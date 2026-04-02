Россия побила рекорд выручки от экспорта сыров и творога

В прошлом году был обновлен рекорд по экспорту сыров и творога в денежном выражении, передает ТАСС со ссылкой на сообщение «Агроэкспорта».

«Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия ввезла на зарубежные рынки почти 33 тыс. тонн сыров и творога на почти 173 млн долларов США», – пояснили там.

В сравнении с 2024 годом экспорт вырос на 14% в денежном выражении, при этом предыдущий максимум в 153 млн долларов был зафиксирован в 2022 году.

В пятерку ключевых импортеров российской продукции в стоимостном выражении вошли Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия и Азербайджан. Казахстан закупил сыров и творога более чем на 84 млн долларов, Белоруссия – более чем на 29 млн долларов. Узбекистан потратил на эти товары более 22,5 млн долларов, Киргизия – около 9 млн долларов, Азербайджан – около 5,5 млн долларов.

Кроме того, в 2025 году Россия впервые за всю историю наблюдений поставила продукцию категории «сыры и творог» в Иорданию. Эта страна ранее не входила в число импортеров российских сыров и творога.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Алексей Патрушев заявлял о рекордном производстве в 2025 году 34,3 млн тонн сырого молока в России.