  • Новость часаДробницкий объяснил отказ США поддержать план ЕС по российским активам
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Болгария пообещала открыть небо для Путина
    Саркози отправился в тюрьму
    Нейросеть помогла найти нациста – убийцу «последнего еврея в Виннице»
    WSJ: Трамп отказал Киеву в скорых поставках «Томагавков»
    МИД опроверг данные CNN о переносе встречи Лаврова и Рубио
    США отказались поддержать план Евросоюза по активам России
    Вынесен приговор стрелявшему в премьера Словакии
    Азербайджан снял ограничения на транзит грузов в Армению
    Мнения
    Сергей Чижов Сергей Чижов Процветание Курильских островов однажды приведет к миру с Японией

    С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Томагавки» сделаны из нефти

    Трампа не интересуют пиар-удары по городам России, как хочет Зеленский. Другое дело – нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, газопроводы, узлы экспортной инфраструктуры. Это бизнес-приемы на грани войны, когда крылатые ракеты становятся инструментом коммерческой конкуренции.

    7 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Что привело Трампа в Будапешт

    Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.

    5 комментариев
    21 октября 2025, 13:14 • В мире

    Наследников Горбачева настигла карма за развал СССР

    Наследников Горбачева настигла карма за развал СССР
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Никита Демьянов

    «Тут просматривается пресловутая карма – в свое время именно политика Михаила Горбачева привела к тому, что отсоединение республик Прибалтики от СССР стало возможным, и вот теперь это бумерангом возвращается к его потомкам». Такими словами политологи комментируют беспрецедентное решение Верховного суда Литвы. О чем идет речь?

    Тридцать четыре года назад, 13 января 1991 года в Вильнюсе произошли трагические события, унесшие жизни четырнадцати гражданских лиц и ставшие причиной ранений примерно 600 людей. Официальный Вильнюс возлагает ответственность за все жертвы исключительно на советских военнослужащих, введенных в республику по решению Москвы. Однако в 2011 году этот официальный тезис был оспорен политиком из оппозиции Альгирдасом Палецкисом. По словам оппозиционера, у телебашни имела место кровавая провокация, разыгранная литовскими националистами. Националисты решили, что им нужны «символические жертвы» для обвинения советских военных.

    В подтверждение своих слов Палецкис привел ряд доказательств: от признаний, сделанных по горячим следам событий главой боевиков Аудрюсом Буткявичюсом, до того факта, что при вскрытии погибших были найдены пули от охотничьего оружия и даже винтовок Мосина, летевшие, судя по характеру ранений, откуда-то с крыш. Похожие доводы приводятся в книге известного литовского писателя Витаутаса Петкявичюса (умер в 2008 году) «Корабль дураков»; в заявлениях бывшего главы литовских коммунистов Миколаса Бурокявичюса (скончался в 2016-м); в исследованиях вильнюсского историка Валерия Иванова (несколько раз попадавшего в литовскую тюрьму за подрыв госидеологии); в статьях журналиста Алексея Ильяшевича, погибшего в 2022 году на СВО.

    В марте 2019 года в Вильнюсе завершился многолетний судебный процесс по событиям января 1991 года, в ходе которого виновными были признаны 67 человек. Тогдашний президент Литвы Даля Грибаускайте заявила о «неотвратимости наказания за преступления против человечности». Однако реально отбывать наказание пришлось лишь двоим: отставным российским военным Юрию Мелю и Геннадию Иванову, получившим сроки в семь и четыре года соответственно (позже увеличенные). Остальные 65 человек были осуждены заочно. Среди них оказались экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов (десять лет), бывший офицер КГБ Михаил Головатов (двенадцать лет) и экс-начальник Вильнюсского гарнизона Владимир Усхопчик (четырнадцать лет).

