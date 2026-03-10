Tекст: Катерина Туманова

«От имени офицеров того или иного подразделения в бот обратной связи российских волонтеров или военблогеров поступают сообщения с требованием прекратить поддержку их подразделения и отказаться от общения с личным составом, который «пострадает в случае сохранения контактов». После чего, с двух-трех анонимных аккаунтов тем же адресатам поступают сообщения уже от имени бойцов, над которыми якобы издевается командный состав», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

Военнослужащие уточнили, что пока противник использует «закрытые» анонимные Telegram--аккаунты, но возможны и случаи маскировки под российских военнослужащих. В ВСУ таким образом надеются запустить фейки на российских ресурсах.

А кроме этого бойцы рассказали, как за сутки авиация, ВКС России и операторы ударных БПЛА разгромили живую силу и технику ВСУ в районах Жадово, Леоновки, Кучеровки, Мирополья, сёл Ястребиное, Битица и Храповщина, а также южнее Волфино, в городе Сумы уничтожен склад БПЛА противника.

Штурмовики в ходе боев продвинулись в Сумском районе на семи участках и в Глуховском на двух, а за сутки общее продвижение составило до 350 м. Также с успехом бойцы продвигаются в Краснопольском районе Сумской области, а мотострелки с боями продвинулись на расстояние до 300 метров.

На Харьковском направлении «Северяне» продвигаются вглубь области. На Волчанском направлении штурмовики продвинулись до 300 метров на трех направлениях в районе села Волчанские Хутора и южнее Графского.

Штурм-группа украинских пограничников пыталась форсировать реку Волчья, но живая сила противника была уничтожена армейской авиацией в районе села Малая Волчья.

На Липцовском направлении штурмовые группы продвинулись до 400 метров на четырех участках в направлении села Весёлое, на столько же бойцы продвинулись на Великобурлукском направлении.

За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области)», – отмечено в сводке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Сум возмутились сверхдоходами прокуроров и произволом националистов. Жители Сумской области пожаловались на массовое мародерство ВСУ. В Кировограде прошел митинг жен тысячи пропавших бойцов ВСУ.