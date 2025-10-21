Наследников Горбачева настигла карма за развал СССР

Tекст: Никита Демьянов

Тридцать четыре года назад, 13 января 1991 года в Вильнюсе произошли трагические события, унесшие жизни четырнадцати гражданских лиц и ставшие причиной ранений примерно 600 людей. Официальный Вильнюс возлагает ответственность за все жертвы исключительно на советских военнослужащих, введенных в республику по решению Москвы. Однако в 2011 году этот официальный тезис был оспорен политиком из оппозиции Альгирдасом Палецкисом. По словам оппозиционера, у телебашни имела место кровавая провокация, разыгранная литовскими националистами. Националисты решили, что им нужны «символические жертвы» для обвинения советских военных.

В подтверждение своих слов Палецкис привел ряд доказательств: от признаний, сделанных по горячим следам событий главой боевиков Аудрюсом Буткявичюсом, до того факта, что при вскрытии погибших были найдены пули от охотничьего оружия и даже винтовок Мосина, летевшие, судя по характеру ранений, откуда-то с крыш. Похожие доводы приводятся в книге известного литовского писателя Витаутаса Петкявичюса (умер в 2008 году) «Корабль дураков»; в заявлениях бывшего главы литовских коммунистов Миколаса Бурокявичюса (скончался в 2016-м); в исследованиях вильнюсского историка Валерия Иванова (несколько раз попадавшего в литовскую тюрьму за подрыв госидеологии); в статьях журналиста Алексея Ильяшевича, погибшего в 2022 году на СВО.

В марте 2019 года в Вильнюсе завершился многолетний судебный процесс по событиям января 1991 года, в ходе которого виновными были признаны 67 человек. Тогдашний президент Литвы Даля Грибаускайте заявила о «неотвратимости наказания за преступления против человечности». Однако реально отбывать наказание пришлось лишь двоим: отставным российским военным Юрию Мелю и Геннадию Иванову, получившим сроки в семь и четыре года соответственно (позже увеличенные). Остальные 65 человек были осуждены заочно. Среди них оказались экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов (десять лет), бывший офицер КГБ Михаил Головатов (двенадцать лет) и экс-начальник Вильнюсского гарнизона Владимир Усхопчик (четырнадцать лет).

Предпринятое литовской стороной расследование изначально носило предвзятый характер. Ведь Вильнюс отказался соблюдать соглашение от 26 сентября 1991 года, заключенное между генеральными прокуратурами Литвы и России – о совместном расследовании январских событий. Независимые эксперты отмечали, что литовские следователи не провели трасологических экспертиз для установления позиций стрелков, чьи пули поразили людей у телебашни. Кроме того, данные общего заключения главного судмедэксперта Антонаса Гармуса о причинах гибели людей не совпадали с информацией, зафиксированной в индивидуальных медицинских свидетельствах.

А в начале 2022 года несколько граждан Литвы, родственники четверых погибших (Видаса Мацюлявичюса, Альгимантаса Пятраса Каволюкаса, Виргиниюса Друскиса и Аполинараса Юозаса Повилайтиса) в тех давних январских событиях выкатили в Вильнюсский окружной суд иск в отношении первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева, которого до того литовская прокуратура хотела видеть лишь в качестве свидетеля. Эти литовцы уличили экс-генсека в том, что он не воспрепятствовал «международному преступлению». Они уверены, что литовская прокуратура должна дать правовую оценку не только исполнителям приказа о введении советских войск в Вильнюс, но и тогдашнему верховному главнокомандующему вооруженными силами СССР.

Один из инициаторов иска, Робертас Повилайтис заявил: «Я, как гражданин хочу поднять вопрос об ответственности Горбачева за убийства 13 января и подать гражданский иск. Поскольку прокуроры категорически отказывались начинать и проводить досудебное расследование, остается последнее средство: поднимать вопрос ответственности лично».

При этом, кстати сказать,

сведения о роли Горбачева в вильнюсских событиях противоречивы. Сам он позже говорил, что решение о вводе войск в Вильнюс принималось помимо него. Но есть и другие данные – о том, что Горбачев об этом знал и по крайней мере не возражал.

В любом случае, Михаил Горбачев, как верховный главнокомандующий, действительно нес ответственность за действия советских военных. Однако литовская прокуратура и в самом деле не предъявляла ему никаких обвинений – сделав «козлом отпущения» офицера Юрия Меля. Почему так произошло?

«Сегодня никто и ничто не мешает Горбачеву «попивать баварское». Видимо, влиятельные люди на Западе объяснили литовским правоохранителям, что дорогого «Горби» трогать не надо. За развал Советского Союза ему все равно простят любые прегрешения. А литовской Фемиде остается только отыгрываться на беззащитном советском офицере-танкисте Юрии Меле, которому за выломанный забор у Вильнюсской телебашни дали сначала семь лет тюрьмы, потом «накинули» еще три», – писал в начале 2022 года Алексей Ильяшевич.

В любом случае, в Литве относятся к Михаилу Горбачеву без того пиетета, которым его имя окружено в США и Западной Европе.

Так, литовский президент Гитанас Науседа обвиняет Горбачева в том, что «он сыграл роль тюремного надзирателя, решившего начать некие частичные реформы в тюрьме: перекрасить фасад, дать заключенным возможность читать газеты, дольше держать включенной лампочку и тому подобное».

