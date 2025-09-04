Медицинская помощь стала доступнее для жителей Харцызска в ДНР

Tекст: Елизавета Шишкова

Об этом Пушилин сообщил в своем Telegram-канале.

Глава ДНР вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко посетили Центральную городскую больницу Харцызска, где убедились в эффективности бережливых технологий Росатома. Благодаря внедрению семи проектов в больнице удалось оптимизировать процессы забора крови, работы регистратуры и приема пациентов.

В результате время ожидания анализа уменьшилось с трех до одного дня, а перед пунктом забора крови – в три раза. Сейчас лаборатория обслуживает 15 медучреждений региона. Количество пациентов, принимаемых травматологом, увеличилось вдвое, а терапевтом – с 40 до 68 человек. Ожидание в очереди к регистратуре сократилось с 35 до 5 минут.

Медики отмечают, что новые технологии и современное оборудование позволяют предоставлять качественную помощь жителям в кратчайшие сроки. Обсуждались перспективы внедрения единой медицинской информационной системы и увеличение часов приема врачей.

Глава ДНР подчеркнул: «Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы медицинская помощь была своевременной и максимально доступной для каждого жителя нашего региона».

Также Пушилин и Кириенко посетили обновленные объекты культуры и спорта в Докучаевском городском округе. В частности, они оценили Дом культуры в Еленовке, который полностью отремонтировали благодаря поддержке Республики Саха (Якутия) и оборудовали современной техникой при участии Президентского фонда культурных инициатив.

В здании Дома культуры работают три коллектива: вокальный, танцевальный и театральный, где занимаются 142 ребенка. В 2025 году учреждение выиграло федеральную субсидию, что позволит обновить сценические костюмы и техническое оснащение. Кириенко предложил рассмотреть возможность открытия кинотеатра в этом Доме культуры, это предложение будет проработано.

Также Пушилин и Кириенко посетили спорткомплекс «Юность» в Докучаевске, восстановленный в апреле по поручению президента России Владимира Путина. Комплекс оснастили новым оборудованием для тренажерных и игровых залов, бассейном. За полгода работы «Юность» стала центром спортивной жизни: здесь тренируются 245 детей от семи до восемнадцати лет по шести направлениям, включая баскетбол, плавание и борьбу, а секции возглавляют титулованные спортсмены.

Пушилин отметил, что такие проекты особенно важны для Донецкой Народной Республики, поскольку делают спорт и культуру доступными для всех жителей, способствуют развитию молодежи и создают современные условия для занятий. В ближайшие два года планируется завершить восстановление еще трех Домов культуры в разных населенных пунктах округа.

