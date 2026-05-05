    Зеленский начал учить Пашиняна разрыву связей с Россией
    Минобороны пригрозило ударом по центру Киева в случае попыток сорвать 9 мая в Москве
    Хельсинки и Таллин запретили использование своего неба украинскими БПЛА
    Правительство утвердило новые правила проведения экзаменов на права
    Иран обвинил военных США в поджоге нефтяной зоны ОАЭ
    Посол заявил об отработке захвата Калининграда на учениях НАТО
    Бывшая украинская журналистка объяснила бессмысленность уничтожения Зеленского
    Секретная служба США подтвердила стрельбу в районе Белого дома
    Берлин запретит 8 и 9 мая символику СССР и георгиевские ленты у советских мемориалов
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Перемирие между США и Ираном оказалось всем в тягость

    Для Ирана статус-кво опаснее – препятствуя вывозу иранской нефти, США осуществляют постепенное удушение экономики страны. Трампу отступить сейчас тоже очень трудно – ставка поднялась.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев ИИ начнет убивать людей со школы

    Вдруг оказывается, что никаких этических законов для ИИ нет. Индустрия начинает строить роботов, которые созданы именно с целью нанести вред человеку и даже его убить насмерть. И это сегодняшний день.

    Алексей Вагин Алексей Вагин Непреодолимым препятствием для США в Иране стала культура

    Феноменальная устойчивость Ирана перед многолетним давлением и открытой военной агрессией со стороны сверхдержавы ярко иллюстрирует тот факт, что западный миропорядок столкнулся с более серьезным противником, чем идеологические режимы или персоналистские автократии.

    5 мая 2026, 07:22 • Новости дня

    Медика из Донецка задержали по подозрению в государственной измене

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецслужбы ДНР задержали медика по подозрению в государственной измене, сообщили журналистам в региональном УФСБ.

    Сотрудник медицинского учреждения в Донецке задержан по подозрению в государственной измене, передает ТАСС. По информации регионального управления ФСБ, задержанный обвиняется в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

    В ведомстве заявили: «Управлением ФСБ России по Донецкой Народной Республике пресечена противоправная деятельность одного из сотрудников донецкого медицинского учреждения, подозреваемого в государственной измене». По данным спецслужб, медик установил контакт с украинскими кураторами и передавал им сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России в Харцызске и Макеевке.

    Также сообщается, что подозреваемый передавал информацию о пациентах, пострадавших в результате атак украинских войск. По факту выявленных нарушений возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России «Государственная измена».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура ДНР направила в Верховный суд республики дело против 51-летнего врача, обвиняемого в государственной измене за передачу данных о воинской части представителю СБУ.

    ФСБ задержала жительницу Донецка, подозреваемую в государственной измене за передачу СБУ сведений об автомобилях чиновников и перемещении компонентов взрывного устройства.

    В Мелитополе сотрудник медицинской организации был задержан по подозрению в передаче украинским спецслужбам персональных данных пациентов и против него возбуждено дело о государственной измене.

    4 мая 2026, 20:33 • Новости дня
    Минобороны пригрозило ударом по центру Киева в случае попыток сорвать 9 мая в Москве
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В случае попыток Украины реализовать планы по срыву празднования Дня Победы Вооруженные силы России нанесут ответный удар по центру Киева, заявило Минобороны.

    В ведомстве обратили внимание на заявление президента Украины в Ереване на саммите Европейского политического сообщества, в котором прозвучали угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая. В сообщении ведомства в Max подчеркивается, что что любые преступные действия Украины будут иметь серьезные последствия.

    «Вооруженными Силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий», – подчеркнули в Минобороны.

    В министерстве предупредили, что в случае реализации Киевом своих «преступных планов» по срыву празднования Победы российские ВС нанесут ответный массированный ракетный удар по центру столицы Украины.

    «Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась», – отметили в ведомстве.

    Минобороны официально предупредило гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил перемирие 8-9 мая.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    4 мая 2026, 20:28 • Новости дня
    Минобороны: Путин объявил перемирие 8-9 мая
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами России Владимир Путин принял решение объявить перемирие на время празднования Дня Победы 8 и 9 мая, сообщило Минобороны.

    «Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», – отметило ведомство в Max.

    В российском Минобороны подчеркивают, что Вооруженные Силы России предпримут все необходимые меры для защиты праздничных мероприятий. При этом в случае попытки сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Россия нанесет ответный массированный ракетный удар по центру Киева.