    Предпринятое литовской стороной расследование изначально носило предвзятый характер. Ведь Вильнюс отказался соблюдать соглашение от 26 сентября 1991 года, заключенное между генеральными прокуратурами Литвы и России – о совместном расследовании январских событий. Независимые эксперты отмечали, что литовские следователи не провели трасологических экспертиз для установления позиций стрелков, чьи пули поразили людей у телебашни. Кроме того, данные общего заключения главного судмедэксперта Антонаса Гармуса о причинах гибели людей не совпадали с информацией, зафиксированной в индивидуальных медицинских свидетельствах.

    А в начале 2022 года несколько граждан Литвы, родственники четверых погибших (Видаса Мацюлявичюса, Альгимантаса Пятраса Каволюкаса, Виргиниюса Друскиса и Аполинараса Юозаса Повилайтиса) в тех давних январских событиях выкатили в Вильнюсский окружной суд иск в отношении первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева, которого до того литовская прокуратура хотела видеть лишь в качестве свидетеля. Эти литовцы уличили экс-генсека в том, что он не воспрепятствовал «международному преступлению». Они уверены, что литовская прокуратура должна дать правовую оценку не только исполнителям приказа о введении советских войск в Вильнюс, но и тогдашнему верховному главнокомандующему вооруженными силами СССР.

    Один из инициаторов иска, Робертас Повилайтис заявил: «Я, как гражданин хочу поднять вопрос об ответственности Горбачева за убийства 13 января и подать гражданский иск. Поскольку прокуроры категорически отказывались начинать и проводить досудебное расследование, остается последнее средство: поднимать вопрос ответственности лично».

    При этом, кстати сказать,

    сведения о роли Горбачева в вильнюсских событиях противоречивы. Сам он позже говорил, что решение о вводе войск в Вильнюс принималось помимо него. Но есть и другие данные – о том, что Горбачев об этом знал и по крайней мере не возражал.

    В любом случае, Михаил Горбачев, как верховный главнокомандующий, действительно нес ответственность за действия советских военных. Однако литовская прокуратура и в самом деле не предъявляла ему никаких обвинений – сделав «козлом отпущения» офицера Юрия Меля. Почему так произошло?

    «Сегодня никто и ничто не мешает Горбачеву «попивать баварское». Видимо, влиятельные люди на Западе объяснили литовским правоохранителям, что дорогого «Горби» трогать не надо. За развал Советского Союза ему все равно простят любые прегрешения. А литовской Фемиде остается только отыгрываться на беззащитном советском офицере-танкисте Юрии Меле, которому за выломанный забор у Вильнюсской телебашни дали сначала семь лет тюрьмы, потом «накинули» еще три», – писал в начале 2022 года Алексей Ильяшевич.

    В любом случае, в Литве относятся к Михаилу Горбачеву без того пиетета, которым его имя окружено в США и Западной Европе.

    Так, литовский президент Гитанас Науседа обвиняет Горбачева в том, что «он сыграл роль тюремного надзирателя, решившего начать некие частичные реформы в тюрьме: перекрасить фасад, дать заключенным возможность читать газеты, дольше держать включенной лампочку и тому подобное».

    По мнению Науседы, «заключенные хотели вырваться на свободу» и они «это сделали против воли Михаила Горбачева». Литовский лидер не может простить Горбачеву то, что тот в свое время назвал распад Советского Союза «самой большой ошибкой». Это высказывание, по словам Науседы, ставит Горбачева «в один ряд с Владимиром Путиным».

    По словам литовского президента, «именно Горбачев за счет своей так называемой политики реформ и создания определенных иллюзий о якобы ином лице Советского Союза» привел к тому, что «Запад на протяжении длительного времени продолжал политику сотрудничества и партнерства с Россией, которая впоследствии вылилась в проекты «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Науседа жалуется: «А теперь нам приходится очень дорого платить за те иллюзии, которые Запад вынашивал двадцать, тридцать и даже больше лет. Оценка роли Горбачева зависит от того, кто оценивает. Страны, которые не были в той тюрьме, видели фасад, который пытался перекрасить Советский Союз. А мы, находясь в тюрьме, видели ее изнутри».

