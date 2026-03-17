Член СПЧ раскритиковала идею Госсовета Татарстана ограничить работу журналистов
Член Совета по правам человека при президенте России и журналистка Марина Ахмедова подвергла критике инициативу Госсовета Татарстана по ограничению работы журналистов, об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Ну тогда и журналистика закончится, и правозащитная деятельность с ней. А если я предполагаю, что некая компания вредит Байкалу вырубкой лесов? Почему я не могу писать о своем предположении, опираясь на мнение источников, близких к ситуации? Чтобы правоохранительные органы заметили и начали проверку. Всё это – на благо страны. Злоупотребления не прекращаются, когда о них перестают писать. Наоборот», – заявила Ахмедова.
Журналистка отметила, что ограничения приведут к тому, что представители бизнеса и власти смогут совершать любые действия, не опасаясь критики в СМИ. По её мнению, здоровая критика и возможность делать предположения должны сохраняться, чтобы общество могло оставаться устойчивым и контролировать злоупотребления. Она подчеркнула, что подобные инициативы лишь навредят открытости и общественной дискуссии.
Также член СПЧ выразила мнение, что властям Татарстана стоит сосредоточиться на сокращении числа поводов для подозрений в адрес конкретных лиц и компаний, а не на запретах для журналистов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Госсовет Татарстана разработал законопроект о запрете использования СМИ выражений вроде «по мнению», «возможно» и «источники сообщают» до вступления в силу судебного решения.