    Также российские власти напомнили, что ранее, несмотря на технические возможности, от подобных действий воздерживались по гуманитарным причинам. Гражданское население Киева и сотрудники иностранных дипломатических представительств получили предупреждение о необходимости покинуть город заблаговременно.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    В Госдуме ответили на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве.

    4 мая 2026, 19:19 • Видео
    Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

    В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    4 мая 2026, 09:43 • Новости дня
    Российские войска закрепились в Рай-Александровке

    Российские войска закрепились в донецкой Рай-Александровке

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска заняли позиции на окраинах Рай-Александровки и улучшили ситуацию в Красном Лимане, что позволяет продвигаться к важным дорожным узлам региона, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные закрепились на восточных окраинах Рай-Александровки на Славянском направлении, передают «Вести».

    Он отметил, что данный населенный пункт является достаточно важным на пути к самому Славянску и позволяет продвигаться в направлении канала Северский Донецк – Донбасс.

    Рай-Александровка находится в 17 километрах от Краматорска и Славянска и является одним из крупнейших стратегических дорожных узлов для ВСУ. Закрепление российских подразделений в этом районе предоставляет возможность для дальнейшего наступления в направлении ключевых транспортных артерий.

    Кроме того, Пушилин сообщил о продвижении российских подразделений в северо-восточной и юго-восточной части Красного Лимана. Он подчеркнул, что в самом городе продолжаются городские бои, а позиции российских войск улучшаются.

    В марте начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отмечал, что более половины Красного Лимана контролируется группировкой «Запад».

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские бойцы заняли новые рубежи и позиции на северо-восточных окраинах Рай-Александровки в ДНР.

    Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины перебрасывают резервы для попыток контратаки в Красном Лимане.

    4 мая 2026, 14:51 • Новости дня
    Стали известны подробности отражения ночной атаки на Москву

    ВСУ использовали восемь дронов «Лютый» для ночной атаки на Москву

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Украины использовали беспилотники типа «Лютый» для ночной атаки на Москву, сообщили СМИ.

    В сторону российской столицы было запущено восемь беспилотников: несколько уничтожили на границе, еще два сбили при подлете к городу, один дрон столкнулся с многоэтажкой на Мосфильмовской улице, пишет Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT и Life.ru. В результате происшествия никто не пострадал.

    Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил: «Следует нарастить интенсивность ударов по военным объектам и энергетике Украины в ответ на ночную атаку Москвы». Парламентарий подчеркнул, что России стоит задуматься о вопросе безопасности высокопоставленных лиц в Киеве, чтобы они не чувствовали себя безнаказанно.

    Колесник также обратился к жителям Москвы, порекомендовав сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Депутат напомнил о постоянном совершенствовании системы противовоздушной обороны вокруг столицы, подчеркнув, что работа по обеспечению безопасности москвичей продолжается.

    Ранее сообщалось, что на подлете к Москве сбили три беспилотника ВСУ. Кроме того, ночью на подлете к Москве уничтожили два украинских БПЛА.

    Также за ночь над Россией ликвидировали 117 украинских беспилотников самолетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о возможной атаке беспилотников на российскую столицу во время торжественных мероприятий в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

    4 мая 2026, 22:07 • Новости дня
    Зеленский объявил о введении режима тишины с 6 мая

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в Telegram-канале объявил о введении с 6 мая режима тишины, подчеркнув, что решение украинских властей является зеркальным.

    «Считаем, что человеческая жизнь является несравненно большей ценностью, чем «празднование» любой годовщины. В связи с чем объявляем о режиме тишины, начиная с 00.00 в ночь с 5 на 6 мая», – написал Зеленский.

    Он уточнил, что Украина не получала официальных обращений о параметрах прекращения огня и будет действовать зеркально, добавляет РИА «Новости».

    Ранее Минобороны России объявило о распоряжении президента страны Владимира Путина объявить перемирие в течение 8 и 9 мая в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Зеленский на саммите ЕС пригрозил  ударить дронами по параду Победы в Москве. В Госдуме ответили на угрозы Зеленского ударить по московскому параду в честь Дня Победы.

    4 мая 2026, 08:54 • Новости дня
    ВСУ безуспешно попытались вывести офицеров из Константиновки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинское командование организовало эвакуацию офицеров из Константиновки, но несколько попыток завершились неудачей для украинской стороны, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Украинское командование осознает неизбежность потери обороны в этом населенном пункте, по этой причине пытается вывести оттуда офицерский состав, сказал собеседник ТАСС.

    Отмечается, что предпринятые попытки эвакуировать офицеров закончились для украинской стороны неудачно.