    Эти обвинения выглядят фантасмагорически – но в странах Прибалтики стараниями тамошней госпропаганды выстроен образ Советского Союза, как самого страшного зла в истории человечества, хуже даже нацистской Германии. Поэтому,

    с точки зрения прибалтов, если Горбачев не проклинает покойный СССР последними словами, то нет ему прощения.

    Самое же удивительно заключается в том, что последнего советского лидера, сожалевшего о распаде СССР, ругает бывший коммунист. Именно так – Гитанас Науседа в свое время по доброй воле вступил в КПСС, причем ему хватило ума сделать это в 1988 году, когда перспективы Компартии уже казались весьма сомнительными. Впоследствии Науседа, пользуясь тем, что в конце 80-х его мало кто знал, в течение тридцати лет скрывал факт своего членства в КПСС, пока в 2023-м его не вывели на чистую воду политические конкуренты.

    С «оккупационным наследием тоталитарной советской империи» в Прибалтике сплошь и рядом борются бывшие коммунисты. Высокопоставленным членом КПСС в свое время была и предшественница Науседы по президентскому посту Литвы Даля Грибаускайте, известная ныне своей брутальной русофобией и показной ненавистью к Советскому Союзу. Просто все эти персонажи успели вовремя переметнуться на другую сторону – и потому сейчас не любят Михаила Горбачева, который, при всех возможных претензиях в его адрес, продолжал хранить своеобразную верность стране, последним правителем которой он был.

    Прибалты даже не хотят признать заслугу Горбачева в том, что именно он запустил процессы, по результатам которых страны Прибалтики получили независимость.

    Как известно, Михаил Горбачев покинул этот мир 30 августа 2022 года. Казалось, после этого у литовцев должны были пропасть претензии к нему – с мертвыми не судятся.

    «Иск подан против конкретного лица, бывшего президента Советского Союза. После его смерти правопреемство невозможно», – вполне обоснованно сказал тогда представитель Вильнюсского окружного суда Ауримас Жукаускас. Однако спустя некоторое время истцы обратились уже в высшую судебную инстанцию – в Верховный суд Литвы (ВСЛ). Они потребовали привлечь «к ответственности» наследников Горбачева и взыскать с них «ущерб». Мол, если вина бывшего лидера СССР будет все же доказана, то «обязанность возмещения ущерба должна перейти к его наследникам».

    И вот на днях ВСЛ принял вердикт по этому иску. Судьи пришли к выводу, что «лица, признанные потерпевшими по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе, могут требовать возмещения ущерба даже после смерти виновного». Согласно литовскому законодательству, «обязанность по возмещению ущерба является имущественным обязательством, возможность наследования которого предусмотрена Гражданским кодексом» – поэтому

    суд считает, что наследники Горбачева должны этот ущерб возместить. У Михаила Сергеевича были дочь и две внучки – надо полагать, что вскоре истцы выдвинут им конкретные материальные претензии.

    Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметила, что причудливое решение литовского Верховного суда открывает дорогу к еще более удивительным шагам – в той же логике литовцы могут теперь предъявить иск и к наследникам Иосифа Сталина: за то, что он присоединил Литву к СССР в 1940 году.

    «Надо полагать, с точки зрения литовцев, дети политиков должны отвечать деньгами за решения отцов. А вообще, тут просматривается пресловутая карма – в свое время именно политика Михаила Горбачева привела к тому, что отсоединение республик Прибалтики от СССР стало возможным, и вот теперь это бумерангом возвращается к его потомкам. Но если сделать эту логику универсальной, то, получается, в будущем Россия тоже сможет предъявлять иски потомкам нынешних прибалтийских руководителей, ведущих политику этноцида тамошнего русского населения», – иронизирует Еремина.

