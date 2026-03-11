Путин вынужден устранять ошибки Горбачева

11 марта 1985 года генеральным секретарем КПСС стал Михаил Горбачев. Прошел 41 год, но результаты его правления до сих пор влияют на жизнь как на территории бывшего СССР, так и во многих уголках мира. Действия именно Горбачева заложили основу для государственного переворота на Украине в 2014 году и создали необходимость начать СВО в 2022-м.

После победы Евромайдана на Украине решили отказаться от нейтрального статуса и записали в Конституцию стремление войти в НАТО. Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.

Процесс объединения Германии начался в 1989 году после крушения берлинской стены, но он не мог быть завершен без согласия Советского Союза. На территории ГДР находилась Западная группа войск Советской армии. И это была «золотая акция» Кремля, немцы были готовы согласиться почти на все ради объединения страны. Вероятно, можно было добиться выхода ФРГ из НАТО и закрепления нейтрального статуса за Германией в обмен на объединение с ГДР.

Если бы это произошло, то вся архитектура НАТО в Центральной Европе рухнула бы, и в целом расширение блока на восток потеряло бы смысл. Но Горбачев одобрил формулу американского президента Джорджа Буша – старшего: США решительно выступают за вступление объединенной Германия в НАТО, но если она поступит иначе, Вашингтон с этим согласится. И на переговорах с канцлером Германии Гельмутом Колем в Архызе Горбачев согласился с тем, что объединенная Германия сама будет решать, быть ей членом НАТО или нет.

Был другой вариант: обменять разрешение на объединение ФРГ с ГДР на мораторий, который бы запрещал расширение НАТО на восток. В частных беседах западные политики давали советским руководителям гарантии, что НАТО не будет укрепляться за счет стран Восточной Европы. В частности, об этом Горбачеву говорил премьер Великобритании Джон Мейджор. Но устные обещания немного стоят. Отказ от расширения НАТО на восток никак не был закреплен документально – хотя бы соглашениями между СССР, Германией, США и, возможно, Великобританией. Без надлежащих документов западные политики быстро забыли о своих обещаниях, и 12 марта 1999 года членами блока стали Польша, Чехия и Венгрия.

Уступчивость Горбачева в вопросе статуса Германии и бездействие относительно документального оформления нерасширения НАТО на восток привели к тому, что уже в феврале 2014 года западные политики считали делом недалекого будущего натовские корабли, стоящие в Севастопольской бухте, военные базы блока возле Харькова, Донецка, Чернигова. Объединение Крыма с Россией и война в Донбассе сломали эти планы. А СВО призвана положить конец любым перспективам вхождения Украины в НАТО.

При Горбачеве расцвели националистические движения в республиках. В сентябре 1989 года возникло «Народное движение Украины за перестройку» (укр. «Народний рух України за перебудову»).

Изначально руховцы позиционировали себя как правозащитники и поборники демократии. Но в 1990 году маски начали сбрасывать – например, из названия убрали «за перестройку». На съезде Руха в 1990 году выступил главный идеолог компартии Украины Леонид Кравчук. Он призвал уважать два флага – красно-синий УССР и сине-желтый. Уже через год Кравчук в союзе с Рухом будет агитировать за независимость Украины. На этом же съезде звучали призывы к запрету коммунистической партии и осуждению коммунистической идеологии. Именно уже тогда и началась та самая декоммунизация, разгул которой мы наблюдали все последние годы. В Кремле предпочитали не замечать происходящего.

Крупнейшей акцией Руха стала организация 22 января 1990 года «живой цепи» в честь 71-й годовщины «Акта Злуки» – объединения Украинской Народной Республики с Западноукраинской Народной Республикой в 1919 году. Только никакой реальной «злуки» не было, западноукраинские политики сделали все, чтобы не подчиняться Киеву. Реальное объединение украинских земель произошло только 1939 году. А главным действующим лицом спектакля объединения Украины в 1919 году был Симон Петлюра. «Живая цепь» по факту была организована в честь устроенного им шоу. А чем прославился Петлюра? Расстреливал киевских рабочих, боролся со всем русским, хотел Екатеринослав переименовать в Сичеслав, устраивал массовые еврейские погромы. Личную вину в этом Петлюры признал французский суд, оправдав его убийцу Самуила Шварцбурда, у которого от рук петлюровских бандитов погибла вся семья.

Но в Кремле предпочли этого не заметить. И что в Москве могли сказать, если и там на высшем уровне началась ревизия истории. На II Съезде народных депутатов СССР 24 декабря 1989 года осуждались методы ведения переговоров Иосифом Сталиным и Молотовым в процессе заключения пакта Молотова – Риббентропа. Доклад по этому вопросу делал Александр Яковлев, один из идеологов перестройки и ближайший соратник Горбачева.

Благодаря политике Горбачева ростки национализма на Украине пустили корни, и к 2014 году они достигли своего «расцвета». Из-за процесса пересмотра истории, начатого Яковлевым и другими политиками, украинские националисты получили возможность объявить Мазепу борцом с тираном, Петлюру – борцом за счастье народа, а Бандеру и Шухевича – героями. Они взрастили на этой идеологии минимум два поколения украинцев. Тех самых, которые потом пошли убивать жителей Донбасса.

Однажды довелось прочитать, что главный минус Путина в том, что он молод. Если бы в конце 80-х – начале 90-х президентом СССР был Путин – история могла бы пойти по совершенно другому сценарию. И никакой войны сейчас бы, скорее всего, не было. Просто потому, что устранять ошибки Горбачева бы не пришлось.