    Ранее сообщалось, что украинские подразделения начали скрывать от высшего командования ВСУ потери в Константиновке, выдавая погибших за живых.

    4 мая 2026, 14:49 • Новости дня
    Марочко рассказал о «тактике уколов» ВС России и отступлении ВСУ из Бударок

    Tекст: Вера Басилая

    Прощупывание слабых участков обороны позволило расширить зону контроля на нескольких направлениях, а также заставило противника отступить из харьковского села Бударки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Вооруженные силы России прощупывают уязвимые места в линии обороны противника, передает ТАСС. Подобные действия заставляют командование перебрасывать дополнительные силы к сумскому участку.

    «Здесь, я думаю, наши военнослужащие действуют тактикой уколов, или прощупывания слабых участков оборонительной линии противника. Это довольно-таки эффективно», – рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Для противника такой подход оказался неприятной неожиданностью.

    Кроме того, украинские подразделения покинули село Бударки в Харьковской области, отступив вдоль реки Волчья. Сейчас населенный пункт перешел в серую зону. Эксперт пояснил, что российские бойцы пока не закрепились там из-за особенностей рельефа и контроля высот разными сторонами.

    Группировка войск «Север» продемонстрировала наилучшие результаты в апреле. Военнослужащие освободили пять из 13 населенных пунктов в своей зоне ответственности на Сумском и Харьковском направлениях. Всего за месяц под контроль перешли 13 поселений в нескольких регионах.

    Российские военные установили контроль над населенным пунктом Покаляное в Харьковской области.

    Подразделения группировки «Север» освободили село Корчаковка в Сумской области.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о вклинивании бойцов в оборону противника на семь километров у Таратутино.

    4 мая 2026, 08:39 • Новости дня
    В Энергодаре после удара ВСУ применили веерное подключение электричества

    В Энергодаре начали веерные включения электроэнергии после удара ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В Энергодаре организовали веерную подачу электроэнергии по четыре часа для каждого района после повреждения линии электропередачи., сообщил глава Энергодара Максим Пухов.

    Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар перешел на схему веерных включений электроэнергии из-за удара Вооруженных сил Украины по энергетической инфраструктуре, сообщил в Max Пухов.

    С 30 апреля жители города сталкиваются с серьезными ограничениями подачи света: электроэнергия поступает поочередно в разные микрорайоны примерно по четыре часа каждому.

    Глава Энергодара Максим Пухов сообщил, что сейчас запитан 4-й микрорайон, затем будут включаться 3-й, 5-й и 7-й, после чего схема переходит на 1-й и 2-й микрорайоны.

    Для поддержания работы критически важной инфраструктуры задействованы резервные дизель-генераторы. Детские сады и школы продолжают работать, несмотря на перебои. Энергетики занимаются восстановлением сетей, однако сроки завершения работ пока неизвестны.

    Ранее мэр Пухов сообщил о гибели жителя Энергодара после удара ВСУ.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что энергетический терроризм стал одной из визитных карточек киевского режима.

    5 мая 2026, 03:20 • Новости дня
    Foreign Policy отвел Украине не более двух дней на фронте без помощи США

    Foreign Policy: Украина не продержится и двух дней без помощи США

    Tекст: Катерина Туманова

    Без международной помощи возможности Украины на фронте ограничены, к тому же ракеты «Патриот» перехватывают около 25% российских ракет, поэтому американские чиновники склонны считать киевский режим неспособным простоять на фронте дольше нескольких дней, не будь с ними ЕС, программы PURL и прочих.

    «Иногда, когда я разговариваю с [американскими] чиновниками, они видят Украину как государство, которое не смогло бы просуществовать и дня-двух без международной поддержки», – сказал дипломат из страны, участвующей в программе поддержки PURL, журналу Foreign Policy (FP).

    В июле 2025 года администрация американского президента Дональда Трампа прекратила прямые поставки ракет и вместо этого начала продавать их странам НАТО, которые затем передают их Украине. Эта система называется программой «Приоритетный список требований Украины» (PURL). Оружие, продаваемое в рамках PURL, поставляется либо напрямую со складов США, либо является новым, напомнил представитель Министерства обороны США журналу.

    «Украина и ее партнеры в Европе затаив дыхание ждут, как война в Иране может повлиять на военную помощь США, и особенно на поставку зенитных ракет Patriot, на которые Киев полагался», – пишет издание.

    США заверили что оружие, уже оплаченное в рамках программы PURL, будет поставлено, сообщили журналу источники среди американских чиновников.

    Однако ситуация остается неясной, так как «особой уверенности» в отношении будущих пакетов помощи в рамках программы PURL, нет, заявил дипломат из страны, предоставляющей помощь Украине.