    Рассуждая о том, как литовское государство провело судебный процесс, призванный доказать вину Москвы за события января 1991 года в Вильнюсе, Еремина отметила, что перед литовскими госчиновниками стояла нетривиальная задача – не выйти ненароком на самих себя. «В Литве наложен запрет на независимое расследование тех событий. Альгирдас Палецкис, пытавшийся узнать правду, кончил тем, что сел в тюрьму за «шпионаж на Россию». Решение литовского суда по делу о январских событиях не имеет никакого отношения ни к праву, ни к выяснению истины. Но я не представляю, как на практике будет выглядеть предъявление исков дочери и внучкам Горбачева. Судя по всему, перед нами очередная пиар-акция, призванная напомнить Западу, как Литва «страдала при СССР». Ну и напомнить самим литовцам – что они рискуют нажить себе неприятности, если будут хорошо отзываться как о советских временах, так и современной России», – резюмирует политолог.

    Главное
    Губернатор Сальдо заявил о боях за микрорайон Херсона Корабел
    ФСБ задержала в Москве россиянина за передачу Киеву данных об объектах ПВО
    В Госдуме объяснили смысл ужесточения наказания за склонение к диверсиям
    «Калашников» увеличил выпуск снайперских винтовок СВДС в 13 раз
    Глава Бундесбанка призвал увеличить приток мигрантов в Германию
    В России решили перевести все платежки за ЖКХ в цифровой вид
    Верховный суд запретил ставить детей на учет за одну драку

    Евросоюз приговорил себя к крупному энергетическому кризису

    Евросоюз полон решимости отказаться от российского газа, даже если на Украине воцарится мир. Совет ЕС принял поэтапный план отказа в течение следующих двух лет. Что будет с российском газом, от которого откажутся европейцы? И как справятся европейские потребители с желанием властей? Подробности

    Перейти в раздел

    Главком ВСУ сослал конкурента в Харьков

    Очередная реформа ВСУ стала поводом вспомнить прошлые конфликты для руководства украинской армии. По мнению экспертов, назначение генерал-майора Михаила Драпатого командующим объединенными силами противника в Харьковской области стало попыткой главкома Александра Сырского побороть своего потенциального конкурента. Что ждет Драпатого на новой должности, и что это означает для ВС России? Подробности

    Перейти в раздел

    «В бою и госпитале у меня была мантра – «это игра»

    «В реанимации такой суровый врач сказал: держись и борись! И я подумал: коль уж меня не убил «Хаймарс», так почему я должен сдохнуть от ангины? И я справился». Ветеран СВО Дмитрий Большаков рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как заново учился говорить и перед какой жизненной развилкой стоит сегодня. Подробности

    Перейти в раздел

    Наследников Горбачева настигла карма за развал СССР

    «Тут просматривается пресловутая карма – в свое время именно политика Михаила Горбачева привела к тому, что отсоединение республик Прибалтики от СССР стало возможным, и вот теперь это бумерангом возвращается к его потомкам». Такими словами политологи комментируют беспрецедентное решение Верховного суда Литвы. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Как сохранить яблоки до весны: проверенные методы хранения, сорта и температурный режим

      Сохранение урожая яблок до весны – задача, с которой сталкиваются как опытные садоводы, так и любители фруктов. Правильное хранение позволяет сохранить их вкусовые качества и питательную ценность на несколько месяцев. Длительная лежкость зависит от трех факторов: выбора подходящего сорта, правильной подготовки яблок к закладке и создания оптимальных условий хранения. Какие сорта подходят для зимнего хранения, а также что советуют эксперты для поддержания витаминов и микроэлементов в яблоках?

    • Индексация пенсий и разовые выплаты пенсионерам в 2026 году: кто и сколько может получить

      Начиная с 2026 года система начисления пенсий претерпит важные изменения, направленные на усиление социальной защиты граждан старшего поколения. Ключевым нововведением станет принцип двухэтапной индексации, предполагающий разделение процесса на два значимых компонента. Что это значит для пенсионеров, как именно будет работать новая схема перерасчета выплат, а также в какие сроки ждать повышения?

    • Как вырастут выплаты и пособия в 2026 году: полный обзор изменений

      С 1 января 2026 года в России вступят в силу значительные изменения в сфере социальных выплат и пособий. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объявило о планируемой индексации и введении новых мер поддержки для граждан. Какие выплаты увеличатся, на сколько и когда вступят в силу изменения?

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации