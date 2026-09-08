Tекст: Валерия Городецкая

«Повышаем доступность высокотехнологичной медицинской помощи для жителей республики», – сообщил Пушилин в своем канале в Max. Он отметил, что осмотрел обновленную поликлинику Республиканской клинической больницы имени Калинина вместе с Кириенко.

В декабре 2022 года медучреждение было разрушено в результате артобстрела со стороны ВСУ, оставив тысячи людей без амбулаторной помощи. Восстановительные работы взяла на себя Москва, специалисты работали круглосуточно. Сейчас поликлиника полностью укомплектована и принимает пациентов, закуплено более 1,5 тыс. единиц современного оборудования. В ней открыты школа сахарного диабета, кабинеты эндоскопических и ультразвуковых исследований, а также специализированные помещения для маломобильных граждан.

В ходе визита Пушилин, Кириенко и министр здравоохранения Михаил Мурашко вручили медикам государственные награды за работу в экстремальных условиях. Они также посетили отделение экстренной помощи, открытое в апреле президентом Владимиром Путиным.

Кроме того, Пушилин и Кириенко оценили восстановленную столичными строителями школу № 9 имени Павла Клименко в Донецке. В ней учатся более 700 детей, созданы современные классы, установлены интерактивные доски и системы безопасности.

В апреле текущего года президент России Владимир Путин открыл новые модульные приемные отделения скорой помощи в Донецке.

В марте глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале работы высокопотокового эндоскопического центра.

Осенью прошлого года Денис Пушилин и Сергей Кириенко посетили Центральную городскую больницу Харцызска для проверки работы новых медицинских технологий.