Медика из Донецка задержали по подозрению в государственной измене

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сотрудник медицинского учреждения в Донецке задержан по подозрению в государственной измене, передает ТАСС. По информации регионального управления ФСБ, задержанный обвиняется в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

В ведомстве заявили: «Управлением ФСБ России по Донецкой Народной Республике пресечена противоправная деятельность одного из сотрудников донецкого медицинского учреждения, подозреваемого в государственной измене». По данным спецслужб, медик установил контакт с украинскими кураторами и передавал им сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России в Харцызске и Макеевке.

Также сообщается, что подозреваемый передавал информацию о пациентах, пострадавших в результате атак украинских войск. По факту выявленных нарушений возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России «Государственная измена».

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура ДНР направила в Верховный суд республики дело против 51-летнего врача, обвиняемого в государственной измене за передачу данных о воинской части представителю СБУ.

