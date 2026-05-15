ВС России нанесли массированный и два групповых удара по ОПК Украины

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по используемым ВСУ объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, военным аэродромам, местам сборки, хранения и запуска беспилотников, складвс боеприпасов, горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, говорится в канале Max Минобороны.

За неделю средствами ПВО были сбиты 18 управляемых авиабомб, четыре снаряда американской РСЗО HIMARS, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 2241 беспилотник, перечислили в Минобороны.

Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.

Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 146 520 беспилотников, 661 ЗРК, 29 310 танков и других бронемашин, 1 719 боевых машин РСЗО, 34 936 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 649 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