По мнению Науседы, «заключенные хотели вырваться на свободу» и они «это сделали против воли Михаила Горбачева». Литовский лидер не может простить Горбачеву то, что тот в свое время назвал распад Советского Союза «самой большой ошибкой». Это высказывание, по словам Науседы, ставит Горбачева «в один ряд с Владимиром Путиным».

По словам литовского президента, «именно Горбачев за счет своей так называемой политики реформ и создания определенных иллюзий о якобы ином лице Советского Союза» привел к тому, что «Запад на протяжении длительного времени продолжал политику сотрудничества и партнерства с Россией, которая впоследствии вылилась в проекты «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Науседа жалуется: «А теперь нам приходится очень дорого платить за те иллюзии, которые Запад вынашивал двадцать, тридцать и даже больше лет. Оценка роли Горбачева зависит от того, кто оценивает. Страны, которые не были в той тюрьме, видели фасад, который пытался перекрасить Советский Союз. А мы, находясь в тюрьме, видели ее изнутри».

Эти обвинения выглядят фантасмагорически – но в странах Прибалтики стараниями тамошней госпропаганды выстроен образ Советского Союза, как самого страшного зла в истории человечества, хуже даже нацистской Германии. Поэтому,

с точки зрения прибалтов, если Горбачев не проклинает покойный СССР последними словами, то нет ему прощения.

Самое же удивительно заключается в том, что последнего советского лидера, сожалевшего о распаде СССР, ругает бывший коммунист. Именно так – Гитанас Науседа в свое время по доброй воле вступил в КПСС, причем ему хватило ума сделать это в 1988 году, когда перспективы Компартии уже казались весьма сомнительными. Впоследствии Науседа, пользуясь тем, что в конце 80-х его мало кто знал, в течение тридцати лет скрывал факт своего членства в КПСС, пока в 2023-м его не вывели на чистую воду политические конкуренты.

С «оккупационным наследием тоталитарной советской империи» в Прибалтике сплошь и рядом борются бывшие коммунисты. Высокопоставленным членом КПСС в свое время была и предшественница Науседы по президентскому посту Литвы Даля Грибаускайте, известная ныне своей брутальной русофобией и показной ненавистью к Советскому Союзу. Просто все эти персонажи успели вовремя переметнуться на другую сторону – и потому сейчас не любят Михаила Горбачева, который, при всех возможных претензиях в его адрес, продолжал хранить своеобразную верность стране, последним правителем которой он был.

Прибалты даже не хотят признать заслугу Горбачева в том, что именно он запустил процессы, по результатам которых страны Прибалтики получили независимость.

Как известно, Михаил Горбачев покинул этот мир 30 августа 2022 года. Казалось, после этого у литовцев должны были пропасть претензии к нему – с мертвыми не судятся.

«Иск подан против конкретного лица, бывшего президента Советского Союза. После его смерти правопреемство невозможно», – вполне обоснованно сказал тогда представитель Вильнюсского окружного суда Ауримас Жукаускас. Однако спустя некоторое время истцы обратились уже в высшую судебную инстанцию – в Верховный суд Литвы (ВСЛ). Они потребовали привлечь «к ответственности» наследников Горбачева и взыскать с них «ущерб». Мол, если вина бывшего лидера СССР будет все же доказана, то «обязанность возмещения ущерба должна перейти к его наследникам».

И вот на днях ВСЛ принял вердикт по этому иску. Судьи пришли к выводу, что «лица, признанные потерпевшими по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе, могут требовать возмещения ущерба даже после смерти виновного». Согласно литовскому законодательству, «обязанность по возмещению ущерба является имущественным обязательством, возможность наследования которого предусмотрена Гражданским кодексом» – поэтому

суд считает, что наследники Горбачева должны этот ущерб возместить. У Михаила Сергеевича были дочь и две внучки – надо полагать, что вскоре истцы выдвинут им конкретные материальные претензии.

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметила, что причудливое решение литовского Верховного суда открывает дорогу к еще более удивительным шагам – в той же логике литовцы могут теперь предъявить иск и к наследникам Иосифа Сталина: за то, что он присоединил Литву к СССР в 1940 году.

«Надо полагать, с точки зрения литовцев, дети политиков должны отвечать деньгами за решения отцов. А вообще, тут просматривается пресловутая карма – в свое время именно политика Михаила Горбачева привела к тому, что отсоединение республик Прибалтики от СССР стало возможным, и вот теперь это бумерангом возвращается к его потомкам. Но если сделать эту логику универсальной, то, получается, в будущем Россия тоже сможет предъявлять иски потомкам нынешних прибалтийских руководителей, ведущих политику этноцида тамошнего русского населения», – иронизирует Еремина.

Рассуждая о том, как литовское государство провело судебный процесс, призванный доказать вину Москвы за события января 1991 года в Вильнюсе, Еремина отметила, что перед литовскими госчиновниками стояла нетривиальная задача – не выйти ненароком на самих себя. «В Литве наложен запрет на независимое расследование тех событий. Альгирдас Палецкис, пытавшийся узнать правду, кончил тем, что сел в тюрьму за «шпионаж на Россию». Решение литовского суда по делу о январских событиях не имеет никакого отношения ни к праву, ни к выяснению истины. Но я не представляю, как на практике будет выглядеть предъявление исков дочери и внучкам Горбачева. Судя по всему, перед нами очередная пиар-акция, призванная напомнить Западу, как Литва «страдала при СССР». Ну и напомнить самим литовцам – что они рискуют нажить себе неприятности, если будут хорошо отзываться как о советских временах, так и современной России», – резюмирует политолог.