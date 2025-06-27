ФСБ задержала сотрудника медорганизации Мелитополя за передачу данных пациентов Киеву

Tекст: Мария Иванова

Сотрудник медицинской организации в Мелитополе был задержан по подозрению в передаче украинским спецслужбам персональных данных пациентов, передает РИА «Новости».

В ФСБ сообщили, что житель города, работая в одной из местных клиник, действовал по заданию украинской стороны и собирал сведения о пациентах для передачи противнику.

Подозреваемый уже задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Эта статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В ФСБ подчеркнули, что украинские спецслужбы продолжают активно действовать в интернете, в том числе через соцсети и мессенджеры, чтобы вовлекать россиян в противоправную деятельность.

«Во избежание провокаций со стороны злоумышленников в сети интернет призываем российских граждан к бдительности и по возможности воздерживаться от использования мессенджеров Telegram и WhatsApp с незнакомыми контактами», – заявили в ведомстве.

Ранее в пятницу сотрудники ФСБ задержали в Татарстане участницу женской структуры террористической группы. А в Крыму сотрудники ФСБ задержали мужчину, который через Telegram собирал информацию о военных объектах полуострова по заданию СБУ.

До этого в Новороссийске была задержана женщина по подозрению в передаче через мессенджер Telegram сведений о дислокации кораблей Черноморского флота и объектах ПВО.