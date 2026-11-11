Восемь уездов Эстонии ночью получили предупреждение о воздушной угрозе

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает эстонская телерадиокомпания ERR, в ночь на среду жители восьми уездов Эстонии получили предупреждение о возможной воздушной угрозе, сообщает РИА «Новости».

Силы обороны Эстонии сообщили об угрозе в уездах Тартумаа, Йыгевамаа, Вильяндимаа, Валгамаа, Вырумаа и Пылвамаа. Позже оповещение распространили на Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа.

По информации журналистов, в воздух поднимались истребители НАТО. В городе Кохтла-Ярве на северо-востоке Эстонии за полчаса они пролетели более 10 раз.

Предупреждение было отменено на всей территории Эстонии спустя три часа после объявления опасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Литве подняли истребители миссии ПВО НАТО из-за неопознанного летающего объекта в Вильнюсском и Утенском уездах.

Портал национального гостелерадио LSM сообщил о получении жителями восточных районов Латвии уведомлений о вероятной воздушной угрозе.

Летом Силы обороны Эстонии призвали граждан укрываться при обнаружении беспилотников.