враг у нас не дурак и все понимает. И понимает, что, если мы будем обладать самыми мощными силами и средствами, но при этом не будем иметь общего духа, единого духа и духа, основанного на христианской вере или на иной вере, которая является традиционной для нас… ослабление вот этой составляющей, оно, конечно, приводит и к ослаблению всех других составляющих войны», – заявил Волков «Вестям».
Священник добавил, что точечные удары по духовенству демонстрируют дьявольское обличье и беснование противостоящей стороны. При этом российские священнослужители остаются героями и продолжат выполнять свою миссию.
«Ну и вот так оказывается, что это дело становится иногда связано с риском для жизни, иногда и приводит к смерти, к кончине наших священников», – подытожил иерей Волков.
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