    Высокопоставленный европейский дипломат выразил сомнения относительно дальнейших пакетов помощи, учитывая потребности США. А представители администрации Трампа уже не раз посылали сигналы, которые вряд ли можно назвать обнадеживающими для Украины, отметил FP.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стубб выразил готовность использовать отношения с американским президентом в интересах Украины. Politico сообщила о снижении интереса президента США к Украине. Британия захотела участвовать в кредите ЕС для вооружения Украины.

    4 мая 2026, 22:27 • Новости дня
    Силы ПВО сбили два БПЛА над Рязанской областью

    Малков сообщил о двух сбитых БПЛА над Рязанской областью

    Tекст: Вера Басилая

    В понедельник над Рязанской областью были сбиты два беспилотника, при этом никто не пострадал и повреждений не зафиксировано, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

    В течение дня средства противовоздушной обороны ликвидировали два беспилотных летательных аппарата в небе над Рязанской областью, сообщил в Max Малков. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, инфраструктура также осталась цела.

    Ранее утром он уже информировал о ночном перехвате двух вражеских дронов.

    Власти Москвы сообщили о росте числа атак беспилотников, за сутки их было девять, а за три дня – 26.

    Минобороны перехватило 114 беспилотников над Россией.

    4 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили более 1 тыс. военнослужащих

    Tекст: Мария Иванова

    В результате активных действий российских подразделений противник за сутки потерял значительное количество военнослужащих, а также техники западного производства.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Великого Прикола, Пушкаревки, Могрицы, Хотени, Спасского и Бариловки Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии рядом с Белым Колодезем, Липцами, Юрченково, Шестеровкой и Избицким.

    Противник при этом потерял свыше 260 военнослужащих, шесть орудий полевой артиллерии, боевую машину хорватской РСЗО RAK-SA-12 и станцию РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных возле Чернещины, Шийковки, Дружелюбовки, Нового Мира Харьковской области, Красного Лимана и Святогорска Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, пять бронемашин, четыре артиллерийских орудия, боевую машину РСЗО «Град» и три станции РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Роскошного, Кривой Луки, Николаевки, Артема, Алексеево-Дружковки, Рай-Александровки, Краматорска и Константиновки ДНР.

    При этом противник потерял до 90 военнослужащих, немецкую боевую машину пехоты Marder, итальянский бронеавтомобиль Puma, американский бронетранспортер М113 и бронемашину «Казак». Уничтожены три орудия полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и две израильские станции контрбатарейной борьбы RADA RPS-42, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Марьевки, Веровки, Петровского, Новотроицкого, Белицкого, Кучерова Яра, Новониколаевки, Доброполья, Веселого ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 360 военнослужащих, пять бронемашин, три артиллерийских орудия и две станции РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска установили контроль над селом Мирополье в Сумской области.

    Днем ранее они взяли под контроль Покаляное в Харьковской области. А до этого освободили сумскую Корчаковку и Новоалександровку в ДНР.

    4 мая 2026, 12:19 • Новости дня
    Российские средства ПВО за сутки сбили 507 украинских дронов
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО за сутки сбиты восемь управляемых авиабомб, семь снарядов американской РСЗО HIMARS и 507 беспилотников.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 141 646 беспилотников, 658 ЗРК, 29 161 танк и других бронемашин, 1714 боевых машин РСЗО, 34 749 орудий полевой артиллерии и минометов, 60 777 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в выходные ВС России поразили предприятие ВПК, порты и военные аэродромы ВСУ.

    За прошлую неделю российские войска нанесли массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины. В частности, ВС России поразили используемые в интересах ВСУ энергетические объекты.

    4 мая 2026, 09:47 • Новости дня
    Хинштейн сообщил о 129 сбитых за сутки беспилотниках над Курской областью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Всего за прошедшие сутки над Курской областью сбито 129 украинских беспилотников различного типа, 91 раз ВСУ применили артиллерию по отселённым приграничным районам региона, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

    Оперативную информацию о ситуации в регионе опубликовал в MAX губернатор Александр Хинштейн. По его словам, за период с девяти часов утра третьего мая до девяти утра четвертого мая в небе над Курской областью были сбиты 129 украинских беспилотников различных типов.

    Хинштейн сообщил, что ВСУ 91 раз применили артиллерию по отселенным приграничным районам региона. Кроме того, 12 раз беспилотники атаковали территорию области с помощью взрывных устройств.

    Он добавил, что в результате атак в деревне Гирьи Беловского района повреждена емкость для хранения зерна. В селе Илек повреждены фасад и остекление домовладения. В селе Макеево Рыльского района поврежден автомобиль, а в деревне Успешное – комбайн.

    Жертв и пострадавших среди местного населения нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки дрона ВСУ в Курской области пострадали три человека.

    ВСУ также нанесли удар дроном по телебашне в этом регионе.

    Тракторист получил ранение после взрыва БПЛА в Курской области.

    4 мая 2026, 08:22 • Новости дня
    Артиллеристы «Севера» уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские артиллеристы группировки войск «Север» нанесли удар по опорному пункту ВСУ в Харьковской области, сообщил командир орудия с позывным «Вьюга».

    Расчет пушки «Гиацинт-Б» уничтожил опорный пункт ВСУ в Харьковской области, сказал «Вьюга» РИА «Новости».

    Артиллерийские расчеты активно уничтожают опорные пункты, блиндажи и пункты управления беспилотниками противника на линии боевого соприкосновения.

    По его словам, в результате прямых попаданий были разрушены укрепления и места проживания личного состава ВСУ. Он отметил, что огонь по цели был открыт в течение считанных минут после ее обнаружения.

    «Накопленный опыт позволяет довести до автоматизма каждое действие, а знание тактико-технических характеристик вооружения – проводить необходимое обслуживание и модернизацию, не покидая огневых позиций», – добавил он.

    Также в группировке «Север» сообщали, что украинские расчеты БПЛА укомплектованы бойцами 18-22 лет.

    5 мая 2026, 06:49 • Новости дня
    Заградотряды ВСУ огнем остановили бегство военных из Рясного

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заградительные отряды ВСУ применили огонь для удержания украинских военных на позициях в Рясном Сумской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Заградительные отряды Вооружённых сил Украины открыли огонь по своим военным, чтобы не допустить их бегства из села Рясное в Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на данные российских силовых структур. По словам собеседника агентства, «вражеские подразделения 119-й отдельной бригады теробороны, пытавшиеся сбежать из села Рясное, загнаны обратно на позиции заградительным огнем националистов 425-го отдельного штурмового полка».

    По информации источников, подобная тактика применяется по всей линии соприкосновения. Украинские пленные неоднократно подтверждали действия таких заградительных отрядов, о чём также заявляли эксперты.

    Основную часть личного состава на позициях составляют принудительно мобилизованные украинские солдаты, которые, согласно информации, деморализованы и зачастую отказываются выполнять приказы командования. Также отмечается, что присутствие заградотрядов осложняет эвакуацию сдавшихся украинских военных, делая этот процесс крайне опасным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что армия России начала бои за освобождение Рясного после установления контроля над Новодмитровкой в Сумской области.

    В конце апреля заградотряды ВСУ наносили неизбирательные удары по селу Новодмитровка в Сумской области для остановки бегства с позиций экс-заключенных.


    Трамп пригрозил «стереть с лица земли» Иран в случае атаки на корабли США
    МИД: Отношения России и Японии стараниями Токио отброшены на десятилетия
    Генпрокуратура потребовала изъять 10,5 млрд рублей у основателя «Русагро»
    Профсоюз железнодорожников Литвы назвал причину постоянных ж/д аварий
    В Крыму ребенок подорвался на найденном у заброшенного здания предмете
    Продюсеру Максиму Фадееву болезнь три года мешала получить почетное звание

    Три сценария для России после выхода ОАЭ из ОПЕК+

    Даже выход ОАЭ из ОПЕК оказался не способен сбить геополитическую премию за нефть. Стоимость барреля, наоборот, достигла нового исторического максимума за четыре года. Однако забывать о потере члена ОПЕК не стоит. Это бомба, которая еще не разорвалась, но не рвануть она просто не может. Когда рынок нефти поразит новый шок? Подробности

    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России

    Британия продолжает формировать балто-скандинавский кулак против России. Лондон и еще девять стран Европы создают военно-морской альянс – как утверждается, для сдерживания угроз со стороны РФ. Многонациональные морские силы будут действовать как «дополнение к НАТО». Почему среди участников нет Германии и Франции и какие новые угрозы это объединение создает для России? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Раздача паспортов США опасна и для России, и для Белого дома

    МИД выступил категорически против навязывания американского гражданства детям, родившимся в семьях российских дипломатических работников в США. Откуда возникла такая практика, противоречащая и международным конвенциям, и американским законам – и чем она опасна в том числе для действующей администрации Белого дома? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

      В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    • Евросоюз сломал президента Сербии?

      Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

